Staffel 2 von "Gen V": Start, Handlung und Besetzung - Was ist bekannt?

Die Superhelden-Satire "The Boys" fand großen Anklang beim Publikum. Die Produzenten versorgten die Fans außerdem mit dem Spin-Off "Gen V" , wovon eine zweite Staffel erscheinen soll.

In diesem dreht sich die Story nicht um die besten Superhelden, sondern um die Anfänger. Genauer gesagt geht es um das College-Leben angehender Superhelden, die an der Godolkin Universität studieren. Das Ziel der Studenten ist dabei nicht nur ein Held zu werden, sondern auch, möglichst lukrative Deals zu bekommen und in einer guten Stadt stationiert zu werden. Das führt zu allen möglichen Machtspielen und Kämpfen unter den doch noch recht hormongesteuerten Superhelden-Anwärtern.

Die schrille Serie landete in etlichen Ländern auf Platz 1 der Amazon Prime Streaming-Charts. Kein Wunder also, dass der Konzern noch während der Ausstrahlung der 1. Staffel eine Fortsetzung angekündigt hat. Hier erfahren Sie alles, was bislang rund um die zweite Staffel von "Gen V" bekannt ist.

"Gen V", Staffel 2: Was ist zum Start der neuen Folgen bekannt?

Nach dem Erfolg der 1. Staffel gab Amazon direkt grünes Licht für eine Fortsetzung. Doch bis diese auch auf dem Streamingdienst des Mediengiganten zu sehen sein wird, vergeht noch einige Zeit. Geplant war, dass der Start der neuen Dreharbeiten am 8. April beginnen wird, was aufgrund eines tragischen Vorfalls nicht eingehalten werden konnte. Am 29. März verunglückte der Schauspieler Chance Perdomo mit seinem Motorrad, wodurch der Beginn der Produktion einen Monat verschoben wurde, damit der Cast den Verlust verdauen kann. Nun ist bestätigt worden, wie es mit der Rolle Andere Anderson weitergehen wird. Es wird keine neue Besetzung der Rolle geben, stattdessen wurde das Drehbuch angepasst.

"Gen V", Staffel 2: Besetzung der neuen Staffel

Noch sind keine der Schauspieler für die neue Staffel von "Gen V" bestätigt worden. Doch es ist schwer davon auszugehen, dass es sich im Großen und Ganzen um dieselbe Besetzung handeln wird, bis auf den Verlust von Chance Perdomo aufgrund des tödlichen Unfalls.

Das sind die wichtigsten Schauspieler und ihre Rollen aus der 1. Staffel von "Gen V":

"Gen V", Staffel 2: Mögliche Handlung der neuen Folgen

Details über die Handlung der neuen Folgen sind keine bekannt. Sicher ist allerdings, dass "Gen V", Staffel 2, die Studenten der Godolkin Universität diesmal in ihrem zweiten Jahr (engl. Sophomore Year) begleitet. Welche Gegner sich den angehenden Superhelden (abgesehen von anderen Studenten) diesmal in den Weg stellen, ist jedoch noch geheim. Vor dem tragischen Unfall äußerten sich Showrunner Michele Fazekas und Exekutive Producer Eric Kripke: "Das zweite Jahr wird wild, mit all den Wendungen, dem Herz, der Satire und den explodierenden Genitalien, die man von der Show erwartet". Wie das neue Drehbuch nun aussehen wird, bleibt weiterhin noch unklar, was allerdings klar ist: Die Geschichte wird angepasst, sodass sie auch ohne Chance Perdomo funktionieren kann.