Finale von „Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Wer hat gewonnen?

Seit dem 17. September 2024 wird die neunte Staffel von „Sommerhaus der Stars“ im TV übertragen. In diesem Jahr tauschten die Promipaare erneut den Luxus gegen das Leben auf dem Land und traten wöchentlich in spielerischen Herausforderungen gegeneinander an. Ziel ist es, sich als bestes Team durchzusetzen und das Preisgeld von 50.000 Euro zu gewinnen.

Laut den Sendeterminen der Show wurde am 19. November 2024 auf RTL die 10. und finale Folge der Staffel ausgestrahlt. In einem ereignisreichen Finale mussten die verbliebenen Paare gegeneinander antreten, bis schlussendlich nur noch zwei Teams im letzten Spiel um den Sieg kämpften. Wie bei „Sommerhaus der Stars“ üblich, fehlten auch im Finale die üblichen Konflikte und Dramen nicht.

Doch welches Paar konnte sich letztlich durchsetzen? Wer musste das Sommerhaus kurz vor dem Ziel verlassen? Alle Details zur finalen Folge und den Gewinnern der Staffel erfahren Sie hier.

Gewinner von „Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Das sind die Sieger

In der finalen Folge der neunten Staffel von „Sommerhaus der Stars“ kämpften die verbliebenen Promipaare um den Titel „Promipaar 2024“ und das Preisgeld von 50.000 Euro. Im ersten Spiel des Abends, „Wer den Cent nicht ehrt, ist die 50.000 Euro nicht wert“, konnten sich Alessia Herren und Can einen weiteren Platz im Halbfinale sichern. Die anschließende Nominierung sorgte für den sendungstypischen Streit: Umut Tekin geriet mit Sam Dylan und Rafi Rachek aneinander, was sogar den Einsatz des Sicherheitspersonals erforderte. Schließlich mussten Umut und Emma die Show verlassen, da sie die meisten Stimmen erhalten hatten.

Das Halbfinalspiel „Tierisch Blind“ forderte erneut Geschick und Teamarbeit. Die Männer mussten sich blind durch einen Parcours führen lassen, während sie Bälle einsammelten. Lorik Bunjaku und Denise Hersing sowie Sam Dylan und Rafi Rachek meisterten die Aufgabe am schnellsten und zogen ins Finale ein. Für Alessia und Can sowie Theresia Fischer und Stefan Kleiser endete hier die Reise im Sommerhaus.

Im alles entscheidenden Finale traten die beiden Paare in einem letzten Parcours-Spiel gegeneinander an. Aneinander gekettet mussten sie Bälle in ein Herz werfen, wobei bis zum letzten Versuch Spannung herrschte. Schließlich traf Rafi den entscheidenden Ball und sicherte gemeinsam mit Sam den Sieg. Sie sind damit nicht nur das „Promipaar 2024“, sondern gewinnen auch das Preisgeld von 50.000 Euro.

Finale von „Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Das waren die Finalisten

Die folgenden Promipaare erreichten das Finale und traten in der 10. Folge gegeneinander an. Im entscheidenden Finalspiel standen sich schließlich Lorik Bunjaku und Denise Hersing sowie Sam Dylan und Rafi Rachek gegenüber. Nachfolgend ein chronologischer Überblick über das Ausscheiden der Paare in der Finalfolge:

Emma Fernlund und Umut Tekin (raus in Folge 10)

Alessia Herren und Can (Halbfinale, raus in Folge 10)

Theresia Fischer und Stefan Kleiser (Halbfinale, raus in Folge 10)

Denise Hersing und Lorik Bunjaku (Finale, raus in Folge 10)

Rafi Rachek und Sam Dylan (Finale, Sieger)

„Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Wer ist raus?

Die folgenden Promi-Paare nahmen an Staffel 9 von „Das Sommerhaus der Stars“ teil. Wer ist wann rausgeflogen? Hier folgt ein Überblick:

Sarah Kern und Tobias Pankow (raus in Folge 3)

Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern (raus in Folge 5)

Raúl Richter und Vanessa Schmitt (raus in Folge 6)

Oliver Sanne und Jill Rock (raus in Folge 9)

Gloria Glumac und Michael (raus in Folge 9)

Emma Fernlund und Umut Tekin (raus in Folge 10)

Alessia Herren und Can (raus in Folge 10)

Theresia Fischer und Stefan Kleiser (raus in Folge 10)

Denise Hersing und Lorik Bunjaku (raus in Folge 10)

Rafi Rachek und Sam Dylan (Sieger)