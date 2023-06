French Open 2023: Übertragung live im TV und Stream

Ende Mai hat mit den 122. French Open das zweite von vier Grand-Slam-Turnieren begonnen. Erfahren Sie hier, wo die French Open 2023 live im TV und Stream laufen.

Auch in diesem Jahr finden wieder die French Open statt. Nach den Australian Open wird am Austragungsort Paris nun vom 28. Mai bis zum 11. Juni um den zweiten von insgesamt vier Grand-Slam Titeln in diesem Jahr gespielt. Beim einzigen Sandplatz Grand-Slam der vier Turniere messen sich somit auch in diesem Jahr bei der 122. Auflage wieder die besten Spielerinnen und Spieler des Welttennis.

Doch wie sieht der Spieplan aus und wo werden die Matches übertragen? Gibt es auch eine Möglichkeit, die Partien zu streamen? Alle Informationen rund um die Übertragung der French Open 2023 erfahren Sie hier.

Übertragung der French Open 2023 im Free-TV

Eurosport 1 übernimmt die Übertragung der diesjährigen French Open 2023 im Free-TV. Somit können die meisten in Paris stattfindenden Partien ohne zusätzliche Abonnements im analogen Fernsehen verfolgt werden. Darüber hinaus werden einige Spiele auch im Pay-TV auf Eurosport 2 zu sehen sein.

Da die Spiele über den gesamten Tag verteilt stattfinden, sind auf Eurosport nicht alle Matches zu sehen. Der Sender zeigt an manchen Tagen auch immer wieder Programm aus anderen Sportarten. Um Ihnen den Überblick über die Übertragung der French Open auf Eurosport zu erleichtern, haben wir Ihnen daher eine Übersicht zu den Sendeterminen der Herren- und Damen-Einzel im Free-TV erstellt:

Runde Datum Uhrzeit TV-Sender Runde 1 28. Mai 10.30 - 15.25 Uhr 19.25 - 22.00 Uhr Eurosport 29. Mai 10.30 - 14.00 Uhr 18.15 - 19.55 Uhr 20.30 - 23.45 Uhr Eurosport 30. Mai 10.30 - 19.55 Uhr 20.30 - 23.45 Uhr Eurosport Runde 2 31. Mai 10.30 - 19.55 Uhr 20.30 - 23.45 Uhr Eurosport 1. Juni 10.30 - 19.55 Uhr 20.30 - 23.45 Uhr Eurosport 3. Runde 2. Juni 10.30 - 19.55 Uhr 20.30 - 23.45 Uhr Eurosport 3. Juni 10.30 - 19.55 Uhr 20.30 - 23.45 Uhr Eurosport 4. Runde 4. Juni 10.30 - 19.55 Uhr 20.30 - 23.45 Uhr Eurosport 5. Juni Sendezeiten noch nicht bekannt Eurosport Viertelfinale 6. Juni Sendezeiten noch nicht bekannt Eurosport 7. Juni Sendezeiten noch nicht bekannt Eurosport Halbfinale 8. Juni Sendezeiten noch nicht bekannt Eurosport 9. Juni Sendezeiten noch nicht bekannt Eurosport Finale 10. Juni Sendezeiten noch nicht bekannt Eurosport 11. Juni Sendezeiten noch nicht bekannt Eurosport

Übertragung der French Open 2023 im Live-Stream

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Matches im analogen Fernsehen zu verfolgen, so müssen Sie nicht auf dem Trockenen sitzen. Neben der Übertragung im Free-TV bieten sowohl DAZN, als auch discovery+ allen Zuschauern die Möglichkeit, sämtliche Partien des Roland-Garros-Turniers im Stream zu verfolgen. Dafür bedarf es jedoch bei beiden Streaming-Diensten eines kostenpflichtigen Abonnements. DAZN verlangt für das Verfolgen der French Open 9,99 Euro in Form des DAZN-World-Pakets. Während das werbefreie Abo mit 5,99 Euro im Monat zu Buche schlägt, kostet das werbeunterstütze Abo bei discovery+ 3,99 Euro im Monat. (Stand: 17.05.2023)

Spieplan der French Open 2023

Der Spielplan der French Open 2023 in Paris vom 28. Mai bis zum 11. Juni sieht wie folgt aus:

1. bis 4. Runde: 28. Mai bis 5. Juni

Viertelfinale: 6. und 7. Juni

6. und 7. Juni Halbfinale: 8. und 9. Juni

8. und 9. Juni Mixed-Finale: 8. Juni

8. Juni Frauen-Finale: 10. Juni

10. Juni Männerdoppel-Finale: 10. Juni

10. Juni Frauendoppel-Finale: tba

tba Männer-Finale: 11. Juni

French Open 2023: Die wichtigsten Informationen im Überblick

Wir haben Ihnen noch einmal alle wichtigen Informationen zur 122. Austragung der French Open zusammengestellt:

Was : French Open 2023, Tournoi de Roland Garros

: 2023, Tournoi de Wann : 28. Mai bis 11. Juni 2023

: 28. Mai bis 11. Juni 2023 Wo : Stade Roland Garros , 16. Arrondissement ( Passy ), Paris , Frankreich

: Stade , 16. Arrondissement ( ), , Frankreich TV-Übertragung : Eurosport 1 und Eurosport 2

: 1 und 2 Live-Stream: discovery+

Titelverteidiger bei den French Open 2023

In diesem Jahr spielen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um insgesamt 49,6 Millionen Euro Preisgeld. Auf den Sieger beziehungsweise die Siegerin warten 2023 über 2,3 Millionen Euro. Im letzten Jahr konnte bei den Herren die spanische Tennis-Ikone Rafael Nadal das Grand-Slam-Turnier in Paris gewinnen. Bei den Damen setzte sich im vergangenen Jahr die Polin Iga Swiatek durch. Letztere führt gemeinsam mit dem Spanier Carlos Alcaraz die Spitze der Weltrangliste im Tennis an. Unter den Herren zählen außerdem Novak Djokovic und Daniil Medvedev zu den Favoriten, insbesondere weil Rafael Nadal verletzungsbedingt absagen musste. Bei den Frauen haben Swiatek, Aryna Sabalenka und Elena Rybakina wohl die besten Chancen auf den Sieg.