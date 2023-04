GNTM 2023: Diese Kandidatin kennt Heid Klum noch von früher - bringt ihr das Vorteile?

In Folge acht von GNTM stoßen nun die Best-Ager dazu - doch eine der Models ist keine Unbekannte für Heid Klum. Die beiden haben eine gemeinsame Vergangenheit.

In Folge acht ist es soweit bei GNTM: die Best-Ager kommen. Immer wieder haben wir spekuliert, ob und wann Best-Ager bei GNTM 2023 dazu stoßen. Nun hat das Warten ein Ende und bringt gleich die nächste Überraschung mit: Heidi Klum und eine der neuen GNTM-Kandidatinnen kennen sich noch früher. Woher genau, das erklären die beiden genauer.

GNTM: Best-Ager-Kandidatin kennt Heidi Klum bereits von früher

Bereits im kurzen Vorstellungsvideo spricht Kandidatin Nicole (49) davon, dass sie Modelmama Heidi Klum bereits von früher kennt: "Ich weiß nicht, ob Heidi sich erinnert, aber wir waren zusammen in Mailand als wir noch ganz jung waren. Es war eine sehr lustige Zeit." Doch Nicole ist damals dann doch in Deutschland geblieben, hat ihre Kinder bekommen und der Kontakt zu Heidi ging verloren. Bei Nicoles Schilderungen von der früheren Zeit ist man sich auch gar nicht so sicher, wie eng oder gut das Verhältnis war. Doch erkennt Heidi eigentlich wer hier vor ihr steht?

GNTM 2023: Auch Heid Klum kennt Nicole noch von früher

Und tatsächlich Heidi Klum weiß sofort, wer Nicole ist als sie bei GNTM persönlich vor ihr steht, um die Sedcard zu shooten. "Was ihr noch nicht wisst, ich habe auch einen Modelwettbewerb gewonnen und bin danach nach Paris, Mailand, London bevor ich dann nach Amerika ausgewandert bin. Und da habe ich in Mailand mit drei oder vier anderen Models zusammengewohnt. Sie war eine davon", erzählt Heidi ihren Meeeeeeedchen, die beim Shooting zu schauen dürfen. Die sind von diesem Geständnis einfach nur überrascht.

In GNTM Folge acht 2023 kommen die sechs neuen Models endlich dazu. Foto: ProSieben/Richard Hübner

"War ich denn wenigsten lieb gewesen?", fragt Heidi kurzentschlossen Nicole. "Du warst lieb und ich werde ganz oft gefragt, 'war sie denn damals auch schon so?' Ich sage dann immer: 'Ja, sie war damals auch schon so. Sie war schon damals sehr lustig und quirlig'", erzähl Nicole von damals. Fotos von der Zeit gibt es leider aber keine, wie Heidi in Erfahrung bringt.

GNTM: Bevorzugt Heidi Klum Nicole?

Dass eine gewisse Sympathie vorhanden ist, vielleicht auch, weil Heidi Klum Parallelen, wie etwa die Drehung während des Unterwäsche-Walks sieht, sind nicht zu verkennen. Das gibt Heidi Klum sogar selbst bei der ersten Entscheidung in dieser GNTM-Folge zu. "Das ist eine 90er-Jahre-Dreheung", so Heidi. Wobei Nicole tatsächlich auch richtig gut war. Es ist nicht zu verkennen, dass sie schon einige Erfahrungen mitbringt.

Beim extremen Catwalk, wo Nicole gegen alle anderen Kandidatinnen antritt, hat sie dann einen Blackout und muss sich daher von GNTM-Jury Mitglied Coco Rocha und Modelmama Heidi Klum Kritik anhören. Aber zum Weiterkommen in die nächste Runde reicht es dennoch für Nicole.

Daher sieht es aktuell nicht nach einer Bevorzugung für Nicole aus. Ob sich das noch ändern wird? Das wird sich zeigen? Vor allem sind wir aber gespannt, ob es nicht vielleicht doch noch ein paar mehr Geschichten von früher von den beiden gibt. Wir sind gespannt. Und sollten Sie die GNTM-Folge verpasst haben, können Sie hier noch nachlesen, wo Sie das nachholen können.