Gewinnerin im "Bachelor"-Finale 2023: Wer hat gewonnen?

Die Gewinnerin beim "Bachelor" 2023 steht fest. Hier erfahren Sie, wer das Herz von David Jackson erobert und das Finale von "Der Bachelor" gewonnen hat.

Seit Anfang März ist die aktuelle Staffel von "der Bachelor" auf RTL zu sehen. Es ist die mittlerweile 13. Staffel des Erfolgskonzepts, die in Deutschland ausgestrahlt wird. Die Sendetermine vom "Bachelor" laufen zwar noch bis Mitte Mai im TV, doch auf RTL+ war das große Finale bereits zu sehen. Die Nutzer des Streamingdienstes haben also bereits erfahren, wem David Jackson als diesjähriger "Bachelor" seine letzte Rose geschenkt hat.

Welche der Kandidatinnen 2023 bei "Der Bachelor" die größten Gewinnchancen hat, wurde in den vergangenen Wochen auf Social Media heiß diskutiert. Nun ist diese Frage ein für alle Mal geklärt, der "Bachelor" hat sich entschieden. Auf wen seine Wahl im großen und gefühlsaufreibenden Finale gefallen ist, erfahren Sie hier.

Vorsicht, Spoiler! Falls sie sich vom Ausgang des Finales überraschen lassen möchten, lesen Sie hier am besten nicht weiter. Neben der Siegerin werden hier auch Details über den Verlauf der Entscheidung von David Jackson besprochen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Das ist die Gewinnerin beim "Bachelor"-Finale 2023

Am Ende der 13. Staffel von "der Bachelor" waren nur noch zwei Kandidatinnen übrig. Der umkämpfte Junggeselle David Jackson musste sich schließlich zwischen der 28-jährigen Angelina und der 32-jährigen Lisa entscheiden. Mit beiden hatte er davor Übernachtungsdates verbracht und sich dabei immer weiter in beide verguckt. Doch schlussendlich konnte nur eine der beiden seine letzte Rose erhalten.

Nachdem er zunächst beiden ausführlich seine Gefühle beschrieben hatte, gab David Jackson endlich seine Entscheidung bekannt. Seine letzte Rose gab er der jungen Angelina. Diese fiel ihm um den Hals und gab bekannt, das auch sie sich in ihn verliebt habe. Lisa hingegen musste enttäuscht nach Hause fahren.

Bereits in den Folgen zuvor war es dem Junggesellen sichtlich schwergefallen, eine Entscheidung zu treffen. Knapp vor dem Finale musste er sich nach einer weiteren Runde Dates von Kandidatin Chiara verabschieden. Dass die Dates dabei immer persönlicher wurden, machte es ihm sicherlich nicht leichter.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Übertragung und Wiederholung vom Finale beim "Bachelor" 2023

Das große Finale vom "Bachelor" 2023 war bereits auf RTL+ im Stream zu sehen. Die Übertragung im TV findet hingegen am 10. Mai erst noch statt. Dann ist die schwierige Entscheidung von "Bachelor" David Jackson auch im Free-TV zu sehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Wiederholung der Final-Folge im Stream zu sehen. Denn bei RTL+ sind die Folgen der aktuellen Staffel auch nach dem Ende der TV-Ausstrahlung noch verfügbar. Dann ist allerdings ein Abo für den Streaminganbieter notwendig, um noch Zugriff auf die einzelnen Folgen zu haben. Ein solches kostet bei RTL+ mindestens 6,99 Euro im Monat.

Nachdem dem "Bachelor" dieses Mal die Entscheidung im Finale sichtlich schwergefallen ist, bleibt für die Fans des Formats der weitere Verlauf der Beziehung zwischen David und Angelina natürlich spannend. Daher ist auch im Anschluss an die Übertragung des Finales im TV am 10. Mai die Ausstahlung der Wiedersehensfolge angesetzt. In dieser erfahren die Zuschauer dann, ob die Beziehung der beiden gehalten hat oder ob sie sich schon wieder getrennt haben.