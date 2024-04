Bei "The 50" kämpfen Reality-Stars um 50.000 Euro für ihre Community. Am 1. April 2024 lief das Finale der Show. Wer hat "The 50" gewonnen?

Bei der Reality-Show "The 50" haben 50 Prominente die Chance Geld zu gewinnen, dieses Mal jedoch nicht für sich selbst sondern für ihre Community. Der Gewinner behält das Preisgeld nämlich nicht für sich. Umso spannender ist es für die Zuschauer und Zuschauerinnen wer die Show schlussendlich gewinnt. Laut offiziellen Sendeterminen von "The 50" liefen am Montag, dem 1. April 2024, die letzten beiden Folgen auf Amazon Prime und damit steht der Gewinner jetzt fest. Wer konnte sich in den Challenges durchsetzen und wer ist kurz vor dem Ziel gescheitert? Alle Infos zum Finale von "The 50" lesen Sie hier.

Gewinner von "The 50": Wer hat gewonnen?

Um die 50.000 Euro Preisgeld kämpften am Ende noch Yasin Mohamed, Diogo Sangre, Tommy Pedroni und Paco Herb. In der Endrunde musste dann jedoch Tommy Pedroni als erster das Feld räumen. Die drei haben sich gegen 47 andere Kandidaten durchsetzen können. Im finalen Spiel mussten die drei letzten Männer dann Körbe werfen. Eigentlich sollte das ein klarer Vorteil für Yasin Mohammed sein, er ist nämlich eigentlich professioneller Basketballer. Am Ende konnte dann aber einer der anderen den Titel mit nach Hause nehmen. Paco Herb erzielte die meisten Körbe und ging somit als Gewinner aus der Show "The 50". Sowohl Diogo als auch Yasin fanden nach dem Finale nur gute Worte für den Gewinner und gönnen ihm den Sieg. Auch auf Instagram postete Diogo Glückwünsche an seinen Kontrahenten.

Über den Sieg dürfte sich nicht nur Paco selbst freuen. Alle, die über die Show hinweg im Team Paco waren und bei Amazon Prime kommentiert haben, kommen jetzt in einen Lostopf. Eine Person darf sich dann über 50.000 Euro Preisgeld freuen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Kandidaten bei "The 50": Wer war dabei?

Wie der Name bereits verrät, kämpfen bei "The 50" 50 Kandidaten und Kandidatinnen um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Je nach Challenges hatten die Influencer noch die Möglichkeit das Preisgeld für ihre Follower etwas aufzustocken, sie konnten jedoch auch Geld verlieren. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Teilnehmer bei "The 50":

Leon Content (22): Influencer

Theresia Fischer (31): Model, "Kampf der Reality-Stars"-Teilnehmerin

Model, "Kampf der Reality-Stars"-Teilnehmerin Sam Dylan (33): Reality-TV-Star, Influencer , Moderator, Podcaster

Reality-TV-Star, , Moderator, Podcaster Anna Strigl (27): "Too Hot To Handle"-Teilnehmerin

"Too Hot To Handle"-Teilnehmerin Giulia Siegel (49): Schauspielerin, Model, DJane

Schauspielerin, Model, DJane Eva Benetatou (31): Reality-Star

Reality-Star Nico Schwanz (46): Reality-TV-Star, Model, Sänger

Reality-TV-Star, Model, Sänger Tobias Wegener (30): Bekannt aus Reality-TV & Influencer

Bekannt aus Reality-TV & Janine Pink (36): " Promi Big Brother "-Gewinnerin

" "-Gewinnerin Christina Dimitriou (32): Reality-Star & Influencerin

Reality-Star & Influencerin Nico Legat (25): Reality-TV-Darsteller

Reality-TV-Darsteller Thorsten Legat (55): Ex-Profifußballer, Fußballtrainer, Reality-Star

Ex-Profifußballer, Fußballtrainer, Reality-Star Kate Merlan (37): Reality-TV-Star

Reality-TV-Star Rainer Gottwald (58): Box-Manager, " Promi Big Brother "-Gewinner

Box-Manager, " "-Gewinner Menderes Bagci (39): " DSDS "-Teilnehmer & Dschungelkönig 2016

" "-Teilnehmer & Dschungelkönig 2016 Garry Secret (19): TikTok-Star

TikTok-Star Filip Pavlovic (29): " Bachelorette "-Teilnehmer, Fitnesstrainer, Dschungelkönig 2022

" "-Teilnehmer, Fitnesstrainer, Dschungelkönig 2022 Djamila Rowe (56): Visagistin, Realitystar, Dschungelkönigin 2023

Visagistin, Realitystar, Dschungelkönigin 2023 Jill Lange (23): Reality-Star & Influencerin

Reality-Star & Influencerin Yasmin Vogt (24): "Bachelor"-Teilnehmerin

"Bachelor"-Teilnehmerin Paul Janke (42): Ex-"Bachelor" & Model

Ex-"Bachelor" & Model Nina Kristin Fiutak (41): Influencerin, Model, Reality-Darstellerin

Influencerin, Model, Reality-Darstellerin Eric Sindermann (35): Ex-Handballer, Modedesigner, Reality-TV-Star

Ex-Handballer, Modedesigner, Reality-TV-Star Jasmin Herren (45): Reality-TV-Darstellerin, Sängerin, Influencerin

Reality-TV-Darstellerin, Sängerin, Influencerin Manfred "Manni" Ludolf (61): TV-Schrotthändler

TV-Schrotthändler Gisele Oppermann (36): GNTM-Model & Realitystar

GNTM-Model & Realitystar Georgina Fleur (33): Reality-TV-Star & "Bachelor"-Teilnehmerin

Reality-TV-Star & "Bachelor"-Teilnehmerin Cora Schumacher (47): Ex-Rennfahrerin, Model, Reality-TV-Star

Ex-Rennfahrerin, Model, Reality-TV-Star Tanja Tischewitsch (34): Schauspielerin, Reality-Star, Content Creator

Schauspielerin, Reality-Star, Content Creator Gloria Glumac (31): " Temptation Island "-Teilnehmerin

" "-Teilnehmerin Candy Crash (27): " Queen of Drags "-Teilnehmerin

" "-Teilnehmerin Patricia Blanco (53): Reality-TV-Star

Reality-TV-Star Carina Spack (27): Bekannt aus Reality-TV & Influencerin

Bekannt aus Reality-TV & Influencerin Cecilia Asoro (28): Bekannt aus Reality-TV & Model

Bekannt aus Reality-TV & Model Chris Broy (34): Bekannt als Teilnehmer aus dem "Bachelor-Universum"

Bekannt als Teilnehmer aus dem "Bachelor-Universum" Cosimo Citiolo (42): Reality-TV-Star & Sänger

Reality-TV-Star & Sänger Danni Büchner (46): Reality-TV-Teilnehmerin

Reality-TV-Teilnehmerin Diogo Sangre (29): Reality-Star, Influencer und Tätowierer

Reality-Star, und Tätowierer Jenny Elvers (51): Schauspielerin & Moderatorin

Schauspielerin & Moderatorin Marius (Ehrenmannrius) (24): TikTok-Star

TikTok-Star Matthias Mangiapane (40): Friseur, Reality-Star

Friseur, Reality-Star Max Bormann (27): "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

"Make Love, Fake Love"-Teilnehmer Michelle Daniaux (23): Influencer , Reality-TV-Star

, Reality-TV-Star Paco Herb (28): Influencer & Reality-TV-Star

& Reality-TV-Star Paulina Ljubas (27): Schauspielerin, Reality-Star, Influencerin

Schauspielerin, Reality-Star, Influencerin Raffa Plastic (30): Influencerin

Influencerin Serkan Yavuz (30): Reality-TV-Star

Reality-TV-Star Tommy Pedroni (28): Hotel-Manager, Reality-TV-Star, Influencer

Hotel-Manager, Reality-TV-Star, Vanessa Mariposa (31): Fitness-Influencerin, Model, Reality-TV-Star

Fitness-Influencerin, Model, Reality-TV-Star Yasin Mohamed (32): Basketballer, Reality-TV-Star

(lob)