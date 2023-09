Übertragung der Würzburger Kickers: Gibt es Spiele live im TV und Stream?

Die Würzburger Kickers spielen in der Saison 2023/24 in der Regionalliga Bayern. Ob Spiele der Rothosen im TV oder Stream übertragen werden, das erfahren Sie hier.

Die Würzburger Kickers sind mit der Spielzeit 2023/24 in ihre zweite Saison in der Regionalliga Bayern gegangen. Nachdem aus der Saison 2020/21 der Abstieg in die 3. Liga resultierte, folgte in der darauffolgenden Saison der direkte Wiederabstieg in die Regionalliga Bayern. Dementsprechend ist das langfristige Ziel, sich wieder im deutschen Profi-Fußball zu etablieren. Feststeht: Die Würzburger Kickers um Trainer Marco Wildersinn gelten als Topfavorit für den Aufstieg in die 3. Liga. Ob es nach dem 2. Platz der Vorsaison in der aktuellen Spielzeit für den 1. Platz reichen wird, hängt von der Konstanz ab, die die Würzburger in ihren jeweiligen Spielen an den Tag legen.

Doch apropos Spiele: Eine Frage, die sich sicherlich viele Fans stellen, ist, ob die Partien der Würzburger Kickers auch im TV oder Stream übertragen werden. Wir gehen dieser Frage auf den Grund. Ob und wie Sie die Spiele der Würzburger Kickers live verfolgen können, das erfahren Sie in diesem Artikel.

Regionalliga Bayern 2023/24: Wie läuft die Übertragung im TV und Stream?

Bei der Regionalliga Bayern handelt es sich im Gegensatz zu den drei höchsten Spielklassen in Deutschland - Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga - nicht um eine Profi- sondern um eine Amateur-Liga. Dies ist einer von zahlreichen Gründen, weshalb die Regionalliga Bayern nicht im Free-TV zu sehen ist.

Hinsichtlich eines Streams gehen die Fans dennoch nicht leer aus. Die Plattform sporttotal.tv überträgt die meisten Spiele der Regionalliga Bayern. Dabei können die Zuschauer nicht nur einzelne Spiele live verfolgen, sondern sich auch Highlights anschauen. Darüber hinaus bietet der Bayerische Fußball-Verband auf bfv.tv sowie auf dem dazugehörigen Youtube-Kanal Zusammenfassungen und Spielberichte an.

Würzburger Kickers in der Regionalliga Bayern 2023/24: Die Spiele im Stream und Fanradio

Wie bereits erwähnt, können die Spiele der Regionalliga Bayern, und damit auch der Würzburger Kickers, im Stream oder als Zusammenfassung angeschaut werden. Für die Fans gibt es, wenn sie denn die Spiele der Rothosen nicht im Stadion verfolgen können, ein zusätzliches Schmankerl.

Seit dem Beginn der Spielzeit 2020/21 steht auf der Website der Würzburger Kickers ein kostenloses Fanradio in Form eines Audio-Live-Streams zur Verfügung. Dabei berichten ehrenamtliche Reporter von sämtlichen Heimspielen sowohl in der Liga, als auch im Pokal. Dazu kommen ausgewählte Auswärtspartien. Die Idee dafür hat ihren Ursprung in einer Sehbehinderten-Reportage, die für Fans der Würzburger Kickers mit Sehbehinderungen akustische Spielbeschreibungen vom Treiben auf dem Spielfeld liefern. Nun steht dieser Service für alle Anhänger der Rothosen bereit. Informationen zu den Spielen, die übertragen werden, finden sich auf dem Instagram-Kanal des Fanradios.

Zu guter Letzt finden Sie an dieser Stelle eine Übersicht mit den Möglichkeiten, die Spiele der Würzburger Kickers zu verfolgen: