Finalisten bei "Promi Big Brother" 2023: Welche Kandidaten sind im Finale?

Am 4. Dezember 2023 läuft das Finale von "Promi Big Brother" 2023. Wer sind die Finalisten und welche Kandidaten haben es nicht in das Finale geschafft?

Heute Abend findet das Finale von " Promi Big Brother" 2023 statt. In den letzten zwei Wochen wurden die Kandidaten 24-Stunden am Tag beobachtet und auf die Probe gestellt. Alles mit dem Plan, die 11. Staffel zu gewinnen und die 100.000 Euro Preisgeld mit nach Hause zu nehmen. Jetzt stehen die Kandidaten ganz kurz vor dem Ziel. Das Finale läuft laut offiziellen Sendeterminen von "Promi Big Brother 2023" am Montag, dem 4. Dezember 2023, um 20.15 Uhr auf Sat.1. Wer hat es in das Finale geschafft und wer musste das Haus bereits verlassen? Alle Infos zu den "Promi Big Brother"-Finalisten 2023 lesen Sie hier.

Wer sind die Finalisten bei "Promi Big Brother" 2023?

Zwei Wochen lang haben die Bewohner mittlerweile im "Big Brother"- Haus zusammen gelebt. Gleich zu Beginn gab es eine Überraschung, vor allem für zwei Kandidaten. In diesem Jahr zogen sowohl Peter Klein als auch Iris Klein in das Haus des großen Bruders ein. Die beiden starteten Anfang des Jahres einen öffentlichen Rosenkrieg, als Iris ihrem Mann vorwarf sie betrogen zu haben. Nach vielen Anschuldigungen auf beiden Seiten trennte sich das Paar dann, eine Aussprache gab es nie. Bei "Promi Big Brother" 2023 trafen Iris und Peter zum ersten Mal vor der Kamera wieder aufeinander und der große Bruder versuchte mehrmals ein Gespräch zwischen den beiden zu organisieren. Eine richtige Aussprache gab es nicht und auch das von vielen erhoffte Drama blieb weitestgehend aus.

Generell hielten sich die Streitigkeiten in dieser Staffel in Grenzen. Abgesehen von ein paar kleineren Auseinandersetzungen blieb es verhältnismäßig ruhig im Haus. Trotzdem waren die Einschaltquoten gut und auch der 24-Stunden Livestream auf Joyn kam bei den Zuschauern und Zuschauerinnen gut an. Diese Neuerung der 11. Staffel stellte auch die Promis auf die Probe. Statt sich nur auf die täglichen Übertragungen von "Promi Big Brother 2023" verlassen zu müssen, konnte man das Geschehen im Haus 24 Stunden am Tag live mitverfolgen. Auch für die TV-erfahrenen Promis war das sicherlich eine neue Situation.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Nachdem in der gestrigen Folge vom 3. Dezember 2023, der letzte große Exit vor dem Finale erfolgte, stehen jetzt die fünf Finalisten für die diesjährige Staffel fest. Hier finden Sie einen Überblick über die letzten Kandidaten bei "Promi Big Brother" 2023:

Peter Klein : Den 54-Jährigen kennen viele als den Stiefvater von Daniela Katzenberger . Mittlerweile tritt er auch selbst in diversen TV-Formaten auf und auch bei " Promi Big Brother " hat er ganz klares Ziel: "Ich bin gekommen, um zu siegen!"

Den 54-Jährigen kennen viele als den Stiefvater von . Mittlerweile tritt er auch selbst in diversen TV-Formaten auf und auch bei " " hat er ganz klares Ziel: "Ich bin gekommen, um zu siegen!" Yeliz Koc : Mit "Make Love, Fake Love" hatte Yeliz in diesem Jahr bereits ihre eigene Datingshow. Abseits vom Fernsehen ist Yeliz auf Instagram aktiv und zeigt sich viel mit ihrer Tochter.

Mit "Make Love, Fake Love" hatte in diesem Jahr bereits ihre eigene Datingshow. Abseits vom ist auf aktiv und zeigt sich viel mit ihrer Tochter. Paulina Ljubas : Die 26-Jährige startete ihre Karriere bei " Köln 50667" und war seitdem in diversen Fernsehformaten zu sehen. Das von ihr selbst angekündigte Drama hielt sich bisher in Grenzen.

Die 26-Jährige startete ihre Karriere bei " 50667" und war seitdem in diversen Fernsehformaten zu sehen. Das von ihr selbst angekündigte Drama hielt sich bisher in Grenzen. Matthias Mangiapane : "Ich bin Unterhaltung pur!", mit diesem Satz kam Matthias Mangiapane in das " Big Brother "- Haus. Das hat der Reality-Star schon in vielen TV-Formaten bewiesen.

"Ich bin Unterhaltung pur!", mit diesem Satz kam in das " "- Haus. Das hat der Reality-Star schon in vielen TV-Formaten bewiesen. Marco Strecker : Der 21-Jährige wurde von seinen Anhängern als Wildcard gewählt und hat es bis in das Finale geschafft. Seine rund 4 Millionen Follower werden ihm wohl weiterhin die Daumen drücken.

"Promi Big Brother" 2023: Diese Kandidaten haben es nicht in das Finale geschafft

Anfangs traten 13 Kandidaten bei "Promi Big Brother 2023" an. Die meisten von Ihnen haben bereits ihre Koffer gepackt und das Haus wieder verlassen. In den ersten sechs Folgen wurden die Bewohner noch verschont und niemand musste die Sendung verlassen. Danach wurde das Haus jedoch von Tag zu Tag leerer. Hier finden Sie einen Überblick über alle ausgeschiedenen Kandidaten: