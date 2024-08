Sommer-Dschungelcamp 2024: Gigi Birofio lüftet pikantes Sex-Geheimnis

Das Sommer-Dschungelcamp 2024 hielt bisher, was es versprach. Es gab bereits jede Menge Zoff zwischen den Kandidaten. So brachte beispielsweise Georgina Fleur fast das ganze Camp gegen sich auf. Auch wenn es in Folge 13 nicht ganz so viel kracht, bleibt es doch unterhaltsam. Gigi Birofio erzählt in großer Runde von denkwürdigen sexuellen Erlebnissen.

Sommer-Dschungelcamp 2024: Gigi über One-Night-Stands

Wenn man auf alten Gäulen das Reiten lerne, dann sei er ein Ritter, gibt Gigi im Dschungeltelefon zu verstehen. „Meine Älteste war 56“, plaudert der 25-Jährige aus dem Nähkästchen. Er selbst sei zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt gewesen. Die Mit-Kandidatinnen Kader Loth und Danni Büchner zeigen sich schockiert. „Jetzt hör mal auf, uns zu verarschen“, verlautet Danni genervt. Gigi aber bleibt dabei, dass das die Wahrheit sei. In Marseille habe er die Dame kennengelernt, die ihn später verführte.

„Die war eigentlich für meinen Onkel gedacht“, erklärt Gigi. Sie hatte aber kein Interesse an Gigis Onkel, sondern am jungen Gigi. Er ging dann mit ihr mit. So richtig überzeugt schien Gigi von dieser Erfahrung aber nicht zu sein. „Aber das Problem ist: Die ab 50 wollten dann, dass ich übernachte und esse und Tee trinke danach“, erzählt der Dschungelcamp-Star. Nicht das, was Gigi bei einem One-Night-Stand suchte. Nach dem Sex habe er seinen Onkel angerufen und der habe ihn abgeholt.

Gigi im Sommer-Dschungelcamp: Sex mit einer 56-Jährigen

Den Dschungel-Kandidaten reichen diese Infos aber wohl noch nicht aus. „Wie war's?“, will Danni nun von Gigi wissen. „Ich lag da nur. Die hat alles gemacht. Die hat mich auseinandergenommen“, sagt Gigi. Er hätte gar nichts machen dürfen. Die Camper jedenfalls sind von dieser Anekdote sichtlich amüsiert.

Auch Thorsten Legat gesteht nun: Seine erste Freundin, die er im Alter von 15 oder 16 Jahren hatte, sei 21 Jahre älter gewesen als er. „Die hat mich zum Mann gemacht“, sagt er heute.

Zum Ende des Gesprächs bringt Gigi das Camp aber dann wieder zum Lachen. Als Kader ihn fragt: „Gibt's sonst noch etwas, was du erzählen willst?“, fällt ihm ein: „Ich mag Rollenspiele.“

Sommer-Dschungelcamp 2024: Sendetermine

Wer noch weitere pikante Details der Stars erfahren will oder wissen möchte, wer Dschungelkönig oder Dschungelkönigin wird, sollte auf RTL einschalten. Noch bis zum 2. September kann man sich täglich um 20:25 Uhr das Sommer-Dschungelcamp anschauen.