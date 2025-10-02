FC Bologna – SC Freiburg live im TV und Stream: Übertragung der Europa League 25/26

Die UEFA Europa League zählt zu den traditionsreichsten Wettbewerben im europäischen Klubfußball. 1971 als UEFA-Pokal ins Leben gerufen, entwickelte sie sich rasch zur Bühne für ambitionierte Vereine außerhalb der absoluten Elite. Seit der Umbenennung 2009 trägt sie ihren heutigen Namen und steht für packende Duelle, internationale Vielfalt und überraschende Heldenreisen. Große Namen wie Juventus, Chelsea oder Atlético Madrid haben den Pokal bereits gewonnen – oft als Teil eines Comebacks oder nach dem Scheitern in der Champions League. Mit der Reform 2024 wurde das Format grundlegend verändert: Statt Gruppenphase gibt es nun eine Ligaphase mit 36 Teams, die je acht Spiele gegen unterschiedliche Gegner bestreiten. Die besten acht ziehen direkt ins Achtelfinale ein, weitere Plätze werden über Play-offs vergeben. Die Europa League bleibt damit ein Wettbewerb, der Tradition und Moderne vereint – und jedes Jahr neue Geschichten schreibt.

Mit dem Auftakt am 24. und 25. September ist das Turnier in seine neue Saison gestartet – nun also zum zweiten Mal im Ligaphasen-Format und 36 Teams aus ganz Europa. In der UEFA Europa League 2025/26 sind zwei deutsche Teams vertreten: SC Freiburg und VfB Stuttgart. Freiburg qualifizierte sich als Bundesliga-Fünfter und startete mit einem Heimsieg gegen den FC Basel (2:1). Die Stuttgarter sicherten sich ihr Ticket durch den Gewinn des DFB-Pokals und gewannen zum Auftakt gegen Celta Vigo (2:1).

Am zweiten Spieltag reist der SC Freiburg nach Italien – es geht gegen den FC Bologna, der zum Auftakt mit 0:1 bei Aston Villa verloren hat. Hier kommen alle Infos zu der Begegnung und deren Live-Übertragung.

FC Bologna – SC Freiburg in der Europa League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß?

Anstoß der Partie ist am Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, um 18.45 Uhr. Laut Spielplan der Europa League Saison 2025/26 fahren die Badener ein ganzes Stück weit gen Süden und treten dort gegen den FC Bologna in dessen Heimat-Arena an. Das Stadio Renato Dall’Ara ist ein Fußballstadion mit Leichtathletikanlage in der italienischen Stadt Bologna (Region Emilia-Romagna). Es ist nach dem langjährigen Präsidenten des FC Bologna benannt. Die Anlage verfügt heute über 36.462 Plätze.

FC Bologna vs. SC Freiburg live im TV und Stream: EL-Übertragung am zweiten Spieltag

Die Europa League 2025/26 wird wie im Vorjahr vollständig auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform RTL+ übertragen. Um alle Spiele sehen zu können, ist ein Premium-Abonnement erforderlich, das monatlich 8,99 Euro kostet (Stand: September 2025). Dennoch gibt es auch für Zuschauer ohne Abo gelegentlich die Möglichkeit, Spiele im Free-TV zu verfolgen. RTL und Nitro zeigen donnerstags ausgewählte Begegnungen live. Das Spiel zwischen Bologna und Freiburg gehört leider nicht dazu – RTL hat sich stattdessen für die Partie Basel gegen Stuttgart entschieden. RTL Deutschland besitzt die umfassenden Übertragungsrechte für die UEFA Europa League sowie die UEFA Conference League bis einschließlich 2027.

Hier kommen alle Infos zu der Partie Bologna gegen Freiburg:

Spiel: FC Bologna – SC Freiburg, Europa League 25/26, Spieltag 2 von 8

Datum: Donnerstag, 2. Oktober 2025

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna (Italien)

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: RTL+

FC Bologna gegen SC Freiburg in der Europa League: Bilanz der beiden Teams

Dieser Absatz fällt recht schmalbrüstig aus: Fehlanzeige. Die beiden Vereine sind sich bisher noch nie in edlem Wettstreit begegnet. Einer Prognose wäre daher reine Spekulation.