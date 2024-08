"Ex on the Beach" 2024: Sendetermine und Übertragung von Staffel 5

Bei der Reality-Show "Ex on the Beach" von RTL+ zieht eine Gruppe Singles auf der Suche nach der wahren Liebe in eine Luxusvilla in Mexiko. Neben neuen Namen und Gesichtern befinden sich auch einige bekannte Reality-Stars, die erneut vor den Augen der Zuschauer nach der Liebe suchen. Sie sind alle solo, sehen gut aus und haben den ein oder anderen Ex-Partner. Doch was passiert, wenn die oder der Ex plötzlich am Strand auftaucht und sich in die Liebessuche einmischt? Um gerade dieses kleine Detail geht es in der Sendung. Angespannt erwarten die Teilnehmer dabei, wessen Ex nun auftauchen und für Probleme sorgen könnte. Die Ex-Partner haben dabei unterschiedliche Motive: Einige wollen ihre Liebe wieder aufflammen lassen und andere sind auf Rache aus. Welche Singles werden ihren Ex-Partnern eine zweite Chance geben? Und welche werden sie wieder in die Wüste schicken?

Bereits in den vier vergangenen Staffeln sorgte dieses Konzept für reichlich Dramen und Eifersuchtsszenen im Paradies. Unruhen und das Aufblühen von alten Gefühlen - die Suche nach der Liebe wird für die Single-Teilnehmer zu einem echten Problem. Auch in Staffel 5 werden die neuen Kandidaten mit dieser Atmosphäre leben müssen.

Doch wann ging die fünfte Staffel von "Ex on the Beach" 2024 los? Wie sehen die Sendetermine aus? Und wo wird die Sendung übertragen? Hier erfahren Sie es.

Das war der Start von "Ex on the Beach" 2024

Für die 5. Staffel der Reality-Sendung wurden insgesamt 18 Folgen angekündigt. Los ging es am 7. Mai 2024 auf RTL+. Seitdem wird immer dienstags eine neue Folge der Reality-Show zur Verfügung gestellt. Zu den Kandidaten von "Ex on the Beach" 2024 gehören bekannte Reality-Gesichter, aber auch neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bisher keine TV-Erfahrung haben.

"Ex on the Beach" 2024: Sendetermine von Staffel 5

Da die Sendung am Dienstag, den 7. Mai 2024 startete und für die neue Staffel insgesamt 18 neue Folgen vorbereitet wurden, wird das Finale der Staffel voraussichtlich am 3. September 2024 übertragen. Hier finden Sie alle Sendetermine von "Ex on the Beach" 2024 im Überblick:

Folge 1 am Dienstag, 7. Mai 2024

Folge 2 am Dienstag, 14. Mai 2024

Folge 3 am Dienstag, 21. Mai 2024

Folge 4 am Dienstag, 28. Mai 2024

Folge 5 am Dienstag, 4. Juni 2024

Folge 6 am Dienstag, 11. Juni 2024

Folge 7 am Dienstag, 18. Juni 2024

Folge 8 am Dienstag, 25. Juni 2024

Folge 9 am Dienstag, 2. Juli 2024

Folge 10 am Dienstag, 9. Juli 2024

Folge 11 am Dienstag, 16. Juli 2024

Folge 12 am Dienstag, 23. Juli 2024

Folge 13 am Dienstag, 30. Juli 2024

Folge 14 am Dienstag, 6. August 2024

Folge 15 am Dienstag, 13. August 2024

Folge 16 am Dienstag, 20. August 2024

Folge 17 am Dienstag, 27. August 2024

Das Finale - Folge 18 am Dienstag, 3. September 2024

Übertragung von Staffel 5 von "Ex on the Beach" 2024

Für die Übertragung von "Ex on the Beach" 2024 ist RTL+ zuständig. Mit einem RTL+-Abo können Sie auf die neuen Folgen der Reality-Show zugreifen. Aktuell kostet ein Abonnement 6,99 Euro im Monat. Neben "Ex on the Beach" finden Sie auf RTL+ auch andere Formate wie zum Beispiel "Kampf der Realitystars".