„Europa grillt den Henssler“: Was ist zur neuen VOX-Sendung bekannt?

Der Fernsehsender VOX plant für den Herbst eine Programmoffensive rund um den TV-Koch Steffen Henssler. Neben der etablierten Show „Grill den Henssler“ sollen mehrere neue Formate ausgestrahlt werden, die gemeinsam mit dem Koch entwickelt wurden. Eine der neuen Sendungen trägt den Titel „Europa grillt den Henssler“, in der Henssler in einem länderübergreifenden Kochwettbewerb antritt. In der neuen Sendereihe misst sich der Hamburger Koch in vier Ausgaben mit kulinarischen Teams aus verschiedenen europäischen Nationen. Jede Episode widmet sich vier Ländern. Die jeweiligen Teams bestehen aus einem renommierten Koch sowie einer prominenten Persönlichkeit, die landestypische Spezialitäten präsentieren und Steffen Henssler herausfordern.

Neben „Europa grillt den Henssler“ ist auch eine Zusammenarbeit mit dem Koch Johann Lafer Teil des neuen Programms. Darüber hinaus wird Steffen Henssler auch in „Hensslers Dreamteam“ unter Zeitdruck kochen. Laut VOX-Programmgeschäftsführerin Kirsten Petersen gehört Henssler seit vielen Jahren zu den prägenden Gesichtern des Senders. Seine Sendung „Grill den Henssler“ läuft seit über zehn Jahren erfolgreich im Programm. Steffen Henssler selbst äußerte sich ebenfalls zu den anstehenden Projekten: „Volle Kraft voraus - ich freue mich auf den Herbst und die neuen Formate bei VOX!“

Wann genau geht „Europa grillt den Henssler“ bei VOX an den Start? Wie liegen die Sendetermine und welche Gäste sind bei „Europa grillt den Henssler“ dabei? Hier in diesem Artikel lesen Sie, welche Infos bislang zum neuen TV-Format mit Steffen Henssler bekannt sind.

Start von „Europa grillt den Henssler“: Ab wann läuft das neue TV-Format?

Der Starttermin von „Europa grillt den Henssler“ steht derzeit noch nicht exakt fest. VOX plant die Ausstrahlung der neuen Kochshow mit Steffen Henssler für den Herbst 2025. Ein konkretes Sendedatum wurde bisher nicht veröffentlicht und soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Fest steht jedoch: Die Aufzeichnungen von „Europa grillt den Henssler“ finden vom 11. bis 14. September 2025 in Köln statt. Wer live im Studio dabei sein möchte, kann sich aktuell noch Tickets sichern.

„Europa grillt den Henssler“: Sendetermine bei VOX

Die genauen Sendetermine von „Europa grillt den Henssler“ sind aktuell noch nicht bekannt. Der Sender VOX hat bislang lediglich bestätigt, dass es insgesamt vier Folgen der neuen Kochshow geben wird. Da auch der Starttermin bisher nicht offiziell bekannt ist, lassen sich aktuell keine konkreten Ausstrahlungstermine nennen. Sobald der Sender weitere Details veröffentlicht, werden die Sendetermine hier in diesem Artikel ergänzt.

Gäste bei „Europa grillt den Henssler“: Welche Köche und Promis sind dabei?

Ein paar Namen hat VOX bereits verraten. Unter anderem erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer die folgenden prominenten Gäste:

Charlotte Würdig - Norwegen

Ross Antony - Großbritannien

Filip Pavlovic - Kroatien

Mousse T. - Türkei

Jasna Fritzi Bauer - Schweiz

Harry Wijnvoord - Niederlande

Johann Lafer - Österreich

Elena Miras - Spanien

Die Angaben des Senders sind wie immer ohne Gewähr. Über weitere Aktualisierungen zu den Gästen halten wir Sie hier auf dem Laufenden.

In jeder der vier geplanten Folgen wird Steffen Henssler von internationalen Herausforderern gefordert. Pro Folge treten vier europäische Länder an, jeweils vertreten durch einen Spitzenkoch und einen prominenten Paten. Gemeinsam stellen sie sich dem kulinarischen Duell mit dem TV-Koch. Die Moderation von „Europa grillt den Henssler“ übernimmt Laura Wontorra, die bereits in früheren Formaten mit Steffen Henssler zusammengearbeitet hat.

Die Wartezeit bis zum Start von „Europa grillt den Henssler“ lässt sich aktuell übrigens mit „Das große Backen - Die Profis“ 2025 auf Sat.1 oder den vergangenen Folgen von „Grill den Henssler“ im Stream bei RTL+ überbrücken.