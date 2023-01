"Fastnacht in Franken" 2023 im TV und Live-Stream: Übertragung und Wiederholung in der Mediathek

Auch im Fernsehen ist die Faschingszeit angebrochen. Alle Infos rund um die Übertragung der "Fastnacht in Franken" 2023 im TV und Stream haben wir hier für Sie.

Die fünfte Jahreszeit läuft bekanntlich schon seit ein paar Monaten, doch so richtig geht es bekanntlich erst im Januar und Februar los. Auch der Höhepunkt der "Fastnacht in Franken" lässt nicht mehr lange auf sich warten. Dann treffen sich wieder die Prominenz aus Kirche, Politik, Gesellschaft und natürlich der Faschingszunft zur Prunksitzung aus den Veitshöchheimer Mainfrankensälen. Dort erreicht das muntere Treiben dann seinen Zenit.

Doch bis dahin muss sich das ganze muntere Treiben erst einmal hochschaukeln. Daher finden bis zur Prunksitzung in Veitshöchheim einige weitere Veranstaltungen statt, die sich ein echter Jecke nicht entgehen lassen sollte. Selbst nachdem der Faschings-Zenit dann überschritten ist, gibt es noch zum Ausklingen ein wenig Programm aus den Reihen des Nachwuchses. Welche Veranstaltungen das sind, wann sie im TV und Stream zu sehen sind und selbstverständlich wann und wo Sie die Prunksitzung aus den Veitshöchheimer Mainfrankensälen sehen können, erfahren Sie hier.

"Fastnacht in Franken" 2023: Übertragung im TV und Live-Stream

Die "Fastnacht in Franken" erfreut sich seit jeher im TV großer Beliebtheit. Den Höhepunkt des bunten Treibens, die Prunksitzung aus den Veitshöchheimer Mainfrankensälen, sahen zuletzt mehr als drei Millionen Menschen. Übertragen wird das Ganze traditionell vom Bayerischen Rundfunk, der auch einige weitere fränkische Faschings-Veranstaltungen im Programm hat.

Die Übertragung im TV hat die traditionsreiche Fastnachtssitzung dabei auch über die Corona-Zeit gerettet. Denn aufgrund der Pandemie konnte die vor rund 600 Zuschauern stattfindende Fastnachts-Sause nicht, wie bislang live stattfinden. Doch auch eine Aufzeichnung war genug, um im bayerischen Fernsehen einen Marktanteil von fast 50 Prozent zu erreichen. Dieses Jahr wird die Sendung aber endlich wieder live zu sehen sein, die Zuschauer dürfen somit in Echtzeit die Reaktionen der Politiker miterleben, wenn sie das "Opfer" der Büttenreden werden.

Die "Fastnacht in Franken" wird vom BR am 10. Februar gezeigt. Die Prunksitzung aus den Veitshöchheimer Mainfrankensälen ist ab 19 Uhr live im TV zu sehen und die Übertragung dauert bis 22.30 Uhr. Damit ist das gesamte Programm der Veranstaltung für das Millionenpublikum zuhause auf dem Sofa zu sehen. Das gilt auch für all diejenigen, die heutzutage gar keinen Fernseher mehr besitzen und lieber auf den Live-Stream im Internet zurückgreifen. Denn die Fastnacht in Franken 2023 wird auch im BR-Livestream übertragen. Da es sich um ein öffentlich-rechtliches Angebot handelt, ist der Stream selbstverständlich kostenlos.

Die Übertragung weiterer Fastnacht-Sendungen im Überblick

Zusätzlich zur "Fastnacht in Franken" gibt es noch einige weitere Faschings-Veranstaltungen im Fernsehen. Die Übertragung der Veranstaltungen aus Bayern übernimmt selbstverständlich auch hier wieder der Bayerische Rundfunk. Hier finden Sie eine kleine Übersicht zur Übertragung der wichtigsten Sendungen:

"Die Närrische Weinprobe":

Nach der Corona-Pandemie präsentiert sich die "Närrische Weinprobe" in einem neuen Gewand: Es gibt einen neuen Keller, eine neue Bühne und selbstverständlich wieder neuen Wein. Daneben ist allerdings alles beim Alten geblieben. Der Bayerische Rundfunk strahlt die Auftaktveranstaltung des närrischen Treibens im TV am 13. Januar um 20.15 Uhr aus.

In diesem Jahr wird " Franken Helau" vom Carneval Club Amorbach veranstaltet. Die Zuschauer erwartet hier wieder das gewohnte Programm der Faschingssendung bestehend aus Tanz, Büttenreden und Show-Einlagen. Gezeigt wird die Veranstaltung im BR am 27. Januar um 20.15 Uhr.

Damit es auch in Zukunft zur Faschingszeit die gewohnte Qualität an Tänzen, Sketchen und Büttenreden gibt, muss der Nachwuchs gefördert werden. In der "Narren-Nachwuchssendung" können einige der vielleicht zukünftigen Fastnacht-Stars ihr Können bereits unter Beweis stellen und wichtige Erfahrung sammeln. Zu sehen ist die Sendung im Ausklang der Faschings-Zeit am 19. Februar um 18.45 Uhr im BR .

Wiederholung der "Fastnacht in Franken" 2023 im TV und in der Mediathek

Wer am 10. Februar um 19 Uhr noch keine Zeit oder keine Lust hat, sich das närrische Treiben bei der Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken anzusehen, der hat Glück. Denn die Live-Sendung vom 10. Februar wird bereits einen Tag später, am Samstag, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr wiederholt.

Wem auch dieser Termin nicht passt, der kann jederzeit auf die Mediathek des Bayerischen Rundfunks zurückgriefen. Dort ist die Aufzeichnung der "Fastnacht in Franken" 2023 nach belieben abrufbar.