Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg live im TV und Stream: Wird das DFB-Pokalspiel auch im Free-TV übertragen?

Die vergangene Saison des DFB-Pokals hat bewiesen, wie unvorhersehbar dieser Wettbewerb sein kann. Besonders Arminia Bielefeld sorgte für eine der größten Überraschungen: Als damaliger Drittligist – inzwischen in die zweite Liga aufgestiegen – schrieb der ostwestfälische Verein ein echtes Fußballmärchen. Auf dem Weg ins Finale bezwangen die Arminen gleich mehrere Bundesligisten. Zwar ging der Pokalsieg letztlich an den VfB Stuttgart, doch Bielefelds sensationeller Lauf bleibt ein Paradebeispiel für die großen Überraschungen, die nur der DFB-Pokal hervorbringt.

Seit August 2025 läuft die aktuelle Pokalsaison auf Hochtouren. Insgesamt 64 Mannschaften aus allen Spielklassen sind erneut im klassischen K.-o.-Modus angetreten. Nach der ersten Runde stehen nun noch 32 Teams im Wettbewerb, die alles daransetzen, sich den Weg ins große Finale im Berliner Olympiastadion zu erkämpfen.

Am zweiten Spieltag kommt es zu einem Match zwischen der Fortuna Düsseldorf und dem SC Freiburg. Wir liefern Ihnen hier die Einzelheiten zum Spiel und der Übertragung.

Termin und Uhrzeit des Spiels Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg im DFB-Pokal 2025/2026

Im Spielplan des DFB-Pokals 2025/2026 steht es geschrieben: Das Match zwischen Düsseldorf und Freiburg startet am 29. Oktober 2025 um 20.45 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. Dabei handelt es sich um ein Fußballstadion mit Cabrio-Dach im Stadtteil Stockum der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf. Die Fortuna nutzt die Arena zu ihren Heimspielen.

DFB-Pokal 25/26: Düsseldorf vs. Freiburg – Übertragung live im TV und Stream

Wer keine einzige Partie des diesjährigen DFB-Pokals verpassen möchte, kommt um ein Sky-Abo nicht herum. Der Pay-TV-Anbieter besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für alle Matches – vom Auftaktspiel bis zum Endspiel im Berliner Olympiastadion. Für den Zugang zu den Live-Streams ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, das aktuell bei 21,99 Euro pro Monat beginnt (Stand: Oktober 2025).

Auch ohne Bezahlfernsehen gibt es Möglichkeiten, das Pokalgeschehen zu verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen insgesamt 15 ausgewählte Spiele live und frei empfangbar. Dazu zählen unter anderem beide Halbfinals sowie das große Finale. In jeder Runde werden mindestens zwei weitere Begegnungen kostenlos übertragen. Ein konkretes Beispiel: Am 29. Oktober läuft das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Bayern München im Ersten. Andere Spiele – wie etwa diese Begegnung Düsseldorf gegen Freiburg – bleiben exklusiv bei Sky und sind weder im Free-TV noch im kostenlosen Stream verfügbar.

Wer auf Livebilder verzichten kann, erhält dennoch umfassende Einblicke rund um den Pokal. Die Big Two bieten regelmäßig Spielzusammenfassungen, Expertenanalysen und Hintergrundberichte – ganz ohne zusätzliche Kosten.

Hier kommen alle Infos zum Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und SC Freiburg auf einen Blick:

Spiel: Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg, DFB-Pokal 2025/2026, Runde 2

Datum: Mittwoch, 29. Oktober 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Merkur Spiel-Arena, Dortmund

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: WOW

DFB-Pokal: Fortuna Düsseldorf gegen SC Freiburg – die Bilanz der beiden Teams

Die Teams aus dem Rheinland und aus Baden haben bisher 20 gemeinsame Spiele absolviert. Achtmal hat Freiburg gewonnen, siebenmal Freiburg. Unentschieden demzufolge: Fünf. Das Torverhältnis ist ähnlich eng: 28:26 für Freiburg. Diese Infos verdanken wir den Kollegen von fussballdaten.de.