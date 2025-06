„Ex on the Beach“ 2025: Kandidatinnen und Kandidaten aus Staffel 6 im Überblick

In der neuen Staffel von „Ex on the Beach“ müssen sich die Teilnehmer wieder einer ungewöhnlichen Herausforderung stellen: Zusammen mit ihrem Ex-Partner oder ihrer Ex-Partnerin verbringen sie Zeit in einer Villa. Während sie in Mexiko neue Bekanntschaften machen, tauchen immer wieder frühere Beziehungen auf, was für zusätzliche Spannung sorgt. Anstatt sich nur auf entspannte Urlaubsstimmung und neue Flirts zu konzentrieren, müssen die Kandidatinnen und Kandidaten also auch mit den Überraschungen der Vergangenheit umgehen.

Wer hat noch nicht mit allem abgeschlossen? Wer hofft auf ein Liebescomeback? Und wer entdeckt in der Luxusvilla sogar eine neue Liebe? Wenn es schließlich um die Entscheidung „Ex oder Next?“ geht, stellt sich für die Teilnehmenden die Frage, wie sie mit ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft umgehen wollen. Außerdem sind in Staffel 6 erstmals auch Paare dabei, die sich ihren früheren Beziehungen gemeinsam stellen müssen. Wird ihre Partnerschaft die schwierige Probe bestehen oder wird ihre gemeinsame Zukunft auf den Prüfstand gestellt?

Um die Übertragung von „Ex on the Beach“ 2025 kümmert sich wie gewohnt die Streaming-Plattform RTL+. Hier in diesem Artikel stellen wir Ihnen alle Kandidatinnen und Kandidaten aus Staffel 6 vor.

„Ex on the Beach“ 2025: Diese Kandidaten sind schon raus

Folgende Reality-Stars haben die Show inzwischen schon wieder verlassen:

Coco, 23

Kandidatin Coco bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Frank Fastner

„Ich habe kein Händchen für lange Beziehungen“.

Beruf: Studentin

wohnt in Duisburg

Single seit: Februar 2023

TV-Erfahrung: „Take Me Out“

Instagram: cocosofiary

Chiara, 23

Kandidatin Chiara bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Friederike Jacobitz

„Ich möchte endlich die große Liebe finden und ankommen“.

Beruf: Schauspielerin und Model

wohnt in Duisburg

Single seit: 2023

TV-Erfahrung: „Take Me Out“

Instagram: chiaragianti

Luca, 28

Kandidat Luca bei „Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Frank Fastner

„Meine Beziehungen sind oft aufgrund von unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen zerbrochen“.

Beruf: Selbstständiger

wohnt in Alicante

Single seit: 2024

TV-Erfahrung: „Love Island“

Instagram: luuqa

Jenny G., 25

Kandidatin Jenny G. bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Frank Fastner

„Ich glaub nicht, dass ich das Problem bin, sondern eher die Männer das Problem sind“.

Beruf: Hotelfachfrau/Influencerin

wohnt in München

Single seit: Februar 2024

TV-Erfahrung: „Love Island“ und „Good Luck Guys“

Instagram: jennygrassl_

Franzi, 30

Kandidatin Franzi bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Frank Fastner

„Ich stehe auf Red Flags“.

Beruf: Sozialpädagogin

wohnt in Kassel

Single seit: ungefähr 7 Jahren

TV-Erfahrung: „Bachelor in Paradise“, „Bachelor“, „Are You The One? – Reality Stars in Love“ und „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“

Instagram: ziskat

Nastasia „Nastia“, 24 & Tobias, 26

Das Paar Nastasia und Tobi bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Friederike Jacobitz

Nastasia: „Ich kann nicht mit ihm kuscheln oder ihn küssen ohne, dass er sich beschwert“.

Tobias: „Ich bin schon glücklich in der Beziehung, aber ich glaube sie nicht“.

Beruf: Nastasia ist Influencerin und Tobias ist Büroangestellter

wohnen in Lauingen

Zusammen seit: Januar 2024

TV-Erfahrung: Nastasia war bei „Temptation Island“ und „Take Me Out“ dabei. Tobias war bei „Take Me Out“ zu sehen.

Instagram - Nastasia: nastiaxx_

Instagram - Tobias: tobiidan

Calvin, 32

Kandidat Calvin bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Frank Fastner

„Ich hab das immer: Ich lerne eine kennen, denke mir geil, daraus könnte was werden. Aber nur bis zur nächsten Club-Show“.

Beruf: Ballermann-Künstler

Single seit: Sommer 2020

TV-Erfahrung: „Temptation Island“, „Kampf der Realitystars“, „#CoupleChallenge“, „Calvin am Goldstrand“, „Are You The One? – Reality Stars in Love“, „Promis unter Palmen“, „Swipe Match Love“ und viele mehr

Instagram: calvinkleinen

Bianca, 23

Kandidatin Bianca bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Friederike Jacobitz

„Ich bin einfach richtig kaputt gemacht worden von ihm und habe es jetzt richtig schwer, mich zu öffnen“.

Beruf: Model und Make-Up Artist

wohnt in Aachen

Single seit: Dezember 2022

TV-Erfahrung: „Germany‘s next Topmodel“

Instagram: bianca_own

Marta, 24

Kandidatin Marta bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Frank Fastner

„Ich wäre für keinen Mann auf dieser Welt treu, außer für Jamule (Rapper)“.

Beruf: Geschäftsführerin

wohnt in Köln

Single seit: 2022

TV-Erfahrung: bislang keine

Instagram: martaa_d

Vivi, 26 & Mou, 26

Das Paar Mou und Vivi bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Friederike Jacobitz

Mou: „Ich mache anderen Frauen schon Komplimente, wenn ich sie schön finde“.

Beruf: Vivi ist Erzieherin und Mou ist Schulbegleiter

wohnen in Göttingen

Zusammen seit: 4 Jahren

TV-Erfahrung: „Temptation Island“

Instagram - Vivi: vivienevelinda

Instagram - Mou: moumen_kam_naksh

Marc-Robin, 29

Kandidat Marc-Robin bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Friederike Jacobitz

„Ich habe in jeder Stadt wen und wenn ich mal da bin, schreib ich denen halt. Also ich habe schon meinen Spaß“.

Beruf: Schweißer

wohnt in Karlsruhe

Single seit: 2021

TV-Erfahrung: „Temptation Island“, „Prominent Getrennt“ und „Are You The One? – Reality Stars in Love“

Instagram: marc.robiin

Das sind die Männer bei „Ex on the Beach“ 2025

In der sechsten Staffel sind unter anderem Reality-TV-Bekanntheiten wie Calvin und sein Bruder Marvin mit von der Partie. Beide treffen auf ihre ehemaligen Partnerinnen Franzi (bekannt aus Staffel 2 von „Are You The One? – Reality Stars in Love“) und Marta, die bisher noch nicht im Reality-TV zu sehen war. Auch Jennifer, die Marvin in Staffel 4 von „Are You The One? “ kennengelernt hat, ist bereit, ihrem Ex-Freund ordentlich einzuheizen. Hier haben wir alle wichtigen Infos zu den männlichen Teilnehmern von „Ex on the Beach“ 2025 im Überblick:

Fabio, 35

Kandidat Fabio bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Friederike Jacobitz

„Ich will den Leuten zeigen, wie hinterhältig sie ist. Sie stellt sich ja immer lieb und nett dar“.

Beruf: Automobilkaufmann

wohnt in Remscheid

Single seit: Juli 2024

TV-Erfahrung: bislang keine

Instagram: fafo_32

Jermaine, 20

Kandidat Jermaine bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Friederike Jacobitz

„Ich beherrsche das Flirten und den Umgang mit Frauen meisterhaft – es ist fast schon ein Hobby von mir“.

Beruf: Content Creator

wohnt in Berlin

Single seit: 2023

TV-Erfahrung: „Germany Shore“

Instagram: jeermainee

Joshua „Joshi“, 25

Kandidat Joshua bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Frank Fastner

„Ich kann eine Frau lieben, aber eigentlich liebe ich alle Frauen“.

Beruf: Student

wohnt in Aachen

Single seit: 2022

TV-Erfahrung: „Are You The One“

Instagram: joshua.gyamfii

Marvin, 30

Kandidat Marvin bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Frank Fastner

„Ich bin sehr emotional bei ‚ner Trennung, weil ich sehr viel Liebe da reinstecke“.

Beruf: Reality-Star

wohnt in Aachen

Single seit: Oktober 2024

TV-Erfahrung: „Swipe Match Love“, „Are You The One? – Reality Stars in Love“, „Calvin am Goldstrand“ und „#CoupleChallenge“

Instagram: marvinkleinen

Nana, 35

Kandidat Nana bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Friederike Jacobitz

„Ich bin cool mit meinen Exen, aber kein anderer Typ sollte auf die Idee kommen, es bei denen zu versuchen. Keiner fasst sie an, außer ich“.

Beruf: Selbstständig im Vertrieb

wohnt in Hamburg

Single seit: 2022

TV-Erfahrung: bislang keine

Instagram: fresh.prince.of.stpauli

Teezy, 30

Kandidat Teezy bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Friederike Jacobitz

„Ich will es dieses Mal ein bisschen anders gestalten als beim ersten Mal. Dieses Mal will ich flirten“.

Beruf: Content Creator

wohnt in Düsseldorf

Single seit: November 2023

TV-Erfahrung: „Are You The One? – Reality Stars in Love“ und „Ex on the Beach“

Instagram: kingmorteezy

Kandidatinnen bei „Ex on the Beach“ 2025: Diese Frauen sind weiterhin dabei

In Mexiko sind neben Jenny G., bekannt aus „Love Island“, Staffel 8 und Marlisa, bekannt aus der 3. Staffel von „Temptation Island“ und aus der 2. Staffel von „Prominent Getrennt“, auch einige andere Kandidatinnen dabei:

Jennifer, 27

Kandidatin Jennifer bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Friederike Jacobitz

„Wenn ich in die Villa komme, wird es nicht heiß, es wird brennen“.

Beruf: Influencerin

wohnt in Köln

Single seit: Herbst 2024

TV-Erfahrung: „Love Island“, „Are You The One? – Reality Stars in Love“, „Calvin am Goldstrand“ und „Germany Shore“

Instagram: jenniferdegenhart_

Linda, 24

Kandidatin Linda bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Friederike Jacobitz

„Ich komme nicht nur zum Flirten in die Villa, sondern auch, weil ich ein paar Rechnungen offen hab“.

Beruf: Model und Influencerin

wohnt in München

Single seit: Dezember 2023

TV-Erfahrung: „Germany‘s next Topmodel“ und „Are You The One? – Reality Stars in Love“

Instagram: linda.voilet

Marlisa, für immer 29

Kandidatin Marlisa bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Friederike Jacobitz

„Ich suche ja die große Liebe, aber irgendwie finde ich immer nur die Red Flags. Keine Ahnung, warum“.

Beruf: Influencerin und Podcasterin

wohnt in Berlin

Single seit: Juli 2024

TV-Erfahrung: „Temptation Island“, „Prominent Getrennt“ und „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“

Instagram: mrs.marlisa



Patrizia, 28

Kandidatin Patrizia bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Friederike Jacobitz

„Meine Ex-Freunde würden sagen ich bin dramatisch, aber unvergesslich“.

Beruf: Sales Manager

wohnt in Singen

Single seit: seit ungefähr einem Jahr

TV-Erfahrung: bislang keine

Instagram: pakrizia

Sahel, 25

Kandidatin Sahel bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Frank Fastner

„Ich kann mich schwer festlegen ich mag Abwechslung“.

Beruf: Bürokauffrau

wohnt in Hamburg

Single seit: 2023

TV-Erfahrung: „Germany Shore“

Instagram: whitechoccolat

Shakira, 26

Kandidatin Shakira bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Friederike Jacobitz

„Ich hole mir immer, was ich will“.

Beruf: Content Creatorin

wohnt in Paphos (Zypern)

Single seit: 2022

TV-Erfahrung: „Bachelor“, „Bachelor in Paradise“ und „Are You The One? – Reality Stars in Love“

Instagram: christinashakira

Venera, 27

Kandidatin Venera bei "Ex on the Beach" 2025. Foto: RTL / Friederike Jacobitz

„Bis jetzt hat man ihn immer nur mit Fake-Exen im TV gesehen und jetzt bin ich da“.

Beruf: Call Center Agent

wohnt in Düsseldorf

Single seit: Oktober 2024

TV-Erfahrung: bislang keine

Instagram: glxzed_donut