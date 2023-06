European Games 2023: Zeitplan, TV-Übertragung und Sportarten

Die European Games 2023 finden im Juni und Juli statt. Alle Infos rund um Zeitplan, TV-Übertragung und Sportarten haben wir hier für Sie.

Im Juni und Juli finden ein weiteres Mal die European Games 2023 statt: An 12 Tagen treten 7000 Athleten aus 48 Ländern in 29 Disziplinen gegeneinander an, etwa 300 Sportler sind aus Deutschland mit dabei. Die European Games, oder auch Europaspiele, sind Sportwettkämpfe, die vielen teilnehmenden Sportlern als Karrieresprungbrett dienen. In einigen Sportarten ermöglichen sie außerdem eine Qualifiktion für die Olympischen Spiele in Paris 2024.

Dieses Jahr finden die Spiele bereits zum dritten Mal statt, Austragungsort ist die polnische Stadt Krakau. Zuvor gab es das Sportereignis erst zwei Mal, im Juni 2015 in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku und im Juni 2019 in Minsk, der Hauptstadt von Belarus.

Sie wollen mehr über die European Games 2023 erfahren? Alle Infos rund um Zeitplan, TV-Übertragung und alle Sportarten finden Sie hier.

Welche Sportarten gibt es bei den European Games 2023?

Diese Sportarten sind Teil des Programms der Europaspiele:

Badminton

Basketball 3x3

Beachhandball

Beachsoccer

BMX

Bogenschießen

Boxen

Breakdance

Fechten

Judo

Kanurennsport

Kanuslalom

Karate

Kickboxen

Leichtathletik

Moderner Fünfkampf

Mountainbike

Muay Thai

Padel

7er-Rugby

Synchronschwimmen

Skispringen

Sportklettern

Sportschießen

Taekwondo

Teqball

Tischtennis

Triathlon

Wasserspringen

In den 10 Disziplinen Bogenschießen, Boxen, Breakdance, Kanuslalom, Moderner Fünfkampf, Rugby, Sportschießen, Synchronschwimmen, Tischtennis und Turmspringen ist eine Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 möglich.

Zeitplan der European Games 2023: Alle Termine im Überblick

Los geht es mit den European Games 2023 am 21. Juni mit einer Eröffnungszeremonie. Eine Schlussfeier leitet am 2. Juli das Ende der Spiele ein. Hier finden Sie den Zeitplan der Europaspiele 2023 nach Sportart in der Übersicht:

Datum Disziplin Anzahl der Entscheidungen 20. bis 22. Juni Beachhandball 2 20. bis 25. Juni Leichtathletik 37 21. bis 24. Juni 3 x 3 Basketball 2 21. bis 24. Juni Kanurennsport 16 21. bis 25. Juni Padel 3 21. bis 22. Juni BMX 2 21. bis 25. Juni Synchronschwimmen 8 22. bis 23. Juni Karate 12 22. bis 28. Juni Wasserspringen 13 22. bis 25. Juni Sportklettern 6 22. Juni bis 2. Juli Sportschießen 30 23. bis 29. Juni Bogenschießen 8 23. bis 28. Juni und 30. Juni bis 2. Juli Boxen 13 23. bis 26. Juni Taekwondo 16 23. Juni bis 1. Juli Tischtennis 5 25. bis 30. Juni Fechten 12 25. bis 29. Juni und 1. Juli moderner Fünfkampf 5 25. bis 28. Juni Muay Thai 10 25. Juni Mountainbike 2 25. bis 27. Juni 2023 7-er Rugby 2 26. Juni bis 2. Juli Badminton 5 26. Juni bis 27. Juni Breakdance 2 27. Juni bis 1. Juli Beachsoccer 2 27. Juni bis 1. Juli Skispringen 5 27. Juni bis 28. Juni und 1. Juli Triathlon 3 28. Juni bis 1. Juli Teqball 5 29. bis 2. Juli Kanuslalom 10 30. Juni und 2. Juli Kickboxen 16 1. Juli Judo 1

European Games 2023: Übertragung im TV und Stream

Aktuell gibt es wenig Info darüber, wer die European Games 2023 im TV überträgt. Bei den letzten beiden Veranstaltungen konnte man das Sportevent zumindest teilweise auf ARD und ZDF im Free-TV mitverfolgen. Am Sonntag, den 25. Juni 2023, gibt es eine Zusammenfassung der Spiele ab ca. 15.45 Uhr im "ZDF-Sportstudio" zu sehen, sowie im Anschluss daran um 16.15 Uhr live die Leichtathletik-Wettkämpfe.

Unter europeangames.tv soll man der offiziellen Website zufolge außerdem alle Wettkämpfe und Entscheidungen live mitverfolgen können. Ob der Zugang jedoch kostenlos ist, ist derzeit noch unklar.

Diese Länder sind bei den European Games 2023 dabei

Aufgrund des Krieges in der Ukraine sind Sportler aus Russland und Belarus von den Europaspielen ausgeschlossen. Diese Länder machen bei den European Games 2023 mit: