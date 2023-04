Das "Glücksrad" ist zurück! Sendetermine, Übertragung und Moderatoren der Kult-Show

Das "Glücksrad" feiert ein Comeback im deutschen Fernsehen! Hier erfahren Sie alles rund um die Sendetermine, Wiederholung, Übertragung und Moderatoren der Retro-Show.

Es ist anscheinend die große Retro-Zeit im deutschen Fernsehen angebrochen. Immer mehr alte Shows aus eigentlich längst vergangenen Tagen finden ihren Weg zurück in die TV-Landschaft. Das gilt nicht nur für die Shows, die noch von den ursprünglichen Moderatoren präsentiert werden, wie etwa "Wetten, dass..?", sondern auch für so ziemlich alle anderen. Besonders beliebt sind dabei Spielshows des vorigen Jahrhunderts, die in diversen Neuauflagen dem Publikum wieder schmackhaft gemacht werden, so beispielsweise im vergangenen Winter "Der Preis ist heiß Weihnachts-Special".

Nun folgt also auch das "Glücksrad" diesem Trend. Eigentlich ist das wenig verwunderlich, da das (deutsche) Original der aus den USA stammenden Spielshow mehr als unglaubliche 4000 Episoden vorweisen kann. Damit ist das "Glücksrad" die erfolgreichste Spielshow der deutschen Fernsehgeschichte. Doch diesen Erfolg kann man nicht so leicht kopieren. Schon einmal wurde ein Remake der Sendung versucht, doch das Experiment wurde nach einiger Zeit wieder eingestellt.

Allerdings heißt es ja "Aller guten Dinge sind drei". Wo, wann und wie Sie den dritten Versuch sehen können, das Glücksrad erneut in den deutschen Wohnzimmern zu etablieren, erfahren Sie hier. Außerdem stellen wir Ihnen die beiden neuen Moderatoren der Show vor.

"Glücksrad" - Sendetermine der Neuauflage: Es gibt eine zweite Ausgabe

Der aktuelle Versuch, das Publikum mit dem Nostalgie-Effekt des "Glücksrads" zum Einschalten zu bewegen, war zunächst auf eine Ausgabe beschränkt. Diese wurde bereits am 26. Januar ausgestrahlt. Womöglich ist aber über das Jahr hinweg noch mehr vom "Glücksrad" zu sehen, denn der Sender hat jetzt - dadaaa - die Folge 2 angekündigt. Sie läuft am Donnerstag, 27. April 2023, wieder zur besten Sendezeit auf RTL2 - um 20.15 Uhr also. Neun bisher namentlich noch nicht entlarvte Kandidaten und Kandidatinnen werden an der legendären Buchstabenwand stehen und rätseln.

Das "Glücksrad": Übertragung im TV und Stream

Das Original lief im deutschen Fernsehen von 1988 bis 2022 auf verschiedenen Sendern der ProSiebenSat.1-Mediengruppe. Doch auch wenn heute wieder auf Sat.1 Spiel-Shows wie "Geh aufs Ganze" zu sehen sind, ist das "Glücksrad" längst zu RTL gewechselt. Bereits von 2016 bis 2018 lief auf RTLup eine Neuauflage der Show. Nun ist auch der neueste Versuch, mit dem Spielshow-Klassiker Quote zu machen, bei einem Sender der RTL-Familie zu sehen.

Wem das Streaming mittlerweile mehr zusagt als das althergebrachte, lineare Fernsehen, für den hat der Medienkonzern ebenfalls vorgesorgt. Das "Glücksrad" war bereits sieben Tage vor der Ausstrahlung im TV bei RTL+ zu sehen. Wer dieses Vorab-Angebot allerdings nutzen möchte, der muss für mindestens 6,99 Euro im Monat ein Abo bei dem Streaming-Anbieter abschließen (Stand: 17. April 2023).

Gibt es eine Wiederholung vom "Glücksrad" im TV und Stream?

Im Free-TV ist Folge 2 der Neuauflage vom "Glücksrad" am 27. April 2023 beim Sender RTL2 zu sehen. Eine Wiederholung im TV ist vorerst nicht geplant. Die Streaming-Plattform RTL+ bietet Ihnen allerdings die Möglichkeit, die Spielshow online im Stream ganz bequem nachzuschauen. Das "Glücksrad" steht Ihnen dort bis zu sieben Tage nach TV-Ausstrahlung kostenlos zur Verfügung. Wer zu einem späteren Zeitpunkt das "Glücksrad" sehen möchte, benötigt das Premium-Abo. Dieses gibt es zu einem Preis von 4,99 Euro im Monat.

Die neuen Moderatoren beim "Glücksrad"

Kaum eine andere Spielshow hat einen solchen Verschleiß an Moderatoren vorzuweisen wie das "Glücksrad". Inklusive der beiden neuen sind es insgesamt sage und schreibe 13 Moderatoren und Assistentinnen, die bei der Sendung bislang mitgemacht haben. Das neue Moderatoren-Team stellen wir Ihnen hier vor:

Sonya Kraus

Die Moderatorin, Schauspielerin und Autorin ist heute dem größten Teil des TV-Publikums ein Begriff. Dass es soweit kommen konnte, verdankt sie nicht zuletzt dem "Glücksrad". Denn Sonya Kraus war bereits 1998 als Assistentin des damaligen Moderators Frederic Meisner in der Show tätig. Dieser Job eröffnete ihr bis dahin verschlossene Türen und sie schaffte es, eine erfolgreiche Karriere daraus zu machen. Nun ist sie 2022 wieder mit dabei, diesmal allerdings als gleichberechtigter Teil des Moderatoren-Teams und nicht mehr "nur" als Assistentin.

Thomas Hermanns

Der Gründer des berühmten "Quatsch Comedy Clubs" steht das erste Mal für das "Glücksrad" auf der TV-Bühne. Allerdings ist der erfolgreiche Autor ein Urgestein in der Welt des deutschen Fernsehens und hat schon so einige Skripte für diverse Shows selbst geschrieben. Auch als Moderator hat er schon einiges an Erfahrung, bereits seit den frühen 2000ern moderiert er immer wieder Sendungen wie den "Red Nose Day" oder die "Bambi-Verleihung". Gemeinsam mit Sonya Kraus bildet er also ein extrem erfahrenes Duo.