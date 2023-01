"First Dates – Promi-Spezial": Sendetermine, Übertragung und Promis der Show

Das "First Dates -Promi Spezial" bringt dieses Mal bekannte Gesichter aus dem TV mit potentiellen Partnern zusammen. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine, Übertragung und die teilnehmenden Promis.

In der Vox-Show "First Dates - Ein Tisch für zwei" werden Singles miteinander verkuppelt. Im Voraus wird anhand der von den Kandidaten angegebenen Vorlieben und Abneigungen ein passender Partner für ein Blind-Date gefunden, welches dann in einem Restaurant stattfindet. Dieses wird von Roland Trettl geführt. Der Ablauf ist dabei immer derselbe: Zunächst lernen sich die beiden bei einem Getränk an der Bar kennen, dann gehen sie gemeinsam an einen Tisch und essen etwas. Dabei fängt die Kamera selbstverständlich alles ein, was die Teilnehmer freiwillig oder auch unfreiwillig über sich preisgeben.

Am Ende der Sendung werden die Paare dann gefragt, ob sie sich wiedersehen möchten. Mit dabei sind ebenso die bissigen Kommentare der Angestellten wie auch Infos über Paare, die sich in der Sendung gefunden haben und deren Beziehung nun ein wenig mitverfolgt wird.

Im "First Dates - Promi Spezial" werden nun nicht zwei ganz normale Singles miteinander verkuppelt, sondern Promis werden mit Normalos gematcht. Auch bei diesen wurde im Voraus allerdings selbstverständlich darauf geachtet, dass ihre Vorlieben zumindest auf dem Papier miteinander kompatibel sind. Wer diese Promis sind und wann und wo die Spezial-Ausgabe zu sehen ist, erfahren Sie hier bei uns.

"First Dates - Promi Spezial": Sendetermine der Promi-Datingshow

Zunächst gab es ab dem 16. Januar zwei Folgen der Promi-Spezialausgabe von "First Dates" auf RTL+. Diese waren am 30. Januar beide ab 22.15 Uhr im TV auf Vox zu sehen.

Übertragung von "First Dates - Promi Spezial" im TV und Stream

Vorerst war das "First Dates - Promi Spezial" im Stream zu sehen. Die beiden Folgen sind seit dem 16. Januar im Stream auf RTL+ verfügbar. Wer sie sehen möchte, muss ein Abo bei dem Streaming-Anbieter abschließen, welches ab 4,99 Euro erhältlich ist.

Zwei Wochen nach dem Release auf RTL+ werden nun aber auch beide Folgen im Free-TV bei Vox übertragen. Auf Vox laufen auch die regulären Episoden von "First Dates - Ein Tisch für zwei".

Das sind die Promis bei "First Dates - Promi Spezial"

Mit dabei sind einige mehr oder weniger bekannte Gesichter aus der deutschen Promi-Szene. Wir stellen Ihnen die Promi-Singles kurz vor:

Radost Bokel : Die 47-Jährige ist bereits einmal geschieden und nun wieder auf der Suche nach der großen Liebe. Bekannt wurde die Schauspielerin unter anderem durch ihre Rollen in Produktionen wie dem "Tatort" oder "Wolff's Revier".

Die 47-Jährige ist bereits einmal geschieden und nun wieder auf der Suche nach der großen Liebe. Bekannt wurde die Schauspielerin unter anderem durch ihre Rollen in Produktionen wie dem "Tatort" oder "Wolff's Revier". Lisa Feller : Die aus der "Schillerstraße" bekannte Schauspielerin und Hörfunkmoderatorin ist mit ihren 46 Jahren ebenfalls noch auf der Suche nach dem richtigen Mann an ihrer Seite.

Die aus der "Schillerstraße" bekannte Schauspielerin und Hörfunkmoderatorin ist mit ihren 46 Jahren ebenfalls noch auf der Suche nach dem richtigen Mann an ihrer Seite. Liz Baffoe : Die jüngste Tochter eines ghanaischen Diplomaten ist heute 53 Jahre alt. Bekannt wurde sie dem deutschen Publikum in der berühmten " Lindenstraße ".

Die jüngste Tochter eines ghanaischen Diplomaten ist heute 53 Jahre alt. Bekannt wurde sie dem deutschen Publikum in der berühmten " ". Lucy Hellenbrecht : Mit ihren 24 Jahren ist Lucy Hellenbrecht schon längst kein Neuling mehr im Reality-TV. Ihren Karrierestart hatte sie als transgeschlechtliches Model bei GNTM , mittlerweile hat sie mit mehr als 36.000 Followern bei Instagram eine echte Fanbase aufgebaut.

Bela Klentze : Der 34-Jährige ist Sohn eines Musikers. Dem Publikum dürfte er aus der Seifenoper "Alles was zählt" bekannt sein.

: Der 34-Jährige ist Sohn eines Musikers. Dem Publikum dürfte er aus der Seifenoper bekannt sein. Andreas Guenther : Der 49-Jährige ist ebenfalls Schauspieler und könnte dem Publikum, wie so viele andere, durch seine Rollen in Krimi-Serien wie dem "Tatort" oder dem " Polizeiruf 110 " bekannt sein.

Der 49-Jährige ist ebenfalls Schauspieler und könnte dem Publikum, wie so viele andere, durch seine Rollen in Krimi-Serien wie dem "Tatort" oder dem " " bekannt sein. Werner Hansch : Der 1938 geborene Sportjournalist blickt auf ein langes und bewegtes Leben zurück. Nun lässt er sich noch einmal auf ein Abenteuer ein und freut sich auf sein Blind-Date.

Der 1938 geborene Sportjournalist blickt auf ein langes und bewegtes Leben zurück. Nun lässt er sich noch einmal auf ein Abenteuer ein und freut sich auf sein Blind-Date. Prince Damien : Sein voller Name lautet Messiah Prince Sheridan Damien Ritzinger . Der Sänger wurde durch DSDS bekannt und machte sich auch als Dschungelkönig bereits einen Namen. Er ist 32 Jahre alt und nach eigenen Angaben sehr nervös vor seinem Date.

Sein voller Name lautet Messiah . Der Sänger wurde durch bekannt und machte sich auch als Dschungelkönig bereits einen Namen. Er ist 32 Jahre alt und nach eigenen Angaben sehr nervös vor seinem Date. Vincent Gross : Mit gerade einmal 26 Jahren ist er der zweitjüngste Teilnehmer der "First Dates"-Spezialsendung. Er ist als Musiker, aber auch als Moderator erfolgreich und bekam 2020 sein erstes eigenes Live-Talk-Format.

"First Dates - Promi-Spezial": Wiederholung der Datingshow

Vorerst ist keine Wiederholung von "First Dates - Promi-Spezial" im TV geplant. Doch im Stream werden die beiden Folgen auch nach ihrer Ausstrahlung noch bei RTL+ für Abonnenten des Streamingdienstes verfügbar sein.