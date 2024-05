"Gecheckt: Die Tricks der Onlinehändler": Termin und Übertragung im TV & Stream

In der dritten Ausgabe des Magazins "Gecheckt" mit Mareile Höppner geht es dieses Mal um die Tricks der Onlinehändler. Wann läuft die Sendung und wo wird sie übertragen?

Bei "Gecheckt: Die Tricks der Onlinehändler" decken Mareile Höppner und ihr Team dieses Mal Maschen auf, die Kunden kennen sollten. Besonders das Influencermarketing steht in Folge 3 im Fokus. Oft vertrauen Konsumenten ihren Idolen auf den verschiedensten Social Media Kanälen blind. Doch was taugen die beworbenen Produkte wirklich? Auch Shops wie "Temu" und "Shein" werden oft von Influencern beworben. Welche Risiken bergen diese Shops und warum sollte man bei bestimmten Verkaufsmaschen vorsichtig sein? Genau diesen Fragen geht Mareile Höppner mit Testfamilien und Experten auf den Grund. Aber wer ist die Moderatorin? Wann läuft "Gecheckt: Die Tricks der Onlinehändler" im TV und wo wird die Sendung übertragen? Alle Infos zur aktuellen Ausgabe des Magazins gibt es hier.

"Gecheckt: Die Tricks der Onlinehändler": Termin

Die Sendung "Gecheckt: Die Tricks der Onlinehändler" soll mit investigativen Recherchen zeigen, wie man beim Online-Shoppen hinters Licht geführt werden kann. Verkaufsangebote wie "Nur noch drei Stück auf Lager" verheißen nicht immer ein Schnäppchen. Das Format läuft mittlerweile in der zweiten Staffel. Die dritte Folge läuft am Donnerstag, dem 30. Mai 2024.

"Gecheckt: Die Tricks der Onlinehändler": Übertragung im TV & Stream

Da das Magazin "Gecheckt" ein Format von RTL ist, wird auch die Übertragung über diesen Sender laufen. Die ersten beiden Folgen des Magazins handelten von Tiefkühlkost und Fleisch. In der dritten Folge soll es jetzt also um "Die Tricks der Onlinehändler" gehen. Angesetzt ist die Übertragung für den 30. Mai 2024 um 20.15 Uhr auf RTL. Eine offizielle Wiederholung im linearen TV-Programm wird es nach aktuellem Stand nicht geben. Die einzelnen Ausgaben stehen jedoch auch nach der Erstausstrahlung auf dem sendereigenen Streamingdienst RTL+ zur Verfügung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Hier finden Sie noch einmal eine Übersicht mit allen wichtigen Informationen:

Sendung: "Gecheckt: Die Tricks der Onlinehändler", Staffel 2, Folge 3

"Gecheckt: Die Tricks der Onlinehändler", Staffel 2, Folge 3 Termin: Donnerstag, 30. Mai 2024

Donnerstag, 30. Mai 2024 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Übertragung im TV : RTL

Übertragung im Stream: RTL +

Die Moderatorin Mareile Höppner bei "Gecheckt: Die Tricks der Onlinehändler"

Mareile Höppner bezeichnet sich selbst auf ihrem Instagram-Account als Journalistin, TV Host, Podcasterin, Autorin und Menschenfreundin. Viele werden sie wahrscheinlich als Moderatorin des RTL-Magazins "Extra" kennen. Zuvor wurde das Magazin von Birgit Schrowange und danach von Nazan Eckes moderiert. Seit 2023 moderiert die 46-jährige Hamburgerin die TV-Show.

Eigentlich wollte Mareile Höppner jedoch gar nicht Journalistin werden. Nach dem Abitur war Lehrerin ihr Traumberuf und nur durch einen Nebenjob beim Radio kam sie letztendlich in die Medienbranche und entschied sich dann, ihr Studium abzubrechen. Seitdem hat man Mareile Höppner in diversen Nachrichtensendungen wie "Guten Abend RTL", "Newstime" oder "Sat.1 am Mittag" gesehen. Auch beim ARD-Magazin "Brisant" machte sie einen Halt. In ihrem Podcast "Die Royals" beschäftigt sie sich außerdem intensiv mit dem Thema Adel. (lob)