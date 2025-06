FC Bayern – Boca Juniors live im Free-TV und Stream: Wo läuft das Spiel in der FIFA Klub-WM?

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 wird zum ersten Mal mit 32 Teams ausgetragen und findet vom 14. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA statt. Das Turnier ersetzt das bisherige jährliche Format und wird nun alle vier Jahre ausgetragen, ähnlich wie die reguläre Weltmeisterschaft.

Die Mannschaften sind in acht Gruppen mit jeweils vier Teams eingeteilt. Die besten zwei Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, ab dann geht es im K.-o.-System weiter. Das Finale steigt am 13. Juli 2025 im MetLife Stadium in New Jersey.

Mit dabei sind Top-Klubs aus aller Welt, darunter FC Bayern München und Borussia Dortmund aus Deutschland. Die Reform des Turniers soll eine größere globale Repräsentation ermöglichen, stößt aber auch auf Kritik von Spielern, die die steigende Belastung bemängeln.

Die Turnier-Neuausrichtung stieß also nicht überall auf Zustimmung. Laut BBC äußerten einige Profispieler Kritik an den Änderungen. Besonders Alisson Becker von Liverpool und Rodri von Manchester City warnten vor den Auswirkungen des zunehmend dichter werdenden Spielplans und betonten die körperliche Belastung sowie das Wohlergehen der Spieler.

Wie auch immer: Am zweiten Spieltag treffen der FCB und Boca Juniors aufeinander. Die Gegner der Bayern heißen mit vollem Namen Club Atlético Boca Juniors. Dabei handelt es sich um einen argentinischen Sportverein aus dem Stadtteil La Boca in Buenos Aires. Ihr erstes Spiel des Turniers gegen Auckland City haben die Bayern am 15. Juni mit 10:0 deutlich gewonnen.

Wir haben alle wichtigen Informationen zu dem Match für Sie zusammengetragen.

FC Bayern gegen Boca Juniors: Wann ist Anstoß in der FIFA Klub-WM?

Die Partie wird laut Spielplan der FIFA Klub WM am 21. Juni 2025 in Miami ausgetragen. Live-Fans müssen früh aufstehen oder lange wach bleiben – der Anpfiff erfolgt nach mitteleuropäischen Begriffen in rabenschwarzer Nacht um 3 Uhr. Das Hard Rock Stadium ist ein American-Football-Stadion in Miami Gardens im Norden der US-amerikanischen Metropole Miami im Bundesstaat Florida. Es fasst rund 65.300 Zuschauer.

FCB – Boca Juniors live im Free-TV und Stream: Übertragung der FIFA Klub-WM

Die Übertragung ist – wenn man mal von der Uhrzeit absieht – recht benutzerfreundlich. Die FIFA Klub-WM 2025 wird kostenlos gestreamt. DAZN besitzt die Rechte und überträgt alle 63 Spiele live und in voller Länge, ohne dass ein kostenpflichtiges Abo erforderlich ist – ein Gratis-Account genügt.

Spiele mit deutscher Beteiligung wie diese Begegnung zwischen dem FCB und Boca Juniors werden zusätzlich im Free-TV auf Sat.1 übertragen sowie kostenlos auf Joyn und ran.de gestreamt. ProSiebenSat.1 Media hat Sublizenzen erworben und zeigt außerdem ein Spiel pro K.o.-Runde sowie das Finale am 13. Juli 2025 frei empfangbar.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie FC Bayern vs. Boca Juniors im Überblick:

Spiel : FC Bayern München gegen Boca Juniors, Gruppenphase Gruppe C, Spieltag 2 von 3

Datum : Samstag, 21. Juni 2025

Uhrzeit : Anpfiff um 3 Uhr

Ort : Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Miami (Florida, USA)

Übertragung im Free-TV : Sat. 1 , DAZN

Übertragung im kostenlosen Live-Stream : Joyn , ran.de

Bayern München vs. Boca Juniors in der FIFA Klub-WM: Bilanz der Teams

Laut fussballdaten.de gab es bisher nur ein einziges Kräftemessen zwischen dem FCB und den Boca Juniors aus der argentinischen Primera Division. Das fand im Rahmen des Weltpokals am 27. November 2001 statt und endete 1:0 zugunsten der Bayern – nach Verlängerung. In den ewigen Tabellen ihrer jeweiligen National-Ligen rangiert Bayern auf Platz 1, Boca Juniors auf Platz 2.