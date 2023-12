"Promi Big Brother" 2023: Wer hat gewonnen?

Die Sendung "Promi Big Brother" 2023 mit ihrer 24-Stunden-Überwachung ist vorbei. Doch wer ist der Gewinner oder die Gewinnerin der aktuellen Staffel?

Staffel 11 von " Promi Big Brother" ist überstanden und es steht fest, wer siegreich aus dem Haus der großen Bruders ausgezogen ist. In der diesjährigen Ausgabe herrschten erschwerte Bedingungen: Neben der bereits gewohnten TV-Übertragung wurde das Leben der Promis auch 24/7 im Joyn-Livestream gezeigt. Wer hat sich in diesem Jahr durchsetzen können und 100.000 Euro Preisgeld sowie den "Promi Big Brother"-Pokal mit nach Hause nehmen können?

Gewinner von "Promi Big Brother" 2023: Yeliz Koc hat gewonnen

Nach 15 Folgen von "Promi Big Brother" 2023 wurde am 4. Dezember 2023 die Siegerin der aktuellen Staffel gekürt: Yeliz Koc heißt die glückliche Gewinnerin. Damit schließt sich ein Kreis: Koc war die erste Kandidatin, die für die aktuelle Staffel offiziell angekündigt wurde - und nun ist sie auch die letzte, die im Haus überlebt hat. Bekannt wurde die 30-Jährige vor allem als Influencerin und Reality Star. Eine Zeit lang war sie mit Jimi Blue Ochsenknecht liiert - aus dieser Beziehung ging ihre Tochter Snow hervor.

Nach ihrem Sieg verkündete Koc auch, was sie mit dem Preisgeld anfangen möchte: Ein Teil soll an ihren Arzt gehen, der in Ghana kranken Menschen und Babys in Not hilft. Der andere Teil ist für ihre Mutter gedacht, die während der zwei Wochen Sendezeit auf Kocs Tochter aufgepasst hat.

"Promi Big Brother" Gewinnerin Yeliz Koc. Foto: © SAT.1

Wer ist raus bei "Promi Big Brother" 2023?

Insgesamt 13 Prominente sind 2023 ins "Promi Big Brother" Haus gezogen. Die Mischung war bunt und Streit vorprogrammiert - so traf in der Sendung beispielsweise das ehemalige Paar Iris und Peter Klein wieder aufeinander. Die Eheleute hatten sich Anfang 2023 recht öffentlich getrennt, nachdem Iris ihrem Peter vorgeworfen hatte, sie betrogen zu haben. Unter den Kandidaten waren solche mit kaum Reality TV Erfahrung wie Magier Philo - und solche, die in diesem Metier zu Hause sind wie Matthias Mangiapane. Außerdem war 2023 ein "Big Brother"-Urgestein am Start: Jürgen Milski war bereits vor rund 20 Jahren in dem Format zu Gast und hat seine weitere Karriere im Rampenlicht auf diesem Auftritt aufgebaut. Für den Sieg hat es für ihn bei "Promi Big Brother" 2023 trotzdem nicht gereicht. Das sind die weiteren Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel in der Übersicht:

Patricia Blanco

Magier Philo

Jürgen Milski

Ron Bielecki

Manuela Wisbeck

Iris Klein

Dominik Stuckmann

Dilara Kruse

Peter Klein

Paulina Ljubas

Matthias Mangiapane

Marco Strecker

"Promi Big Brother" 2023: Wer waren die Finalisten?

Neben Yeliz Koc standen noch vier weitere Kandidaten und Kandidatinnen im Finale. Sie sind damit kurz vor dem Sieg und dem Preisgeld von 100.000 Euro gescheitert. Das waren die Finalisten bei "Promi Big Brother" 2023:

Peter Klein

Paulina Ljubas

Matthias Mangiapane

Marco Strecker

Yeliz Koc

Bisherige Gewinner bei "Promi Big Brother"

Die diesjährige Gewinnerin Yeliz Koc reiht sich damit in eine Reihe von Siegern ein, die bunt zusammengesetzt ist. Darunter der Box-Manager Rainer Gottwald, der Unternehmer Jens Hilbert, der Fußballspieler David Odonkor und die Reality-TV-Darstellerin Jenny Elvers: