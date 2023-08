Gewinner bei "Beauty & the Nerd" 2023: Wer hat gewonnen und wer ist raus?

Bei der 4. Staffel von "Beauty & the Nerd" 2023 ging es ins Finale. Wer hat gewonnen? Wer ist raus? Das und mehr erfahren Sie hier.

Seit dem 29. Juni 2023 gab es Staffel 4 der Reality-TV-Serie " Beauty & The Nerd" jeden Donnerstagabend auf ProSieben zu sehen. Dabei mussten insgesamt acht Paare, jeweils bestehend aus einer "Beauty" und einem "Nerd", gegeneinander in Spielen und Challenges kämpfen. Auf das Gewinner-Paar wartete ein Preisgeld von 50.000 Euro. Die Herausforderung bestand aber nicht nur darin, die anderen zu besiegen, sondern auch miteinander klarzukommen – trotz aller Verschiedenheit.

Am 3. August 2023 lief das große Finale von "Beauty & The Nerd" im TV. Doch wer hat gewonnen? Wer ist in der finalen Spielrunde rausgeflogen? Das erfahren Sie hier.

"Beauty & The Nerd" 2023: Wer ist raus im Finale?

In der finalen 6. Folge von "Beauty & The Nerd" 2023 standen zu Beginn noch drei Paare. Doch schon während der Halbfinal-Challenge wurde deutlich, wer als nächstes gehen musste: Ein heftiger Streit entflammt zwischen dem Paar aus Fantasy-Nerd Dominik und der "Beauty" Natascha. Die beiden schafften es nicht bis ins Final-Spiel.

Dort war die Aufgabe der beiden übrig gebliebenen Paare, mit viel Geschick und in Teamarbeit so viele Herzen wie möglich zu sammeln. Space-Nerd Florian und Beverly mussten sich schließlich geschlagen geben - ihnen gelang es nicht, ausreichend Herzen zu ergattern.

Darüber hinaus sind diese Kandidatinnen und Kandidaten bereits in den vergangenen Folgen rausgeflogen:

Selina und Godzilla-Nerd David (raus in Folge 1)

Dinosaurier-Nerd Stefan und Jules (raus in Folge 2)

Walentina und Cosplay-Nerd Marco (raus in Folge 3)

Animé-Nerd Mike und Brenda (raus in Folge 4)

Pink-Nerdin Alex und Chris (raus in Folge 5)

Fantasy-Nerd Dominik und Natascha (raus in Folge 6)

Space-Nerd Florian und Beverly (raus in Folge 6)

Gewinner-Paar bei "Beauty & The Nerd" 2023

In der letzten Folge der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" 2023 konnte schließlich ein Paar das letzte Spiel für sich entscheiden und durfte anschließend das Preisgeld von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen: Das Gewinner-Team sind der Mittelalter-Nerd Samuel und die schöne Setty.

Doch haben die beiden nicht nur die Show gewonnen, im Laufe der Folgen ist zwischen dem Schreiner aus Grafenau und der Bühnenkünstlerin aus Hamburg außerdem eine richtig kleine Freundschaft entstanden. Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an, oder?

"Beauty & The Nerd" 2023, Folge 4 in der Wiederholung sehen

Die Show "Beauty & The Nerd" wurde erstmals 2013 im deutschen TV ausgestrahlt - feierte also mit Staffel 4 dieses Jahr bereits ihr 10-jähriges Jubiläum.

Jeden Donnerstag gab es den Senderterminen zufolge sechs Wochen lang "Beauty & The Nerd" 2023 zu Primetime um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen. Die Übertragung der Reality-TV-Serie im TV ist nun vorbei – doch gibt es die einzelnen Folgen in der Wiederholung zu sehen?

Tatsächlich ja, und zwar auf der Streaming-Plattform Joyn: Dort stehen alle Folgen in der Wiederholung zum Abruf bereit. Um den Streaming-Dienst jedoch nutzen zu können bedarf es eines kostenpflichtigen Abos. Ab 6,99 Euro im Monat kann man alle Folgen nochmal auf Joyn sehen.