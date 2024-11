„Genial daneben“ 2024: Sendetermine, Übertragung und alle Infos

Der Sender RTL2 nutzt den Herbst, um mit neuen Ausgaben bekannter Formate an den Start zu gehen. Neben „Love Island VIP“ gibt es seit Ende Oktober 2024 auch neue Folgen der Comedy-Show „Genial daneben“ zu sehen. Das Konzept der Show hat sich seit dem Beginn im Jahre 2003 nicht verändert. Bei „Genial daneben“ steht eine Gruppe von fünf Comedians und Promis im Mittelpunkt, die Fragen beantworten sollen, welche von Zuschauern eingeschickt wurden. Dabei geht es weniger um korrekte Antworten, sondern vielmehr darum, die Fragen auf humorvolle Weise zu besprechen. Da die Comedians keinen vorbereiteten Text haben, zählt die Sendung zur Improvisationscomedy.

Die Fragen bei „Genial daneben“ stammen in der Regel aus dem Bereich der Allgemeinbildung, wobei häufig kuriose und ungewöhnliche Themen behandelt werden. Besonders populär sind Fragen, die sich mit ungewöhnlichen Aspekten aus dem Tierreich befassen oder Begriffe, die bestimmte Assoziationen wecken. Sollte es der Rategruppe nicht gelingen, die Frage innerhalb eines von Moderator Hugo Egon Balder festgelegten Zeitrahmens richtig zu beantworten, wird die Lösung präsentiert und der Einsender der Frage erhält ein Preisgeld von 500 Euro.

Seit dem Herbst präsentiert RTL2 nun Staffel 3 der Neuauflage von „Genial daneben“. Wann startete die Comedyshow und wie liegen die Sendetermine? Wo läuft „Genial daneben“ 2024 im TV und Stream? Welche Comedians und Promis sind diesmal mit dabei und gibt es die neuen Folgen auch in der Wiederholung zu sehen? Hier in diesem Artikel haben wir alle Antworten für Sie parat.

„Genial daneben“ 2024: Start der Comedyshow

Das altbekannte TV-Format ist Ende Oktober mit neuen Folgen an den Start gegangen. Los ging es am Montag, dem 28. Oktober 2024, um 20.15 Uhr, auf RTL2. Mit von der Partie ist natürlich wieder Moderator Hugo Egon Balder, der den Comedians in jeder Folge die kniffligen Fragen der Zuschauer präsentiert.

„Genial daneben“ 2024: Sendetermine von Staffel 3

Insgesamt zwölf Episoden wurden für die neue Staffel von „Genial daneben“ produziert. Die neuen Folgen laufen seit dem 28. Oktober 2024, immer montags zur Primetime um 20.15 Uhr, beim Sender RTL2 über die Bildschirme. Hier haben wir alle Sendetermine der dritten Staffel von „Genial daneben“ 2024 in einer kompakten Übersicht für Sie:

Folge 1: Montag, 28. Oktober 2024, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 2: Montag, 4. November 2024, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 3: Montag, 11. November 2024, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 4: Montag, 18. November 2024, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 5: Montag, 25. November 2024, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 6: Montag, 2. Dezember 2024, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 7: Montag, 9. Dezember 2024, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 8: Montag, 16. Dezember 2024, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 9: Montag, 23. Dezember 2024, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 10: Montag, 30. Dezember 2024, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 11: Montag, 6. Januar 2024, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 12: Montag, 13. Januar 2024, 20.15 Uhr, RTL2

Besetzung bei „Genial daneben“ 2024: Welche Comedians sind in Staffel 3 dabei?

Die Comedyshow „Genial daneben“ wird von Beginn an von Hugo Egon Balder moderiert, der zeitgleich auch in jeder neuen Folge die skurrilen Fragen stellt. Bis 2010 bestand das Rateteam aus den festen Mitgliedern Hella von Sinnen und Bernhard Hoëcker, ergänzt durch drei wechselnde Gäste pro Folge. Ab 2011 war Hella von Sinnen nicht mehr Teil des Rateteams. Seit der Neuauflage 2017 nimmt sie aber wieder ihren Platz im Rateteam ein. Statt Bernhard Hoëcker zählt Wigald Boning mittlerweile zur Stammbesetzung von „Genial daneben“.

Icon Vergrößern Wigald Boning bei "Genial Daneben" 2024. Foto: RTLZWEI / Julia Feldhagen Icon Schließen Schließen Wigald Boning bei "Genial Daneben" 2024. Foto: RTLZWEI / Julia Feldhagen

Diese Comedians nehmen in Staffel 3 von „Genial Daneben“ neben Hella von Sinnen und Wigald Boning Platz, um den Fragen der Zuschauer auf den Grund zu gehen:

Bastian Pastewka

Mike Krüger

Ralf Schmitz

Michael Mittermeier

Guido Cantz

Ilka Bessin

Özcan Cosar

Lutz van der Horst

Ingo Appelt

Michael Kessler

Meltem Kaptan

Benni Stark

Caroline Frier

Maxi Gstettenbauer

Ariane Alter

Tülin Sezgin

Jan van Weyde

Olli Dittrich

Laura Brümmer

Lisa Feller

Helene Bockhorst

Katjana Gerz

Marti Fischer,

Janine Kunze

Panagiota Petridou

Martin Klempnow

Melissa Khalaj

„Genial daneben“ 2024 im TV und Stream: Übertragung von Staffel 3

Im Free-TV wird „Genial daneben“ 2024 immer montags um 20.15 Uhr beim Sender RTL2 ausgestrahlt. Zeitgleich können Sie die neuen Folgen der Comedyshow auch im Stream bei RTL+ ansehen. Hierfür wird allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement des Streaming-Anbieters benötigt. Das Premium-Paket, welches Live-TV beinhaltet, gibt es für 8,99 Euro im Monat. Das Paket kann monatlich gekündigt werden.

Sendung verpasst? – „Genial daneben“ 2024 in der Wiederholung sehen

Die zwölf neuen Folgen von „Genial daneben“ stehen nach ihrer Ausstrahlung für sieben Tage kostenfrei beim Streaming-Dienst RTL+ zur Verfügung. Wer die Episoden zu einem späteren Zeitpunkt sehen möchte, muss auch hier auf ein kostenpflichtiges Paket von RTL+ zurückgreifen.

Doch auch im TV gibt es jeweils eine Wiederholung der neuen Folgen von „Genial Daneben“ zu sehen. Falls Ihnen 20.15 Uhr am Montagabend zu früh ist, können Sie auch einfach ganz bequem am selben Abend um 23.20 Uhr ihren Fernseher anschalten. RTL2 zeigt ungefähr drei Stunden nach Erstausstrahlung die Wiederholung der neuen Folgen.

