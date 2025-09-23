„Experte für alles“ 2025: Für diesen Weltstar wird Klaas Heufer-Umlauf zum Personal Assistant

Mit der zweiten Staffel von „Experte für alles“ startet Klaas Heufer-Umlauf Mitte September in eine neue Runde beruflicher Selbstversuche. Die Sendung auf ProSieben bleibt ihrem Konzept treu: Alltagsberufe, Grenzerfahrungen und gesellschaftliche Rollenbilder werden mit Neugier und Selbstironie hinterfragt.

Zum Auftakt trifft Klaas auf Reality-Ikone Matthias Mangiapane, der ihn in die Mechanismen und Strategien der Reality-TV-Welt einführt. Was braucht es, um als Reality-Star zu bestehen? Und lohnt sich dieser Weg auch wirtschaftlich? Die Folge wirft einen kritischen Blick auf die Inszenierung von Persönlichkeit und die ökonomischen Realitäten hinter dem vermeintlichen Glamour.

Parallel dazu wagt Klaas ein Experiment der anderen Art: Als persönlicher Assistent von Weltstar Ed Sheeran testet er die Anforderungen eines Jobs, der Diskretion, Organisationstalent und Belastbarkeit verlangt. Zwischen Tourplan und Termindruck stellt sich die Frage: Wie viel Nähe zum Star ist beruflich möglich – und was bleibt dabei auf der Strecke?

Die Staffel verspricht mehr als nur Unterhaltung. Sie stellt Fragen, die über das Format hinausreichen: Ist Schmerz trainierbar? Gibt es einen Promi-Bonus im Alltag? Wie verhandelbar sind soziale Rollen und berufliche Chancen? Und: Kann man sich Expertise wirklich „erarbeiten“? Klaas Heufer-Umlauf bleibt dabei nicht allein. Experten, Expertinnen und Gäste begleiten ihn durch die Herausforderungen, liefern Einblicke und stellen sich selbst der kritischen Beobachtung.

Weitere Folgen widmen sich unter anderem dem Gesundheitswesen, dem Spitzensport und der Welt der Influencer. Immer mit dem Ziel, herauszufinden, was hinter den Kulissen wirklich zählt – und ob man tatsächlich zum „Experten für alles“ werden kann.

Neugierig? Dann bleiben Sie bei uns. Wir haben alle wesentlichen Details rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream und Teilnehmer für Sie.

Sendetermine von „Experte für alles“ 2025: Wann läuft die Show?

Bisher wurden streng genommen nur die ersten drei Folgen offiziell angekündigt. Die Programmzeitschrift tv14 allerdings prophezeit (ohne Quellenangabe) für die neue Staffel nicht nur – wie bisher – acht, sondern sogar satte 16 Folgen. Andere Experten wiederum wagen sich noch nicht so weit aus dem Fenster. Wir beschränken uns daher in der Liste der voraussichtlichen Sendetermine auf die gewohnten acht Folgen und bessern hier sofort nach, falls es mehr werden. Oder auch weniger, wer weiß?

Folge 1 von „Experte für alles“: Dienstag, 16. September 2025, 21.15 Uhr – ProSieben

Folge 2 von „Experte für alles“: Dienstag, 23. September 2025, 21.15 Uhr – ProSieben

Folge 3 von „Experte für alles“: Dienstag, 30. September 2025, 21.15 Uhr – ProSieben

Folge 4 von „Experte für alles“: Dienstag, 7. Oktober 2025, 21.15 Uhr – ProSieben

Folge 5 von „Experte für alles“: Dienstag, 14. Oktober 2025, 21.15 Uhr – ProSieben

Folge 6 von „Experte für alles“: Dienstag, 21. Oktober 2025, 21.15 Uhr – ProSieben

Folge 7 von „Experte für alles“: Dienstag, 28. Oktober 2025, 21.15 Uhr – ProSieben

Folge 8 von „Experte für alles“: Dienstag, 4. November 2025, 21.15 Uhr – ProSieben

Teilnehmer bei „Experte für alles“: Welche Kandidaten sind in Staffel 2 dabei?

Aktuell wurden nur die Teilnehmer der ersten Folge am 16. September enthüllt. Zum Staffelstart erwartet die Zuschauer von „Experte für alles“ doppelt geballte Expertise und zwei komplett verschiedene Job-Perspektiven:

Klaas Heufer-Umlauf

Klaas Heufer-Umlauf Foto: Henning Kaiser, dpa (Archivbild)

Rolle: Moderator und Proband in einer satirischen Berufsprüfung

Challenge 1: Unter Anleitung von Matthias Mangiapane zum echten Reality-Star werden

Challenge 2: Als Personal Assistant für Weltstar Ed Sheeran im harten Alltagstest bestehen

Matthias Mangiapane

Matthias Mangiapane Foto: Willi Weber/Sat.1, dpa (Archivbild)

Titel: Reality-Ikone und erfahrener Mentor

Aufgabe: Klaas in allen Facetten der Realityshow-Inszenierung schulen

Schwerpunkt: Casting-Strategien, Dramaturgie und Rentabilität von Reality-Karrieren

Ed Sheeran

Ed Sheeran Foto: Joel C. Ryan/AP, dpa (Archivbild)

Status: Weltstar und Arbeitgeber in der zweiten Challenge

Rolle: Auftraggeber, der Klaas als persönlichen Assistenten durch seinen Terminplan führt

Übertragung von „Experte für alles“ 2025 im TV und Stream

Wer das klassische Fernsehen bevorzugt, kann die neue Staffel von „Experte für alles“ ganz unkompliziert verfolgen: Einfach um 21.15 Uhr den Sender ProSieben einschalten und die Sendung in Echtzeit erleben.

Für alle, die zum angegebenen Sendetermin nicht einschalten können und eine flexiblere Lösung suchen, bietet sich der Streaming-Dienst Joyn als Alternative an. Die Plattform gehört zur Sendergruppe und ermöglicht den Zugriff auf zahlreiche Inhalte – darunter auch „Experte für alles“.

Die Basisversion von Joyn ist kostenfrei nutzbar. Eine Registrierung genügt, um auf eine breite Auswahl an Sendungen und Live-TV-Angeboten zuzugreifen. Wer darüber hinaus zusätzliche Funktionen und Inhalte wünscht, kann das kostenpflichtige Angebot Joyn Plus in Betracht ziehen – das darf man sieben Tage gratis testen, danach kostet es 6,99 Euro pro Monat (Stand: September 2025).