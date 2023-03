GNTM 2023: Heidi Klum lässt Bombe platzen! Wann kommen die Best-Ager dazu? Jetzt steht es fest

In Folge 6 von GNTM 2023 verrät Heidi Klum ihrer Gastjurorin und Ex-GNTM-Kandidatin Rebecca Mir mehr Details zu den noch fehlenden Best-Ager-Models.

Update vom 30. März, 23:39 Uhr: Letzte Woche haben wir noch darüber spekuliert, wann nun die Best-Ager, bzw. allgemein die fehlenden Models hinzustoßen. Heute haben wir Gewissheit! Ab nächster Woche ist es so weit, wie uns die Vorschau auf nächste Woche verrät. Und wie zu erwarten, sind die anderen GNTM-Kandidatinnen nicht gerade erfreut darüber, dass plötzlich wieder mehr Konkurrenz da ist. „Mir hat das gar nicht gefallen“, so Anya. Und auch Olivia ist sichtlich angefressen: „Was soll das? Die kommen erst zu Folge acht und wir mussten den ganzen Scheiß schon haben!“ Und Tränen bei den neuen Models scheinen bereits auch schon nächste Woche zu fließen. Klingt auf jeden Fall nach einer Folge, in der es heiß hergehen könnte.

GNTM 2023: Heidi Klum lässt Bombe platzen! Wann kommen die Best-Ager dazu?

Wir alle wissen, Heidi Klum schreibt "Diversität" gerne groß, was ihre Show "Germany's Next Topmodel" angeht. Curvey-Models, Models mit Tattoos und Piercings sind mittlerweile regelmäßig in der Modelshow dabei und seit der letzten GNTM-Staffel auch Best Ager, also Models, die nicht mehr um die 20 Jahre sind. In Staffel 17 von GNTM waren das Liselotte, Barbara und Martina. Martina kam sogar mit ihrer Tochter Lou-Anne, die sich den Sieg holte, ins Finale und wurde Dritte. Doch wo sind die Best Ager in diesem Jahr? Gibt es sie nicht?

Doch, das steht auf jeden Fall fest. Zum einen sah man sie bereits in einem GNTM-Vorschau-Clip auf Instagram unter den GNTM-Kandidatinnen 2023. Zum anderen hat ProSieben Promiflash bestätigt, dass es auch in dieser GNTM-Staffel wieder Best Ager geben wird. Und natürlich weiß Bild sogar schon wieder, wer die Damen sind, die noch in der Staffel dazustoßen werden. Bei dem wann könnte sich Heidi Klum bzw. ihre Gastjurorin Rebecca Mir in Folge sechs von GNTM 2023 allerdings verraten haben.

GNTM 2023: Heidi Klum verrät, wie viele Kandidatinnen noch fehlen

Laut Bild fehlen noch fünf Kandidatinnen: Vier ältere Models und ein bereits erfahrenes Model, das jünger ist. Das wären den Informationen zufolge: "Miss 50plus Germany" 2021 Marielena (52), Ina (44), Yoga-Lehrerin Charlene (51), Nicole (49) und zu guter Letzt Maike Lea.

Bei einem netten Plausch verrät Heidi Klum Rebecca Mir aber, dass sechs Kandidatinnen fehlen. "Was sagst du denn da dazu, dass meine älteren Damen, älteren Models noch nicht da sind?", so Klum zu Mir. "Wie viele kommen denn noch?", fragt Rebecca Mir daraufhin. "Sechs", so Heidi. Also scheinen die Bild-Informationen nicht ganz korrekt zu sein. Wer Nummer sechs ist, scheint bisher unbekannt zu sein.

GNTM 2023: Haben Heidi Klum und Rebecca Mir die Best-Ager-Bombe platzen lassen und verraten, wann diese kommen?

Aber nicht nur diese Informationen sind neu. Denn es scheint fast so, als ob Heidi Klum und Rebecca Mir auch den Zeitpunkt verraten haben, wann die sechs Nachzügler eintreffen werden. "Die wissen ja noch gar nicht, dass die alle noch kommen", erzählt Heidi ihrer Gastjurorin weiter. "Das wird auch noch lustig. Dann denken die 'juhu, Top 10' und du so 'äh ne'", fasst Rebecca das zusammen und Heidi stimmt ihr zu. Das heißt offenbar, sobald wir uns bei GNTM den Top 10 der aktuellen Kandidatinnen nähern, werden die Best Ager hinzustoßen und vielleicht noch andere Models. Da nach Folge sechs nur noch 14 Models übrig bleiben, wird es demnach wohl nicht mehr lange dauern.

Bis sich die GNTM-Gewinnerin von Staffel 18 zu ihren 17 Vorgängerinnen einreihen kann, dauert es aber demnach noch ein bisschen länger, aber gut, Heidi Klum ist ja immer für eine Überraschung gut, das hat sie ja bereits in Folge fünf gezeigt. Also lassen wir uns überraschen, wann es dann wirklich so weit ist oder ob tatsächlich mit Erreichen der Top 10 die fehlenden Models eintreffen werden.