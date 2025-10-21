„Forsthaus Rampensau Germany“ 2025: Wann startet Staffel 3 der Realityshow?

Noch in diesem Jahr startet die dritte Staffel der Realityshow „Forsthaus Rampensau Germany“. Das Format begleitet erneut prominente Paare, die gemeinsam in einem abgelegenen Haus in den Bergen leben. Auch 2025 müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Alltag auf engem Raum bewältigen und sich in verschiedenen Spielen und Gruppenaufgaben behaupten. Die besondere Wohnsituation sorgt dabei immer wieder für Spannungen und wechselnde Dynamiken innerhalb der Gruppe. Das Ziel besteht darin, als Team möglichst lange im Wettbewerb zu bestehen.

Wann stehen die neuen Folgen von „Forsthaus Rampensau Germany“ 2025 zur Verfügung? Welche Kandidaten sind in Staffel 3 dabei und wo läuft die Realityshow im TV und Stream? Hier in diesem Artikel beantworten wir alle Fragen rund um Start, Sendetermine, Teilnehmer und Übertragung.

„Forsthaus Rampensau Germany“ 2025: Start von Staffel 3

Die dritte Staffel der Reality-Serie „Forsthaus Rampensau Germany“ ist ab Donnerstag, dem 13. November 2025, kostenlos auf Joyn zu sehen. Direkt im Anschluss an die Auftaktfolge stellt der Streamingdienst zwei weitere Episoden exklusiv vorab bei Joyn PLUS+ bereit.

Sendetermine von „Forsthaus Rampensau Germany“ 2025: Wann laufen die neuen Folgen?

Die Streamingplattform Joyn hat den Veröffentlichungstermin für die ersten drei Episoden der dritten Staffel von „Forsthaus Rampensau Germany“ bekannt gegeben. Wann die restlichen Folgen erscheinen, ist derzeit noch unklar. Auch zur Gesamtzahl der Episoden hat Joyn bislang keine Angaben gemacht. Zum Vergleich: Die erste Staffel der Realityshow umfasste sieben, die zweite insgesamt 18 Folgen. Sobald wir nähere Informationen zu den Sendeterminen von „Forsthaus Rampensau Germany“ 2025 erhalten, werden wir sie hier in diesem Artikel veröffentlichen.

Teilnehmer bei „Forsthaus Rampensau Germany“ 2025: Wer ist in Staffel 3 dabei?

In der neuen Staffel von „Forsthaus Rampensau Germany“ stellen sich neun prominente Paare den Herausforderungen der österreichischen Alpen. Unter ihnen sind Reality-Bekannte, Sportler und Influencer, die ihren Teamgeist und ihre Ausdauer unter Beweis stellen wollen. Die zwei Reality-TV-Darstellerinnen Walentina Doronina (25) und Eva Benetatou (33), die sich gut kennen, treten als Duo an und müssen zeigen, wie gut sie im Wettbewerb zusammenarbeiten. Maurice Dziwak (26), bekannt aus dem Dschungelcamp, wagt sich gemeinsam mit seinem Vater Frank (55) in die Welt des Reality-TVs. Reality-Star Yeliz Koc (31) startet nach einer kurzfristigen Partneränderung mit der Influencerin Dilara Kruse (34).

Ebenfalls mit von der Partie sind Model Sarah Knappik (39) und Kartenleger Bernhard Schwendemann (44) sowie die YouTuber Christo (39) und C-Bas (39) von „Bullshit TV“. Das Paar Max Bornmann (28) und Melina Hoch (28) will seine Beziehung im Wettbewerb auf die Probe stellen. Das Teilnehmerfeld wird ergänzt durch Marc-Robin Wenz (32) und Henna (25), die in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit sorgen, sowie durch den Boxprofi Oliver Ginkel (27) und Paul Aubster (29), die mit sportlichem Ehrgeiz antreten. Den Abschluss bilden Gina Beckmann (25) und Leon Content (24), die als Social-Media-Duo ihre Teamfähigkeit im alpinen Umfeld testen wollen.

Hier haben wir alle neun Paare von „Forsthaus Rampensau Germany“ 2025 im kompakten Überblick:

Sarah Knappik und Bernhard Schwendemann

Yeliz Koc und Dilara Kruse

Walentina Doronina und Eva Benetatou

Maurice Dziwak mit Papa Frank

Christo und C-Bas

Max Bornmann und Melina Hoch

Marc-Robin Wenz und Henna

Paul Aubster und Oliver Ginkel

Gina Beckmann und Leon-Content

Übertragung von „Forsthaus Rampensau Germany“ 2025: Wo läuft Staffel 3 im TV und Stream?

Staffel 3 der Realityshow „Forsthaus Rampensau Germany“ ist ab dem 13. November 2025 exklusiv auf dem kostenlosen Streamingdienst Joyn verfügbar. Eine Ausstrahlung im klassischen Fernsehen ist nicht vorgesehen. Auch die Folgen 2 und 3 stehen ab dem 13. November zum Abruf bereit, allerdings ausschließlich bei Joyn PLUS+. Um auf diesen kostenpflichtigen Bereich zuzugreifen, ist ein Abonnement für 6,99 Euro pro Monat erforderlich.

