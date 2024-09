Finale bei „Beauty and the Nerd“ 2024: Wer hat gewonnen?

Bei „Beauty and the Nerd“ treffen acht Nerds mit überdurchschnittlichem Fachwissen in den verschiedensten Bereichen auf acht sogenannte Beautys, die sich vor allem mit den Themen Style und Schönheit auskennen. Um Brücken zwischen den Welten zu bauen, werden dann immer ein Nerd und eine Beauty zu einem Team gematcht. In verschiedenen Spielen und Challenges müssen die ungleichen Paare ihren Zusammenhalt unter Beweis stellen - wer sich dabei am besten schlägt, gewinnt am Ende ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Gestern Abend lief das Finale von „Beauty and the Nerd“ 2024. Welche drei Paare kurz vor dem Sieg ausschieden und welches Team letztendlich gewonnen hat, lesen Sie hier.

„Beauty & The Nerd“ 2024: Wer ist raus im Finale?

Vier Paare standen am 19. September im Finale von „Beauty and the Nerd“ 2024. Als erstes Duo mussten sich Babu und Kilian aus der Sendung verabschieden. Die beiden traten im letzten Exit-Quiz der Staffel gegen Shelly und Sam an, da sie sich in den beiden vorherigen Challenges nicht schützen konnten. Wegen eines Unentschiedens nach den beiden Quiz-Runden entschied eine letzte Schätzfrage über das Schicksal der Teams - Babu und Kilian schnitten dabei schlechter ab und waren somit raus.

Die Freude von Shelly und Sam über ihren Erfolg beim Exit-Quiz währte allerdings nicht lange, denn in der anschließenden Team-Challenge „Jump ‚N‘ Run“ hatten sie gegenüber den anderen beiden Paaren das Nachsehen. Dementsprechend schieden auch die selbsternannte Barbie und der Schiffs-Nerd aus der Sendung aus und mussten sich mit Platz 3 zufriedengeben.

Übrig blieben danach nur noch Salvatore und Joelle sowie Kim Virginia und Collin. Beide Duos traten in einer finalen Challenge gegeneinander an, wobei es vier verschiedene Hürden zu meistern galt. Das Ziel bestand darin, so viele Nerd-Coins sammeln wie möglich. Bei der anschließenden Auszählung stellte sich heraus, dass Kim Virginia und Collin die meisten Coins gesammelt hatten - damit sicherten sich die beiden den Sieg und die Prämie in Höhe von 50.000 Euro.

"Beauty & The Nerd" 2024: Wer ist raus in Staffel 5?

In jeder Folge von "Beauty & The Nerd" muss ein Paar die Sendung verlassen. Welche Duos im Verlauf von Staffel 5 ausschieden und in welcher Reihenfolge, können Sie dieser Übersicht entnehmen:

Christin und Wissenschafts-Nerd Daniel (raus in Folge 1)

Vanessa und Achterbahn-Nerd Kris (raus in Folge 2)

Nelly und Sammelkarten-Nerd Mike (raus in Folge 3)

Linda und Mittelalter-Nerd Pierre (raus in Folge 4)

Babu und Film-Nerd Kilian (raus im Finale)

Shelly und Schifffahrts-Nerd Sam (raus im Finale)

Salvatore und Bastel-Nerdin Joelle (raus im Finale)

"Beauty & The Nerd" 2024: Das Finale der TV-Show als Wiederholung sehen

Bezüglich der Wiederholung haben Fans von „Beauty and the Nerd“ gleich zwei Optionen: Zum können die einzelnen Episoden von Staffel 5 auch nach der TV-Ausstrahlung über die Streaming-Plattform Joyn abgerufen werden. Für das Abrufen von älteren Folgen ist eine Registrierung notwendig - erst kürzlich gesendete Episoden einer Sendung gibt es in der Regel kostenlos zu sehen.

Zum anderen gibt es aber auch eine Wiederholung der Folgen im linearen TV, nämlich bei den Sendern ProSieben und sixx. Bei ProSieben werden die Ausgaben jeweils am darauffolgenden frühen Freitagmorgen wiederholt, bei sixx laufen sie dann nochmal am Freitagabend.

Das ist der Wiederholungstermin am Freitagabend:

Freitag, 20. September 2024: 22.20 Uhr bis 0.40 Uhr bei sixx