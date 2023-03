GNTM 2023: Elsa explodiert - doch wer ist die "falsche Ratte"?

Elsa ist stinksauer und hat Jagdfantasien in Folge 3 von "GNTM 2023". Doch was ist der Grund, und wie verhalten sich die anderen Kandidatinnen?

Die erste Challenge in Folge 3 von " GNTM 2023" hinterließ sichtbare Spuren bei den verbliebenen Model-Kandidatinnen von Staffel 18. "Heidis Mädchen" mussten sich beim "Personality-Test" in drei Posen und einem "Signature-Satz" der Model-Mama und Fotograf Rankin, einer der GNTM-Gast-Juroren der 18. Staffel, in einer Video-Sequenz vorstellen und dabei bella figura machen.

Das gelang nur den wenigsten richtig überzeugend. Zurück in der Mädels-WG über den Dächern von Los Angeles brachen sich dann die Emotionen Bahn. Die einen, etwa Anya oder Sarah, verarbeiteten die Aufregung mit Tränen, bei einer anderen Kandidatin dagegen staute und entlud sich Zorn. Doch was genau war Grund für Elsas Wutausbruch?

GNTM 2023: Elsa völlig außer sich: "Es fängt langsam an"

Völlig außer sich vor Wut stand die 18-jährige Niederösterreicherin am Pool und stierte in die irritierte Mädchentraube ihrer Model-WG. Was die noch nicht wusste: In einem Vier-Augen-Gespräch verriet ihr Kandidatin Coco, dass sie jemanden aus der Gruppe gehört habe, wie er Elsa den "schlechtesten Walk" attestierte.

"Es fängt langsam an mit Streitereien", platzte es aus der aufgebrachten Elsa heraus. "Ich bin ja urnett, aber wenn es um Lästereien über meinen Namen geht." Die "urnette" Elsa schaukelte sich schließlich zu einem verbalen Entgleisungs-Feuerwerk hoch: "Die Person ist für mich eine falsche Ratte (...), ich werde sie durch ganz Deutschland jagen".

Coco, Mitinitiatorin des Streits, gab sich anschließend reuig: "Ich wollte kein Streit vom Zaun treten, das war nicht meine Intention". Warum ein Gerücht über ein paar Ecken dann nicht links liegen gelassen werden kann, bleibt ihr Geheimnis, wäre aber auch langweilig.

GNTM 2023: Wer ist nun die "falsche Ratte"?

So richtig viel kam nicht herum bei Elsas erster Recherche und eingehendem Studium von Gesichtern. Sie konnte sich noch keinen Reim darauf bilden, wer es auf sie abgesehen haben könnte. "Wie heißt du nochmal", fragte sie Anya abschätzig.

Da die Drohung kaum bei der Gruppe verfing und eher belustigende Effekte hatte, wird das Geheimnis der unschönen Lästerattacke vielleicht in einem der nächsten GNTM-Sendetermine von Staffel 18 herauskommen. Modelanwärterin Zoey jedenfalls ist zuversichtlich: "Bei so vielen Frauen, das wird immer rauskommen."