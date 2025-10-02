FC Basel – VfB Stuttgart live im Free-TV und Stream: Übertragung der Europa League 25/26

Die UEFA Europa League gehört zu den traditionsreichsten Wettbewerben im europäischen Vereinsfußball. Ursprünglich 1971 unter dem Namen UEFA-Pokal ins Leben gerufen, entwickelte sie sich rasch zu einer Bühne für ambitionierte Klubs, die außerhalb der absoluten europäischen Elite agieren. Seit der Umbenennung im Jahr 2009 trägt der Wettbewerb seinen heutigen Namen und steht für spannende Duelle, internationale Vielfalt und überraschende Erfolgsgeschichten.

Vereine wie Juventus, Chelsea oder Atlético Madrid haben den Titel bereits errungen – oft als Teil eines eindrucksvollen Comebacks oder nach dem Ausscheiden aus der Champions League. Die Europa League ist damit nicht nur ein Trostpreis, sondern ein Wettbewerb mit eigener Strahlkraft, der regelmäßig neue Helden hervorbringt.

Mit der umfassenden Reform im Jahr 2024 wurde das Turnierformat grundlegend verändert: Die klassische Gruppenphase wurde durch eine sogenannte Ligaphase ersetzt. In dieser treten 36 Mannschaften an, jede bestreitet acht Spiele gegen unterschiedliche Gegner. Die acht besten Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, während die Plätze neun bis 24 in Play-offs um die verbleibenden Achtelfinaltickets kämpfen. So verbindet die Europa League Tradition mit Moderne – und schreibt Jahr für Jahr neue Kapitel europäischer Fußballgeschichte.

Am 24. und 25. September 2025 startete die Europa League in ihre neue Saison – zum zweiten Mal im reformierten Ligaphasen-Modus. Mit dabei sind erneut 36 Teams aus ganz Europa, darunter auch zwei deutsche Vertreter: der SC Freiburg und der VfB Stuttgart.

Freiburg sicherte sich die Teilnahme als Fünfter der Bundesliga und feierte zum Auftakt einen 2:1-Heimsieg gegen den FC Basel. Der VfB Stuttgart qualifizierte sich durch den Gewinn des DFB-Pokals und startete ebenfalls erfolgreich mit einem 2:1-Erfolg über Celta Vigo.

Am zweiten Spieltag reist der VfB Stuttgart (Tabellenplatz 8) in die Schweiz – es geht gegen den FC Basel, der im Moment auf Platz 23 rangiert. Hier kommen alle Infos zu der Begegnung und deren Live-Übertragung.

FC Basel – VfB Stuttgart in der Europa League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Europa League Saison 2025/26 fahren die Männer aus Stuttgart in die benachbarte Schweiz, wo sie am 2. Oktober um 21 Uhr auf die Basler treffen. Schauplatz der Begegnung ist die Heim-Spielstätte der Gastgeber, der St. Jakob-Park. Die Kapazität der Arena beträgt 38.512 Zuschauerplätze. Das Stadion ist ein UEFA-Stadion der Kategorie 4, der höchsten Klassifikation des Europäischen Fussballverbandes.

FC Basel vs. VfB Stuttgart live im Free-TV und Stream: EL-Übertragung am 2. Spieltag

Die UEFA Europa League-Saison 2025/26 wird – wie bereits im Vorjahr – exklusiv über die kostenpflichtige Streaming-Plattform RTL+ ausgestrahlt. Für den Zugriff auf sämtliche Spiele ist ein Premium-Abo erforderlich, das aktuell mit 8,99 Euro pro Monat zu Buche schlägt (Stand: September 2025).

Doch auch ohne Abonnement gibt es vereinzelt Chancen, Spiele im Free-TV zu verfolgen: RTL und Nitro übertragen an Donnerstagen ausgewählte Begegnungen live. Besonders erfreulich für Fans: Der Sender hat sich entschieden, das Duell zwischen dem FC Basel und dem VfB Stuttgart zu zeigen – und verzichtet damit auf die Partie Bologna gegen Freiburg.

RTL Deutschland hält die umfassenden Senderechte für die UEFA Europa League sowie die UEFA Conference League bis einschließlich 2027.

Hier kommen alle Infos zur Übertragung der Partie Basel gegen Stuttgart:

Spiel: FC Basel – VfB Stuttgart, Europa League 25/26, Spieltag 2 von 8

Datum: Donnerstag, 2. Oktober 2025

Uhrzeit: 21 Uhr (Beginn der Übertragung: 20.35 Uhr)

Ort: St. Jakob-Park, Basel (Schweiz)

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV : ---

Übertragung im Live-Stream: RTL+

FC Basel gegen VfB Stuttgart in der Europa League: Bilanz der beiden Teams

Die bisherige Bilanz zwischen dem FC Basel und dem VfB Stuttgart fällt laut fussballdaten.de klar zugunsten der Schwaben aus. In den beiden bisherigen Pflichtspielen, die im Rahmen der ersten Runde des UEFA-Pokals (heute Europa League) in der Saison 1978/79 stattfanden, konnte Stuttgart beide Begegnungen für sich entscheiden.

Das Hinspiel am 13. September 1978 im St. Jakob-Park in Basel endete mit einem 3:2-Auswärtssieg für den VfB. Die Tore für Stuttgart erzielten Hoeneß und zweimal Ohlicher, während Markus Tanner für Basel traf. Zwei Wochen später, am 27. September 1978, folgte das Rückspiel im Neckarstadion, das Stuttgart mit einem deutlichen 4:1 für sich entschied. Kelsch war dabei mit drei Treffern der überragende Mann, ergänzt durch ein Tor von Hansi Müller. Für Basel traf Schönenberger.

Insgesamt ergibt sich damit folgende Bilanz:

Spiele: 2

Siege VfB Stuttgart: 2

Siege FC Basel: 0

Unentschieden: 0

Torverhältnis: 7:3 zugunsten von Stuttgart