"Shoot out" bei GNTM 2023 gestern: Wer musste gestern gehen?

In Folge 6 von GNTM 2023 hieß es "Shoot out" beim Sedcard-Shooting. Dabei wackelten sechs Kandidatinnen, von denen eine gehen musste. Wen hat es getroffen?

Es kam bei GNTM 2023 gestern mal wieder zum "Shoot out" bei GNTM - Heidi Klums Lieblingsdisziplin, wenn mehrere ihre "Meeeeedchen" sie nicht überzeugt haben, sie aber nicht alle nach Hause schicken möchte - so wie letzte Woche. Kurzer Rückblick zu letzter Woche: Es herrscht Chaos. Die Models sollen passend zum Umstyling, bei dem mal wieder eine Kandidatin GNTM freiwillig verlassen hat, quasi eine Szene beim Friseur spielen. Sie sitzen mit einer Zeitung im Friseur-Stuhl und sollen, wenn das Licht auf sie fällt und stehen bleibt, aufstehen, auf den Laufsteg gehen und ihren "Walk" zeigen. Dabei öffnen sie immer ihre frisch frisierten Haare und laufen ein paar mal hin und her und gehen dann hinten vom Laufsteg ab. Hört sich doch alles gar nicht so kompliziert an, oder?

Für ein paar der GNTM-Kandidatinnen war es das wohl dennoch. Katherine wusste nach ihrem "Walk" nicht wohin, hat sich einfach wieder auf den Stuhl gesetzt, Elsa war von den Lichtern verwirrt und lief irgendwann los, Anya, Coco und Selma sind ebenso einfach losgestürmt und Jülide war ebenso verwirrt von den Lichtern und lief mit Vivien zusammen. Als "worst case Szenario" bezeichnet Heidi Klum Jüldies Auftritt sogar.

GNTM 2023: Sechs Kandidatinnen stehen beim Sedcard-Shooting im "Shoot out"

Heidi Klum gibt den sechs Kandidatinnen, Katherine, Anya, Jülide, Coco, Selma und Elsa also noch eine Chance, schickt sie aber ins "Shoot out" beim Sedcard-Shooting mit Fotografin Vicky Lawton, die man noch von dem Nacktshooting mit Pferden aus Staffel 15 mit GNTM-Gewinnern Jacky kennt. Die Models tragen nur ein Höschen und High Heels und haben eine Tafel mit ihren Maßen darauf - das war es ansonsten.

Coco beim GNTM-Sedcard-Shooting 2023. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Katherine, Selma und Any begeistern Heidi Klum und die Fotografin sofort. Die anderen drei, Jülide, Elsa und Coco haben sichtlich Schwierigkeiten. Elsa schaue immer gleich und mache zu sehr einen Schmollmund. Die schiebt ihren Gesichtsausdruck allerdings auf ihre Lippen, die mit einem sehr harten Filler aufgespritzt wurden. Coco verstecke immer ihren Hals und zeige zu viel Busen plus Heidi müsse immer wieder die gleichen Anweisungen geben. Und auch Jülide benötigt sehr viel Hilfestellung. Nachdem Fotografin Vicky Heidi ebenso ihre Bedenken bei den drei Wackelkandidatinnen äußert, steht für Heidi fest, wer im GNTM-Shoot-out gehen muss.

GNTM 2023: Eine Kandidatin muss nach dem "Shoot out" nach Hause fliegen

Coco erhält die Kritik, dass sie mehr vor dem Spiegel üben müsse. Elsa sei durch ihre Lippen Filler eingeschränkt, auch wenn jeder machen könne, was er möchte. Bei Jülide habe man sich sehr viel Zeit genommen, um eine gute Pose zu finden und dennoch war es schwierig. "Irgendwo hast du dann nicht ganz so viel angeboten und mir fehlt dann da die Wandelbarkeit", so Heidi zu Jülide.

Jülide beim GNTM-Sedcard-Shooting 2023 Foto: ProSieben/Richard Hübner

Daher fällt die Entscheidung auch auf Jülide, vermutlich auch, weil Fotografin Vicky Lawton zuvor zu Heidi meinte, dass sie Jüldie zwar sehr hübsch finde, aber kein Model in ihr sehe. Dementsprechend ist Jülide super enttäuscht, vor allem da sie nach dem Shooting direkt noch ein gutes Gefühl hatte und ihr Heidi sogar selbst nach dem Shooting ein gutes Gefühl gegeben habe. Ihre Reise bei GNTM ist dennoch zu Ende.

Falls Sie die sechste Folge von GTNM verpasst haben und Sie noch sehen möchten, können Sie dies über den Stream nachholen.