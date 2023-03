GNTM 2023: Heidi Klum plant die nächste Hochzeit im Finale

Tut sie es schon wieder bei GTNM? Heidi Klum scheint in Folge sieben von "Germany's Next Topmodel" bereits wieder eine Hochzeit im Finale zu planen.

Es war das GNTM-Finale 2019 als Heidi Klums "Meeeeedchen" in Hochzeitskleidern über den Catwalk stolzieren und man sich als Zuschauer plötzlich mitten in einer Hochzeit wiedergefunden hat, bei der ein lebensgroßes Meerschweinchen Trauzeuge war. Ja, viele GNTM-Fans werden sich noch an diesen denkwürdigen Moment erinnern, als Heidi Klum ihr damaliges Model Theresia Fischer mit ihrem Verlobten Thomas Behrend auf der Bühne verheiratete. Sogar Thomas Gottschalk, der damals als Co-Moderator dabei war, war irritiert von dem Ganzen. Aber könnte es in Staffel 18 von GNTM schon wieder zu so einer bizarren Szene im GNTM-Finale kommen? Auszuschließen wäre es nicht, denn Heidi Klum "droht" in Folge sieben von GNTM schon fast damit.

GNTM 2023: Models spielen in Folge sieben mit Marilyn Monroe

Doch eigentlich hat alles so unschuldig angefangen. Statt eines Fotoshootings findet ein Videodreh statt, bei dem die GNTM-Kandidatinnen in die Rolle von Marilyn Monroe schlüpfen sollen. Dazu mussten sie vorab für den ersten Teil des Videos eine Choreografie lernen. Beim zweiten Teil des Drehs stoßen dann die Elevator Boys, die auch später mit in der GNTM-Jury sitzen, dazu. Die Models sollen daraufhin spontan sein und auf die Jungs reagieren. Unter anderem geht Anna-Maria richtig in ihrer Rolle auf - sehr zur Freude von Heidi Klum.

GNTM 2023 gestern: In Folge sieben gibt es einen Heiratsantrag

Am Ende des zweiten Teils des Videodrehs geht Elevator-Boy-Bene vor Anna-Maria auf die Knie, zückt einen Ring und macht ihr quasi einen Heiratsantrag. Anna-Maria strahlt und nimmt diesen an - natürlich nur für das Video. Nach dem Dreh fragen Jacob und Co. gleich, ob das jetzt offiziell sei und zähle und ob es eingetragen werden könne. "Also ihr macht ein sehr schönes Pärchen", findet Heidi Klum. Und auch Bene und Anna-Maria finden, dass sie das "da oben auf dem 'Altar'" auch so fänden.

GNTM 2023: Plant Heidi Klum die nächste Hochzeit im Finale?



Heidi Klum ist insgesamt sehr angetan von Anna-Marias Performance und fragt aber gleich hinterher: "Bist du denn vergeben?" Darauf nickt Anna-Maria nur. "Aber verheiratet noch nicht! Ich habe auch schon Menschen im Finale verheiratet. Das können wir gerne noch einmal machen!" erwidert Heidi, was sich in unseren Ohren fast nach einer Drohung bei GNTM anhört. Denn sofort kommen die seltsamen Bilder aus 2019 wieder mit "Herbert" als Trauzeugen in uns hoch, wie ein schlechter Traum. Bitte nicht!

Wer möchte, kann sich die ganze Trauung hier noch einmal im Video ansehen:

Anna-Maria antwortet erst einmal nicht und lächelt nur. Bene hingegen meint ganz locker: "Wir kommen darauf zurück!" Vermutlich werden wir aber verschont bleiben. Immerhin schmachtet Anna-Maria später in einem Videoanruf ihren Freund Jeffrey an: "Ich liebe dich so sehr. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich dich liebe." Sieht für uns nicht nach einer Final-Hochzeit bei GNTM aus, selbst wenn Heidi es gerne hätte und auch wenn Bene, wie es den Anschein macht, nicht vergeben wäre.

Wer die GNTM-Folge verpasst hat und sich die "Verlobung" und Heidis Hochzeitspläne noch einmal ansehen möchte, kann das im Stream nachholen. Außerdem lüftet Heidi Klum am Ende der Folge tatsächlich noch das Geheimnis, wann die fehlenden Kandidatinnen endlich bei GNTM dazustoßen. Heidi ist eben immer für eine Überraschung gut - im guten wie im negativen Sinne.