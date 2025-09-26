„Gladiators - die Show der Giganten“: Start und Sendetermine - was ist bekannt?

Amazon Prime Video und RTL arbeiten erstmals zusammen und bringen eine Neuauflage des Formats „Gladiators - Die Show der Giganten“ auf die Bildschirme. Die Sendung ist eine sportlich ausgerichtete Spielshow, in der Teilnehmende in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander antreten. Zusätzlich messen sie sich mit einem festen Team aus Athletinnen und Athleten, die als „Gladiatoren“ bezeichnet werden. Dabei handelt es sich in der Regel um professionelle Sportlerinnen und Sportler mit Schwerpunkt im Kraft- und Bodybuilding. Das Format hat seinen Ursprung in den USA unter dem Titel „American Gladiators“. Auch in Deutschland war die Show bereits von 1992 bis 1994 bei RTL zu sehen.

Wann geht die Neuauflage von „Gladiators“ an den Start und wie liegen die Sendetermine? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alle Infos, die bislang zu „Gladiators - Die Show der Giganten“ bekannt sind.

„Gladiators - Die Show der Giganten“: Start der Neuauflage

Im Februar 2026 beginnen in der Messe Düsseldorf die Aufzeichnungen der Spielshow „Gladiators - Die Show der Giganten“. Der Sender RTL hat die Bewerbungsphase für die Kandidatinnen und Kandidaten bereits eröffnet, die entweder als Teil des Gladiatoren-Teams oder als Herausforderer antreten möchten. Die Informationen zum Bewerbungsverfahren sind derzeit online verfügbar. Auch der Ticketverkauf für das Publikum ist bereits gestartet. Karten für die Live-Aufzeichnungen sind über die Plattform myshow.de erhältlich.

Die Premiere der Neuauflage von „Gladiators“ steht noch nicht fest. Der Start ist jedoch voraussichtlich noch im Laufe des Jahres 2026 nach Abschluss der Aufzeichnungen geplant. Sobald es hierzu nähere Informationen gibt, werden wir Sie hier in diesem Artikel darüber informieren.

Bis zum Start von „Gladiators - Die Show der Giganten“ bietet das Fernsehprogramm im Herbst 2025 übrigens Alternativen: RTL zeigt neue Folgen von „Ninja Warrior Germany“ und ProSieben startet die zehnte Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“.

Sendetermine von „Gladiators - Die Show der Giganten“: Wann laufen die neuen Folgen?

Wie bereits erwähnt, steht der Starttermin der neuen Unterhaltungssendung „Gladiators - Die Show der Giganten“ bislang noch nicht fest. Auch zu den geplanten Sendeterminen gibt es derzeit keine Angaben. Unklar ist zudem, wie viele Folgen die Produktion umfassen wird. Nach bisherigen Informationen handelt es sich um ein Format, in dem Kandidatinnen und Kandidaten in sportlichen Wettkämpfen gegeneinander antreten. Das Konzept knüpft an die frühere Auflage aus den 90er-Jahren an. Sobald weitere Details zu den Sendeterminen von „Gladiators - Die Show der Giganten“ veröffentlicht werden, halten wir Sie auch diesbezüglich darüber auf dem Laufenden.

Übertragung von „Gladiators - Die Show der Giganten“ im TV und Stream

Um die Produktion der deutschen Version kümmert sich RTL Studios in Zusammenarbeit mit Prime Video. Inga Leschek, Chief Content Officer von RTL Deutschland, erklärte dazu, dass „Gladiators“ für Kraft, Ausdauer und Emotion stehe. Gemeinsam mit Prime Video solle das bekannte Format in einer neuen Ausgabe für das Publikum umgesetzt werden. Durch die Kooperation von RTL, RTL+ und Prime Video werde das Programm auf mehreren Plattformen zugänglich gemacht. Im Free-TV läuft „Gladiators - Die Show der Giganten“ bei RTL. Für das Streaming stehen sowohl RTL+ als auch Amazon Prime Video zur Verfügung.