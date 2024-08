"Futurama" Staffel 12: Handlung, Besetzung und Stream

Die Erfolgsgeschichte von "Futurama" begann Ende der 1990er Jahre. Damals hatte der "Simpsons"-Schöpfer Matt Groening die zündende Idee für die Serie. Diese dreht sich um die Abenteuer eines aus Versehen in die Zukunft geratenen Lieferjungen und seine Freunde. Doch anstelle von Pizza-Lieferungen übernimmt die Crew Aufträge im ganzen Universum - das im Jahr 2999 größtenteils von der Menschheit erforscht wurde. Abgesehen von Menschen gibt es aber auch noch jede Menge Aliens, Roboter und Mutanten, die für eine Menge Abwechslung in der Geschichte sorgen.

Nachdem "Futurama" nach sechs Emmy-Auszeichnungen 2003 eingestellt wurde, gab es bereits 2007 ein erstes Comeback. Nach dem erneuten Ende 2010 kam es 2023 wieder einmal zum Serien-Revival. Der mittlerweile zuständige US-Sender Hulu bringt nun auch 2024 neue Folgen der Sci-Fi-Serie in die Wohnzimmer - es ist die mittlerweile 12. Staffel von "Futurama".

Wo können sie gestreamt werden? Hier erfahren Sie alles Wichtige rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream. Auch einen Trailer haben wir für Sie im Angebot.

"Futurama": Start von Staffel 12

Staffel 12 von Futurama ging Mitte 2024 an den Start. Auf Instagram gab der in den USA für Futurama zuständige Sender Hulu bekannt, dass die neuen Folgen in den Vereinigten Staaten seit Juli verfügbar sind. Genauer genommen ging es dort am Montag, dem 29. Juli, mit den Abenteuern von Fry und seinen Weggefährten weiter. In Deutschland übernimmt die Ausstrahlung zwar nicht Hulu, sondern der Streaminganbieter Disney+ - aber auch hier fiel der Startschuss für die neuen Folgen am 29. Juli 2024. Der zeitgleiche Start in Deutschland und den USA war insofern wenig überraschend, als dass dies auch schon bei der 11. Staffel von "Futurama" der Fall war.

Doch es gibt sogar noch mehr gute Neuigkeiten: Hulu hat nicht nur eine Staffel 12, sondern auch noch eine 13. und 14. Staffel bestellt. Das Revival der Sci-Fi-Serie hält also wohl noch eine ganze Weile an. Da auch schon die vergangene "Futurama"-Staffel Ende Juli 2023 an den Start ging, scheint ein jährlicher Veröffentlichungsrhythmus nicht unwahrscheinlich. Dann würde es sowohl 2025 als auch 2026 neue Folgen der Sci-Fi-Serie geben.

Handlung von "Futurama": Darum geht es in Staffel 12

Die Handlung von "Futurama" dreht sich um den bei seinem Nachnamen genannten Philip J. Fry, einen im Jahr 1999 aus Versehen für 1000 Jahre in einen kryostatischen Tiefschlaf versetzten Lieferjungen aus New York. Nachdem er 2999 wieder zu Bewusstsein kam, begann sein Leben in der Zukunft. In dieser gibt es Raumschiffe, Aliens, Roboter, entfernte Planeten und alles weitere, dass man aus Science-Fiction-Geschichten so kennt. In dieser Welt findet Fry seinen neuen Platz - wiederum als Lieferjunge.

Er arbeitet bei einem seiner entfernten Verwandten Professor Farnsworth in dessen Unternehmen "Planet Express". Gemeinsam mit seinen Kollegen Hermes, Dr. Zoidberg dem (Alien-)Arzt, Bender dem Roboter, Amy und Leela macht sich Fry auf allerlei Missionen, um intergalaktische Pakete auszustellen. Dabei gerät die Crew in die unterschiedlichsten Abenteuer, die nicht selten von der Tollpatschigkeit von Fry und seinen Freunden selbst verursacht werden.

Die einzelnen Folgen von "Futurama" sind in sich abgeschlossene Geschichten. Dennoch gibt es einen Zusammenhang zwischen den Folgen und es findet eine Charakterentwicklung statt. Professor Farnsworth erhält beispielsweise im Laufe der Serie einen 13-jährigen Klon-Sohn. Dennoch ist ein Einstieg in eine neue Staffel "Futurama" auch für diejenigen möglich, die noch nie zuvor eine Folge der Show gesehen haben.

In Staffel 12 erlebt die Crew bei ihrer Reise um die Sonne neue Abenteuer. Dabei werden die Zuschauerinnen und Zuschauer laut Ankündigung von Disney+ Zeugen von „Geburtstagsspielen, bei denen es um Leben und Tod geht“ und die Geheimnisse von Benders Roboterdorf werden gelüftet. Außerdem treten „unmöglich niedliche Sitzsäcke“ in Erscheinung und auch KI-generierte Freunde und Feinde haben einen Auftritt - ein Zeichen dafür, dass die Serie sich seit den 90er-Jahren auch inhaltlich weiterentwickelt hat. Eines bleibt aber gleich: Auch in Staffel 12 ist Leas und Frys Romanze ein Thema.

Episoden der 12. Staffel von Futurama: Das sind die Folgen

Zehn neue Folgen gibt es in Futurama Staffel 12. Diese werden laut IMDb im wöchentlichen Abstand veröffentlicht, mit dem Starttermin 29. Juli 2024. Daraus ergibt sich folgender Sendeplan:

Folge 1: The One Amigo (Montag, 29. Juli 2024)

Folge 2: Quids Game (Montag, 5. August 2024)

Folge 3: The Temp (Montag, 12. August 2024)

Folge 4: Beauty and the Bug (Montag, 19. August 2024)

Folge 5: One is Silicon and the Other Gold (Montag, 26. August 2024)

Folge 6: Attack of the Clothes (Montag, 2. September 2024)

Folge 7: Planet Espresso (Montag, 9. September2024)

Folge 8: Cuteness Overload (Montag, 16. September 2024)

Folge 9: The Futurama Mistery Liberry (Montag, 23. September 2024)

Folge 10: Otherwise (Montag, 30. September 2024)

Besetzung von „Futurama“ Staffel 12

Laut IMDb sind folgende Sprecherinnen und Sprecher der englischen Originalausgabe auch in Staffel 12 von „Futurama“ wieder dabei:

John DiMaggio als Bender

Billy West als Fry, Professor Farnsworth und Dr. Zoidberg

Katey Sagal als Leela

Lauren Tom als Amy Wong

Phil LaMarr als Hermes Conrad

David Herman als Scruffy

12. Staffel "Futurama": So ist die Serie im Stream zu sehen

Im Zeitalter von Streamingdiensten ist auch "Futurama" fürs Erste nicht im deutschen TV zu sehen. Stattdessen sind die neuen Folgen hierzulande im Stream bei Disney+ verfügbar. Auf der Plattform findet sich auch "Futurama"-Erfinder Matt Groenings größter Erfolg, "die Simpsons". Wer Zugriff auf dieses Angebot haben möchte, der muss jedoch Zugang zu einem Abo bei Disney+ haben. Ein solches ist ab 5,99 Euro im Monat erhältlich.

Trailer zur 12. Staffel von "Futurama"

Wer sich nicht ganz sicher ist, ob Staffel 12 von „Futurama“ den eigenen Seriengeschmack trifft, der kann sich mit dem offiziellen Trailer einen ersten Eindruck verschaffen: