Gigi Birofio zieht ins Dschungelcamp 2023: "Stierhoden? Gib ihm!"

Gigi Birofio ist beim Dschungelcamp 2023 dabei. Im Porträt erfahren Sie alles, was Sie über den "Temptation Island"-Star wissen müssen.

Luigi "Gigi" Birofio zieht ins Dschungelcamp 2023. Der 23-Jährige hat in den letzten Jahren eine steile Reality-TV-Karriere hingelegt: "Ex on the Beach", "Temptation Island", " Kampf der Realitystars". Mit seiner Teilnahme am Dschungelcamp 2023 hat er es in den Trash-TV-Olymp geschafft. Vor wilden Tieren oder Ekelprüfungen fürchtet sich Gigi nicht. Im RTL-Interview sagt er: "Ich habe nur Angst vor Mama und Gott. Gib mir einen Buckelwal oder Tiger, ich zerstöre alles!"

Ob Gigi tatsächlich keine Angst kennt und sich gegen die anderen Dschungelcamp-Kandidaten 2023 durchsetzen kann, wird sich ab dem 13. Januar 2023 zeigen, dem Start der Sendetermine beim Dschungelcamp 2023. Eine Sache könnte beim Lebemann Gigi für Krisenstimmung sorgen: der Alkohol- und Zigarettenentzug. Als er im RTL-Interview erfährt, dass es im Camp bloß Wasser zu trinken gibt, sagt er: "Es gibt kein Alkohol? Gar nicht? Nicht mal Champagner? Ich hätte mir den Dschungel echt mal angucken müssen."

RTL überträgt das Dschungelcamp 2023 wieder aus Australien. Doch Moderator Daniel Hartwich wird nicht mehr dabei sein. Sein Nachfolger: "Take Me Out"-Moderator Jan Köppen. Doch bevor es mit den Ekel-Prüfungen los geht, lesen Sie in diesem Porträt alles, was Sie über Gigi Birofio wissen müssen, über seine Reality-TV-Karriere, sein Nebenjob als Stripper und über die Frage, ob er eine neue Freundin hat.

Alter, Größe, Sternzeichen: Gigi Birofio im Steckbrief

Geburtsdatum: 17. Mai 1999

Geburtsort: Bietigheim-Bissingen ( Baden-Württemberg )

( ) Sternzeichen: Stier

Größe: 1,80 cm

Alter: 23

Beruf: Influencer und Reality-TV-Star

und Reality-TV-Star Hobbys: Fußball, Animes, Tanzen, Feiern und Zeit mit der Familie verbringen

Temptation Island war sein Durchbruch: Die Karriere von Gigi Birofio

Geboren wurde Gigi am 17. Mai 1999 in Bietigheim-Bissingen, Baden-Württemberg. Doch seine ersten Lebensjahren verbrachte er in Italien. Zurück in Deutschland besuchte er erst eine Grundschule und schloss dann seine Mittlere Reife auf einer Realschule ab. Sein Lieblingsfach: Sport.

Nach der Realschule begann Gigi eine Ausbildung als Industrieelektroniker für Betriebstechnik und Instandhaltung. Nebenbei jobbte er als Stripper. Laut RTL wurde Gigi "durch einen Zufall" für die erste Staffel von "Ex On The Beach" angefragt — und sagte zu. Die richtige Entscheidung: Gigis charmant-verpeilte Art und seine Gaga-Zitate machte ihn zu einem Publikumsliebling. Seitdem hat Gigi noch an vielen anderen Reality-TV-Formaten teilgenommen, wie "Temptation Island VIP" und "Kampf der Realitystars". Doch sein größter Reality-TV-Erfolg ist die Einladung ins Dschungelcamp 2023.

Bei welchen Sendungen war Gigi Birofio dabei?

Gigi Birofio hat eine steile Trash-TV-Karriere hingelegt und war in den letzten zwei Jahren schon in bei einigen Formaten dabei. Eine Übersicht:

Ex on the Beach (2020)

Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand (2021)

– Schiffbruch am Traumstrand (2021) Prominent getrennt (2022)

Temptation Island V.I.P. (2022)

V.I.P. (2022) Ex on the Beach (2022)

Hat Gigi Birofio eine Freundin?

2020 hat Gigi bei "Ex on the Beach" Michelle Daniaux kennengelernt. Die beiden verliebten sich und wurden ein Paar. Ungefähr zwei Jähre später testeten Gigi und Daniaux ihre Beziehung bei "Temptation Island V.I.P". Keine gute Idee: Sie trennte sich noch während der Sendung.

Doch es gibt wohl eine neue Frau an der Seite von Gigi. Beim RTL-Interview hat er sich verplappert. Als er gefragt wurde, was er im Dschungel am meisten vermissen werde, antwortete Gigi: "Mein Mädchen."

Ist Gigi Birofio auf Instagram?

Gigi ist auf Instagram aktiv und hat ungefähr 230.000 Follower. Er teilt dort Strandbilder, Clips aus Reality-TV-Formaten, aber auch Kindheitsfotos. Nach dem Dschungel werden wohl noch einige neue Gigi-Fans auf Instagram dazukommen.

Im Dschungel wird Gigi die Instagram-Glamour-Welt gegen Kakerlaken und Hängematte tauschen müssen. Doch das macht ihm keine Angst. Im RTL-Interview sagt er: "Stierhoden? Sperma? Gib ihm!"