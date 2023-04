Frauen-Fußball: Niederlande gegen Deutschland - Übertragung, Termin und alle Infos

Das Freundschaftsspiel im Frauen-Fußball zwischen Niederlande und Deutschland dient als WM-Vorbereitung. Alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit haben wir hier für Sie.

Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen bereitet sich gerade auf die Fußball-Weltmeisterschaft vor. Heute am Karfreitag, dem 7. April 2023, steht für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Partie gegen die Niederlanden an. Das Testspiel wird im Stadion von Fortuna Sittard in den Niederlanden ausgetragen. "Die Niederlande ist nach Schweden ein weiterer Hochkaräter auf dem Weg Richtung WM", so die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Vom 20. Juli 2023 bis zum 20. August 2023 wird die WM in Australien und Neuseeland ausgetragen. Bis Juli hat die deutsche Mannschaft also noch Zeit, sich vorzubereiten. Direkt am 11. April 2023 steht deshalb das nächste Testspiel an. Im Nürnberger Stadion tritt die deutsche Elf gegen Brasilien an.

Deutschland - Niederlande beim Frauenfußball: Termin und Uhrzeit des Testspiels

Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen trifft heute am 7. April 2023 auf die Niederlande. Anpfiff des Spiels im niederländischen Sittard ist um 20 Uhr. Mit den Niederlanden wartet ein weiterer starker Gegner auf die deutsche Nationalmannschaft. "Wir wollen mit den beiden Länderspielen im April die nächsten Schritte in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Sommer gehen", erklärt Nationaltrainerin Voss-Tecklenburg. Das zweite Länderspiel im April wird die Begegnung mit Brasilien am Dienstag, dem 11. April 2023, sein.

Übertragung von Deutschland vs. Niederlande live im TV und Stream

Das Testspiel am Freitag, dem 7. April 2023, wird nicht im TV übertragen. Interessierte können das Spiel aber beim ZDF im Live-Stream verfolgen. Um 19.50 Uhr geht die Übertragung los, das Spiel startet um 20 Uhr. Kommentiert werden die 90 Minuten von Norbert Galeske. Wer keine Zeit hat, das gesamte Spiel mitzuverfolgen, findet auf der Webseite der Sportschau auch einen Live-Ticker zum Spiel.

Die Fußball Frauen-WM wird im Juli und August von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Die Spiele live zu verfolgen wird wohl aber schwierig werden. Durch die Zeitverschiebung werden die meisten Spiele nach deutscher Zeit in der Nacht oder am Vormittag stattfinden.

Frauen-Fußball: Deutschland gegen Niederlande - Bilanz der Partie

Die Niederlande und Deutschland sind schon oft aufeinander getroffen. Von 20 Spielen konnte Deutschland 12 für sich entscheiden, drei Mal gewannen die Niederlande. Das bedeutet aber noch keinen klaren Sieg für Deutschland. Fünf Mal gingen die Begegnungen unentschieden aus.

Wenn man sich jedoch die letzten fünf Spiele der beiden Teams anschaut, stehen die Chancen für Deutschland gut. Auch hier konnten die DFB-Frauen mit drei Siegen und einem Unentschieden mehr Punkte holen als das niederländische Team.

Auch das Torverhältnis von 15:48 für die deutsche Elf lässt hoffen. Wer das Spiel letztendlich für sich entscheiden kann, bleibt natürlich offen. Das deutsche Team darf sich aber gute Chancen auf einen Sieg ausmalen.