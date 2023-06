"Family of Choice" auf RTL: Sendetermine, Übertragung im Stream und Folgen

Die neue Serie "Family of Choice" porträtiert die Ballroom Community. Wir haben alle Informationen rund um Sendetermine, Übertragung im Stream, Folgen und Teilnehmer.

Die neue RTL-Serie folgt einer Subkultur, der bisher im deutschen Fernsehen eher wenig Platz eingeräumt wurde: "Family of Choice" erzählt von einem Ballroom-House in Berlin, dessen Gründerin Georgina und seinen Mitgliedern. Das House stellt einen wichtigen Treffpunkt für alle Mitglieder dar, auch wenn niemand von ihnen dort wirklich wohnt. Vor allem versammeln sich dort queere Menschen und People of Color, verbunden über die Ballroom-Kultur. Dazu gehören zum Beispiel auch verschiedene Tanzstile; der bekannteste unter ihnen ist vermutlich das Voguing. Ursprünglich als Teil der Widerstandsbewegung in der 60er-Jahren entstanden, ist Voguing mittlerweile fast schon im popkulturellen Mainstream angekommen, denn auch Künstlerinnen wie Madonna oder Beyoncé lassen sich davon inspirieren.

Die Berliner Ballroom Community, die in "Family of Choice" porträtiert wird, besteht schon seit fast 10 Jahren. Es wird die Geschichte der Gründerin erzählt, einzelne Mitglieder werden begleitet und auch Wettkämpfe in den verschiedenen Tanzstilen sind zu sehen. Am Ende steht das große 10-jährige Jubiläum.

Sie wollen wissen, wann Sie "Family of Choice" ansehen können, wie der Empfang läuft, wie viele Episoden es gibt und wer zu sehen sein wird? Kein Problem, denn wir haben alle Informationen rund um Sendetermine, Übertragung im Stream, Folgen und Teilnehmer.

Das sind die Sendetermine von "Family of Choice"

Alle Folgen werden zeitgleich zur Verfügung gestellt. Ab dem 5. Juni 2023 kann man sie über RTL+ abrufen.

"Family of Choice" - Übertragung im Stream

Die Serie "Family of Choice" wird über den Streaminganbieter RTL+ zur Verfügung gestellt. Zuweilen kann man hier die jeweils aktuellste Folge einer Serie oder eines Programms auch ohne Registrierung ansehen. Um das gesamte Angebot der Plattform nutzen zu können, benötigt man allerdings einen kostenpflichtigen Account. Für das "Premium"-Paket zahlt man 6,99 Euro im Monat, für "Max" werden 9,99 Euro fällig und für "Family" 14,99 Euro. Die Pakete unterscheiden sich in der Anzahl der Profile, die man anlegen kann und in der Menge der Werbung, die geschaltet wird (Stand 5. Juni 2023, Quelle RTL+).

Folgen von "Family of Choice" - Diese Episoden gibt es

Die Serie "Family of Choice" besteht aus sieben Episoden. Das sind die einzelnen Folgen in der Übersicht:

Folge 1 : Hier wird Georgina (Künstlername Legendary Mother Leo St. Laurent ) vorgestellt, die das erste Ballroom-House in Deutschland gegründet hat. Das 10-jährige Gründungsjubiläum soll mit einem großen Ball an der Volksbühne in Berlin gefeiert werden.

: Hier wird Georgina (Künstlername Legendary Mother Leo ) vorgestellt, die das erste Ballroom-House in gegründet hat. Das 10-jährige Gründungsjubiläum soll mit einem großen Ball an der Volksbühne in gefeiert werden. Folge 2 : Die Serie begleitet Mitglieder des Ballroom-House auf den Christopher Street Day . Sophie hält dabei als langjähriges Mitglied des Houses eine Rede und reflektiert ihre Erfahrungen als queere, schwarze Frau in Deutschland .

: Die Serie begleitet Mitglieder des Ballroom-House auf den . hält dabei als langjähriges Mitglied des Houses eine Rede und reflektiert ihre Erfahrungen als queere, schwarze Frau in . Folge 3 : Die Crew des Ballroom-House fährt nach Amsterdam , um dort an einem internationalen Wettbewerb teilzunehmen. Allerdings kommt es zu internen Querelen und die Ballroom-Mutter wird in ihrer Führungsposition in Frage gestellt.

: Die Crew des Ballroom-House fährt nach , um dort an einem internationalen Wettbewerb teilzunehmen. Allerdings kommt es zu internen Querelen und die Ballroom-Mutter wird in ihrer Führungsposition in Frage gestellt. Folge 4: Inzwischen ist das Jubiläum in greifbare Nähe gerückt, nur noch vier Wochen. Um die Stimmung im Team zu heben und die Mitglieder wieder näher zusammen zu bringen, feiert Georgina ihren Geburtstag mit einer großen Party.

Inzwischen ist das Jubiläum in greifbare Nähe gerückt, nur noch vier Wochen. Um die Stimmung im Team zu heben und die Mitglieder wieder näher zusammen zu bringen, feiert Georgina ihren Geburtstag mit einer großen Party. Folge 5: In dieser Episode steht die Transfrau Ria im Vordergrund. Sie tanzt in der Kategorie Vogue Femme.

In dieser Episode steht die Transfrau im Vordergrund. Sie tanzt in der Kategorie Vogue Femme. Folge 6: Der Countdown läuft, nur noch eine Woche bis zur Performance. In Vorbereitung darauf lassen sich die männlichen Performer ihre Nägel machen. Folge 6 beleuchtet vor allem ihren Weg.

Der Countdown läuft, nur noch eine Woche bis zur Performance. In Vorbereitung darauf lassen sich die männlichen Performer ihre Nägel machen. Folge 6 beleuchtet vor allem ihren Weg. Folge 7: Jetzt ist es soweit: Das Jubiläum und die dazugehörigen Perfomances stehen an. Am Ende verkündet Georgina, wer zur neuen Führungsriege des Ballroom-House gehört.

Wer macht mit? Das sind die Protagonisten bei "Family of Choice"

Eine klassische Teilnehmer-Liste gibt es bei "Family of Choice" nicht, aber es sind bereits einige Personen bekannt, die in der Serie immer wieder auftauchen: