GNTM 2023: Darum brach Model Sarah in Folge 3 in Tränen aus

Heidis Mädchen mussten sich im "Personality-Test" in Folge 3 bewähren. Der Druck war groß. Vor allem eine Kandidatin von GNTM 2023 wurde emotional.

Vor der ersten Challenge in Folge 3 von GNTM-2023 lagen die Nerven blank. "Heidis Mädchen" - die verbliebenen Model-Kandidatinnen von Staffel 18 - mussten sich beim "Personality-Test" in drei Posen und einem "Signature-Satz" der Model-Mama und Fotograf Rankin in einer Live-Video-Sequenz vorstellen und dabei bella figura machen.

Doch viele der jungen Frauen waren sichtlich nervös, was den meisten Auftritten anzumerken war. Heidi fehlte einfach noch eine Brise Lockerheit. Zwei Kandidatinnen mussten die Show im Anschluss an die erste Prüfung der Folge bereits verlassen. Der Rest war erleichtert und zeigte sich zurück in der Mädchen-WG in Videocalls mit den Liebsten in Deutschland ziemlich emotional. Vor allem ein Model-Küken heulte Rotz und Wasser.

GNTM 2023: Heidi enttäuscht von den meisten "Personality-Auftritten"

Viele der Modelanwärterinnen waren noch nie vorher bei einem Video-Dreh gewesen, was eine gewisse Nervosität über das erste Shooting in Folge 3 legte. Doch aufbauende Wort der Jury gab es nicht, hartes Modebusiness eben.

Heidi und Rankin, einer der GNTM-Gast-Juroren der 18. Staffel, sparten stattdessen nicht mit wenig schmeichelhaften Adjektiven: "abgehakt", "steif" und "schläfrig" seien viele der Posen und Sprecheinlagen der Mädels, die zu viel richtig machen wollten, was bei den meisten nach hinten losging.

Anders Teilnehmerin Sarah aus Oldenburg. Die 20-Jährige begeisterte die Jury mit einem selbstbewussten und kecken Auftritt. "One of the best", rühmte Rankin, Heide war ebenfalls angetan. Den beiden reichte bei Sarah gar nur ein "Take". Die nächsten Sendetermine der 18. Staffel der Erfolgshow, die nicht frei von Kritik ist und die Pro Sieben im Stream und Live-TV überträgt, werden zeigen, ob Sarah hieran anschließen kann.

GNTM 2023: Sarah bricht beim Gespräch mit ihren Eltern in Tränen aus

Zurück im Hotel brachen sich die über den Tag angestauten Emotionen Bahn. Dicke Tränen kullerten bei der 19-jährigen Anya aus Berlin, die ihrem Vater Heidis Kritik - zu wenig "spannend" - beichtete. Mehr als nur Tränen kullerten dagegen bei Sarah, die bereits vor dem ersten, an die Eltern in Oldenburg gerichteten Satz völlig aufgelöst war.

"Was hast du denn meine Süße?", fragte Mama mit Sorgenfalten auf der Stirn. "Ich freue mich so sehr", brachte ihre Tochter gerade so schluchzend heraus. "Sind so lieb alle". Dass nicht alle Mädchen dies so empfanden, ergab sich aus den Umständen. Schließlich mussten in der dritten Folge gleich vier Kandidatinnen die Show bereits wieder verlassen.