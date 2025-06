"Ex on the Beach" 2025: Start, Sendetermine und Übertragung von Staffel 6

„Ex on the Beach“ geht 2025 in die nächste Runde und startete im April mit Staffel 6. In der Show leben die Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam in einer Villa in Mexiko. Mit der Zeit ziehen die Ex-Partner der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ein. Konfrontiert mit der Vergangenheit, entsteht ein hohes Konfliktpotenzial, aber auch die Chance auf ein Comeback. In diesem Jahr erwartet die Zuschauer eine Änderung.

Wann war der Start der neuen Staffel „Ex on the Beach“? Wo kann ich die Sendung schauen? Antworten auf diese Fragen und Infos zu den Sendeterminen finden Sie in diesem Artikel.

"Ex on the Beach" 2025: Übertragung im Live-Stream auf RTL+

„Ex on the Beach“ läuft exklusiv auf RTL+. Daher läuft die Show nicht im linearen Fernsehen und kann lediglich online gestreamt werden. Ein Abonnement für den Streamingdienst von RTL ist kostenpflichtig und beginnt mit einem monatlichen Betrag von 5,99 Euro. Dort können Sie auch die vergangenen Staffeln ansehen.

"Ex on the Beach" 2025: Start und Sendetermine von Staffel 6

Die neue Staffel des Reality-Formats startete am 5. Mai auf RTL+. Die 6. Staffel kommt mit 18 neuen Episoden, die als Doppelfolgen immer montags auf RTL+ abrufbar sind.

Daraus ergeben sich folgende Sendetermine:

Folge 1 & 2: Montag, 5. Mai 2025

Folge 3 & 4: Montag, 12. Mai 2025

Folge 5 & 6: Montag, 19. Mai 2025

Folge 7 & 8: Montag, 26. Mai 2025

Folge 9 & 10: Montag, 2. Juni 2025

Folge 11 & 12: Montag, 9. Juni 2025

Folge 13 & 14: Montag, 16. Juni 2025

Folge 15 & 16: Montag, 23. Juni 2025

Folge 17 & 18: Montag, 30. Juni 2025

Das ist neu bei „Ex on the Beach“

Bisher basierte das Konzept der Show darauf, dass Singles aufeinander beziehungsweise auf ihre Ex-Partner und -Partnerinnen treffen. Diese Konfrontation war ein Drama-Garant. In der neuen Staffel „Ex on the Beach“ gibt es allerdings eine Änderung. Dieses Mal nehmen auch Paare an der Sendung teil. Diese Neuerung birgt neues Konfliktpotenzial und stellt die Teilnehmer zusätzlich vor einen Treue-Test und die Frage, ob sie bereit sind, ihre aktuellen Zukunftspläne gegen ihre Vergangenheit zu tauschen.

„Ex on the Beach“ 2025: Das sind die Kandidaten der 6. Staffel

In der diesjährigen Staffel „Ex on the Beach“ sind unter anderem Reality-Star Calvin und sein Bruder Marvin dabei. Die beiden treffen auf ihre Ex-Partnerinnen Franzi, bekannt aus der 2. Staffel von “Are You The One? – Reality Stars in Love“ und Marta. Auch das aus der 6. Staffel von „Temptation Island“ bekannte Paar Vivien und Mou zieht in die Villa in Mexiko ein. Hier finden Sie eine Übersicht der Kandidatinnen und Kandidaten, die in der 6. Staffel „Ex on the Beach“ teilnehmen:

Bianca (23)

Calvin (32)

Chiara (23)

Coco (23)

Fabio (35)

Franzi (30)

Jennifer (27)

Jenny G. (25)

Jermaine (20)

Joshua „Joshi“ (25)

Linda (24)

Luca (28)

Marc-Robin (29)

Marlisa (29)

Marta (24)

Marvin (30)

Nana (35)

Patrizia (28)

Sahel (25)

Shakira (26)

Teezy (30)

Venera (27)

Paar: Nastasia „Nastia“ (24) und Tobias (26)

Paar: Vivi (26) und Mou (26)

„Ex on the Beach“ Deutschland: Das ist das Original

Die Show ist eine Produktion von RTL für den eigenen Streamingdienst RTL+ und ist damit die deutsche Ausgabe des britischen Originals, das seit 2014 auf MTV läuft. Neben Deutschland haben noch weitere Länder das Format adaptiert. Hierzulande läuft in diesem Jahr die 6. Staffel von „Ex on the Beach“ – Staffel 1 ging 2020 an den Start.