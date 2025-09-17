Staffel 2 von „Gen V“: Wann kehrt das „The Boys“-Spin-off zurück?

Die Superhelden-Satire „The Boys“ fand großen Anklang beim Publikum. Die Produzenten versorgten die Fans außerdem mit dem Spin-Off „Gen V“, wovon 2025 eine zweite Staffel erscheinen soll.

In dieser Serie dreht sich die Story nicht um die besten Superhelden, sondern um die Anfänger. Genauer gesagt geht es um das College-Leben angehender Superhelden, die an der Godolkin Universität studieren. Das Ziel der Studierenden ist dabei nicht nur ein Held zu werden, sondern auch, möglichst lukrative Deals zu bekommen und in einer guten Stadt stationiert zu werden. Das führt zu allen möglichen Machtspielen und Kämpfen unter den doch noch recht hormongesteuerten Superhelden-Anwärtern.

Die schrille Serie landete in etlichen Ländern auf Platz 1 der Amazon Prime Streaming-Charts. Kein Wunder also, dass der Konzern noch während der Ausstrahlung der 1. Staffel eine Fortsetzung angekündigt hatte.

Wann geht Staffel 2 von „Gen V“ an den Start? Um was dreht sich die Handlung und wie werden die Charaktere besetzt sein? Wie viele Folgen hat die neue Staffel? Alle Infos rund um die zweite Staffel von „Gen V“ bekommen Sie hier.

„Gen V“, Staffel 2: Start - Wann ist der Release?

Nach dem Erfolg der 1. Staffel gab Amazon direkt grünes Licht für eine Fortsetzung. Doch auf den Staffelstart mussten die Fans nun einige Zeit warten. Geplant war, dass der Start der neuen Dreharbeiten am 8. April 2024 beginnen sollte, was aufgrund eines tragischen Vorfalls nicht eingehalten werden konnte. Am 29. März 2024 verunglückte der Schauspieler Chance Perdomo mit seinem Motorrad, wodurch der Beginn der Produktion einen Monat verschoben wurde, damit der Cast den Verlust verdauen kann. Im Anschluss ist bestätigt worden, wie es mit der Rolle Andere Anderson weitergehen wird. Es wird keine neue Besetzung der Rolle geben, stattdessen wurde das Drehbuch angepasst.

Nun sind die Dreharbeiten abgeschlossen und das offizielle Startdatum steht auch fest: Am Mittwoch, dem 17. September 2025, beginnt die zweite Staffel von „Gen V“ auf Prime Video.

Staffel 2 von „Gen V“: Folgen und Sendetermine

Zum Start werden drei Episoden veröffentlicht, danach folgt wöchentlich jeweils eine neue Folge. Das Staffelfinale ist für den 22. Oktober 2025 geplant. Hier finden Sie eine Übersicht zu allen Folgen der zweiten Staffel von „Gen V“ auf Amazon Prime Video:

Folge 1, Mittwoch, 17. September 2025: „New Year, New U“

Folge 2, Mittwoch, 17. September 2025: „Justice Never Forgets“

Folge 3, Mittwoch, 17. September 2025: „H is for Human“

Folge 4, Mittwoch, 24. September 2025: Titel noch nicht bekannt

Folge 5, Mittwoch, 1. Oktober 2025: Titel noch nicht bekannt

Folge 6, Mittwoch, 8. Oktober 2025: Titel noch nicht bekannt

Folge 7, Mittwoch, 15. Oktober 2025: Titel noch nicht bekannt

Folge 8, Mittwoch, 22. Oktober 2025: Titel noch nicht bekannt

Übertragung von „Gen V“ im TV und Stream

Die zweite Staffel von „Gen V“ ist in Deutschland ausschließlich bei Prime Video im Stream verfügbar, eine Ausstrahlung im klassischen Fernsehen findet nicht statt. Um die Serie ansehen zu können, wird ein Amazon-Prime-Abonnement benötigt. Dies kostet monatlich 8,99 Euro oder 89,90 Euro im Jahr.

Besetzung von „Gen V“: Diese Schauspieler sind dabei

In der neuen Staffel von „Gen V“ kehren einige bekannte Gesichter zurück. Welche das konkret sind, können Sie der nachfolgenden Liste entnehmen:

Jaz Sinclair als Marie Moreau

Lizze Broadway als Emma Meyer

Maddie Phillips als Cate Dunlap

London Thor als Jordan Li

Derek Luh als Jordan Li

Asa Germann als Sam Riordan

Sean Patrick Thomas als Polarity

Hamish Linklater als Dean Cipher

„Gen V“, Staffel 2: Handlung der neuen Folgen

Das neue Semester nimmt an der Godolkin University seinen Lauf. Während sich die USA unter Homelanders zunehmend autoritären Einfluss verändern, wird die Elite-Universität von einem neuen Dekan übernommen. Seine undurchsichtige Agenda zielt darauf ab, die Studierenden stärker als je zuvor zu machen. Cate und Sam gelten inzwischen als Helden, während Marie, Jordan und Emma nach den dramatischen Ereignissen der ersten Staffel nur schwer zurück in den Alltag finden. Vorlesungen und Partys geraten schnell in den Hintergrund, denn ein offener Konflikt zwischen Menschen und Superhelden scheint unausweichlich – auf dem Campus ebenso wie außerhalb. Als die Gruppe einem geheimen Projekt auf die Spur kommt, das bis zur Gründung der Universität zurückreicht, wird klar: Die Ereignisse sind Teil eines viel größeren Plans. Und Marie steht dabei im Zentrum der Geschehnisse.

Trailer zu „Gen V“ Staffel 2:

Der Trailer zur zweiten Staffel gibt einen düsteren Ausblick. Die Godolkin University wird unter dem neuen Dekan zum militärischen Ausbildungslager im Sinne von Homelander. Während Marie, Jordan und Emma mit den Folgen vergangener Ereignisse ringen, deuten sich größere Verschwörungen und ein gefährliches Geheimprojekt an. Ein Blick in den Trailer gibt weitere Einblicke in die Handlung von Staffel 2: