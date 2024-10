Kurz nach ihrem Einzug knallt es: Elena Miras und ihr Ex Mike Heiter bei Promi Big Brother

Der Auftakt der 12. Staffel von Promi Big Brother (PBB) am Montagabend wurde von den Fans mit Spannung erwartet. Schließlich stand das erste öffentliche Aufeinandertreffen von Elena Miras und Ex Mike Heiter bevor, seitdem die Beziehungs-Schlammschlacht der beiden auf Hochtouren läuft – für zusätzlichen Zündstoff würde Mike Heiters aktuelle Freundin, Ex-Bachelor- und aktuelle Big-Brother-Kandidatin Leyla Lahouar, schon sorgen.

Und es kam, wie es kommen musste: Die Fans bekamen ihr TV-Fremdscham-Moment wie bestellt auf dem Tablet serviert. Beim späten und von Sat. 1 sauber inszenierten Einzug von Trash-TV-Sternchen und Ex-Dschungel-Kandidatin Elena Miras schaute Ex Mike Heiter blöd aus der Wäsche. Wie der Einzug von Elena Miras genau ablief, lesen Sie hier.

Elena Miras bei Promi Big Brother 2024: Wie war ihr Einzug und die erste Begegnung mit Ex Mike Heiter?

„Dein Abenteuer Promi Big Brother beginnt jetzt Elena Miras“, verabschiedet TV-Moderator Jochen Schropp die 32 Jahre alte Schweizerin in den Container von Promi Big Brother. Auf der anderen Seite haben sich hinter kargen Wänden aus Holzspänen die Kandidaten von Promi Big Brother 2024 versammelt. Miras geht durch einen schmalen Flur, öffnet eine knarrende Tür und stolpert ins „PBB“-Filmstudio hinein. „Ohhh“ kommentieren die überraschten Mitkandidaten den ungeplanten Ausfallschritt, wie in den Sat 1.- Aufnahmen zu erkennen ist. Miras quietscht „Ceciliaaa!“ und überspielt den Moment. Dann liegen sich Miras und Ex-GNTM-Küken Cecilia Asoro auch schon in den Armen.

Nun werden zur Begrüßung der Reihe nach die anderen Mitkandidaten abgeschritten. Es gibt warme, großzügig verteilte Umarmungen. Viele Kandidaten – etwa Ex-Profikicker Max Kruse – haben ein verschmitztes Lächeln im Gesicht. Weil sie wissen, dass gleich ein erster peinlicher Moment für Fans und Teilnehmer geboten wird?

Promi Big Brother 2024: Elena Miras lässt Mike Heiter zur Begrüßung abblitzen

„Leyla“ stellt sich Kandidatin Leyla Lahouar und aktuelle Freundin von Mike Heiter knapp vor, und bekommt wie alle anderen eine Umarmung von der Züricherin. Daneben steht Mike Heiter und fährt ebenfalls den Arm zur innigen Begrüßung aus. Doch die Frau, mit der der Essener eine gemeinsame Tochter hat, macht an der Stelle eine Ausnahme. „Hi Mike“, sagt Miras knapp, und streckt ihm mit starrem Grinsen und angewinkeltem Arm die Hand zum Händedruck aus. Der nimmt die Hand und versucht abgeklärt zu wirken: „Hi, alles klar?“. Doch Miras ist schon weiter gezogen zur herzlichen Begrüßung mit Promi-Big-Brother-Teilnehmerin Mimi Fiedler – diesmal natürlich wieder mit einer Umarmung.

Elena Miras und Mike Heiter: Eskaliert der Streit bei Promi Big Brother 2024?

Der Fremdscham-Moment wirft ein Licht auf eine hochexplosive Stimmung zwischen zwei Kandidaten, die den Container eine Weile auf Trab halten dürfte. Denn Elena Miras und Mike Heiter liefern sich seit einer Weile eine Schlammschlacht in den Sozialen Netzwerken. Der Hintergrund: Beide Trash-TV-Stars leben laut der Münchner Abendzeitung (AZ) seit 2020 getrennt und haben eine gemeinsame Tochter, die bei der Mutter lebt. Kurz vor dem Einzug sagte Elena Miras gegenüber Sat. 1: „Ich bin nicht hergekommen, um irgendwas zu klären, was mit meinem Kind zu tun hat.“

Die Begrüßung wird jedenfalls nicht geholfen haben, um das Thema unter den Tisch fallen zu lassen. Der bedröppelte Mike Heiter empfand die Geste seiner Ex als „eher negativ“, wie er im Anschluss Schauspieler Jochen Horst verriet.

Übrigens: Damit Sie keine Folge von „PBB“ 2024 verpassen, finden Sie bei uns alle Sendetermine des Kultformats.