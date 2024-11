„Fuchs und Vogel liefern ab“: Sendetermine und Übertragung der Show

TV-Koch Tim Mälzer ist eine feste Größe im deutschen Fernsehen und bekannt für seine Kochduelle. Diese wiederum stehen für herausfordernde Wettkampfbedingungen, welche die Teilnehmer oftmals ins Schwitzen bringen. Neben Mälzers Koch-Format „Kitchen Impossible“ geht nun eine weitere Sendung von und mit dem 53-Jährigen in die nächste Runde: Bei „Mälzer und Mraz liefern ab“ müssen sich mehrere Spitzenköche als Lieferservice beweisen.

Den Anfang machte der mit zwei Sternen ausgezeichnete Wiener Koch Lukas Mraz. Das Konzept sieht derweil folgendermaßen aus: Anhand anonymer Hinweise kochen beide Köche in jeder Runde Gerichte, die anschließend höchstpersönlich an die Besteller ausgeliefert werden. Um wen es sich dabei handelt und wie viele Runden es in diesem Duell gibt, weiß keiner der Duellanten. Die Gerichte werden jeweils mit bis zu fünf Sternen bewertet. Der Koch, der am Ende des Duells die meisten Sterne erhalten hat, gewinnt und darf dem Verlierer eine Strafe aufs Auge drücken. Eine besondere Schwierigkeit bei den Lieferduellen besteht darin, dass nicht nur ein Gericht im Fokus steht - es gehen nämlich laufend neue Bestellungen ein.

Los ging es am 4. November mit „Mälzer und Mraz liefern ab“, sprich mit dem Duell zwischen Tim Mälzer und Lukas Mraz. Eine Woche später tritt Viktoria Fuchs erstmals gegen Philipp Vogel an, ehe noch einmal Mälzer gefordert ist, diesmal gegen die Hamburgerin Zora Klipp. Wie sehen die Sendetermine aus und wo kann man die Sendung im TV und Stream verfolgen? Gibt es eine Wiederholung? Antworten auf diese Fragen lesen Sie hier.

Der Sendetermin von „Fuchs und Vogel liefern ab“

Insgesamt besteht das TV-Format mit Tim Mälzer aus drei Folgen. Die erste davon wurde, wie eingangs bereits erwähnt, am 4. November 2024 ab 20.15 Uhr bei VOX ausgestrahlt. Auch die übrigen Episoden laufen montagsabends zur Primetime im Fernsehen - damit übernimmt die Koch-Show den Sendeplatz von „Die Höhle der Löwen“.

Die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: „Mälzer und Mraz liefern ab“, 4. November 2024 ab 20.15 Uhr bei VOX

Folge 2: „Fuchs und Vogel liefern ab“, 11. November 2024 ab 20.15 Uhr bei VOX

Folge 3: „Mälzer und Klipp liefern ab“, 18. November 2024 ab 20.15 Uhr bei VOX

Übertragung von „Fuchs und Vogel liefern ab“ im TV und Stream

Da das Lieferduell im Programm des Senders VOX übertragen wird, gibt es die einzelnen Folgen des Formats kostenlos im linearen TV zu sehen. Zudem bietet sich Ihnen jederzeit die Möglichkeit, auf die Streaming-Plattform RTL+ zurückzugreifen: Dort stehen die vollständigen Episoden in der Regel bereits vor der regulären Ausstrahlung im Fernsehen zur Verfügung. Die Basisversion von RTL+ mit eingeschränkten Funktionen ist kostenlos.

Gibt es die ganze Folge von „Fuchs und Vogel liefern ab“ als Wiederholung?

Im TV werden die Folgen nach der Erstausstrahlung nicht wiederholt. Das ist aber kein Problem, denn sollten Sie die Sendung verpasst haben, werden Sie bei RTL+ fündig. Die ganzen Folgen stehen dort nicht nur vor-, sondern auch nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos und in voller Länge abrufbereit zur Verfügung.