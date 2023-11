"Feuer und Flamme" im WDR: Sendetermine und Übertragung im TV

In der 7. Staffel gibt es sechs neue Folgen von "Feuer und Flamme". Alle Infos zur Serie, den Sendeterminen und der Übertragung im TV finden Sie hier.

Staffel 7 von "Feuer und Flamme" läuft wie gewohnt im WDR. Diese wird vorerst die letzte aus Bochum sein, denn im Jahr 2024 übernimmt die Feuerwache in Duisburg. Aktuell gibt es aber erstmal sechs neue Folgen der Dokutainment Produktion aus Bochum. Alle Infos zum Start, den Sendeterminen und der Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

Bei "Feuer und Flamme" werden Feuerwehrkräfte bei ihren Einsätzen begleitet. Dabei geht es nicht selten um Leben und Tod. In dieser Staffel wartet beispielsweise ein Wohnungsbrand auf die Einsatzkräfte, der durch eine Fritteuse ausgelöst wurde. Gefordert wird hier nicht nur schnelles Handeln, sondern auch emotionale Kompetenz beim Überbringen von schwierigen Neuigkeiten. Besonders herausfordernd sind Brände, bei denen Kinder involviert sind. Aber nicht nur bei Bränden wird die Feuerwehr benötigt, auch bei Autounfällen oder Überschwemmungen sind die Einsatzkräfte vor Ort.

"Feuer und Flamme": Seit wann läuft Staffel 7?

50 Tage lang und 24 Stunden am Stück hat das Produktionsteam von "Feuer und Flamme" die Feuerwehrkräfte aus Bochum begleitet. Die erste Folge im linearen TV-Programm erschien dann am Donnerstag, den 2. November 2023, um 20.15 Uhr. In der ARD-Mediathek kann man die erste Folge schon seit dem 26. Oktober 2023 anschauen. Seitdem laufen die neuen Folgen von Staffel 7.

"Feuer und Flamme": Übertragung im TV und Stream

Produziert wird die Serie von SEO Entertainment im Auftrag des WDR unter der Redaktionsleitung von Silke Schnee. Dementsprechend wird die siebte Staffel, wie auch die Vorherigen, im WDR übertragen. Jeden Donnerstag um 20.15 Uhr gibt es eine neue Folge im TV. Aber auch im Stream kann man die Episoden verfolgen. Jeweils eine Woche vor Ausstrahlung im TV stehen die Folgen online zur Verfügung und auch im Nachhinein kann man diese noch in der ARD-Mediathek anschauen. Es gibt außerdem einen Podcast zur Serie, in dem wöchentlich wechselnde Einsatzkräfte mit Redakteurin Silke Schnee über ihre Erfahrungen sprechen. Anhören kann man diesen auf allen gängigen Plattformen, unter anderem auch auf Spotify.

Sendetermine von "Feuer und Flamme"

Für die siebte Staffel von "Feuer und Flamme" wurden sechs neue Folgen produziert. Damit verabschiedet sich die Feuerwache in Bochum. Im kommenden Jahr wird es eine neue Staffel aus der Feuerwache in Duisburg geben. In Staffel 7 gibt es seit dem 2. November 2023 sechs Wochen lang immer donnerstags eine neue Folge. Hier finden Sie noch einmal einen Überblick über alle Sendetermine der aktuellen Staffel:

Folge 1: Donnerstag, 2. November 2023, WDR , 20.15 Uhr

, 20.15 Uhr Folge 2: Donnerstag, 9. November 2023, WDR , 20.15 Uhr

, 20.15 Uhr Folge 3: Donnerstag, 16. November 2023, WDR , 20.15 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 23. November 2023, WDR , 20.15 Uhr

, 20.15 Uhr Folge 5: Donnerstag, 30. November 2023, WDR , 20.15 Uhr

, 20.15 Uhr Folge 6: Donnerstag, 7. Dezember 2023, WDR , 20.15 Uhr

Hier finden Sie außerdem den offiziellen Trailer von "Feuer und Flamme" Staffel 7.

