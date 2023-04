GNTM gestern am 6. April 2023: Wer ist rausgeflogen?

Wer ist raus bei GNTM 2023? Und welche Kandidatinnen sind weiter? Hier erfahren Sie, wer gestern am 6. April 2023 bei "Germany’s Next Topmodel" rausgeflogen ist.

Bei den Sendeterminen von "Germany's Next Topmodel" 2023 stand am 6. April 2023 Folge 8 an. Auch in diesem Jahr sucht Heidi Klum wieder unter allen Kandidatinnen das beste Nachwuchsmodel. Folge 8 hielt viele Besonderheiten bereit. Es sind nämlich sechs neue Kandidatinnen dazugestoßen. Es kamen unter anderem die "Best Ager" dazu. Modelmama Heidi bewertet auch in diesem Jahr gemeinsam mit verschiedenen Gast-Juroren die Auftritte der Models. Diesmal saß Model Coco Rocha neben Heidi.

Die neuen Models mussten sich zunächst in einem Bootcamp in München beweisen, bevor sie nach Los Angeles reisten. Unterstützt wurden sie dabei von Nikeata Thompson und Thomas Hayo. Angekommen in L.A. mussten die neuen Kandidatinnen drei Herausforderungen meistern: das Sedcard-Shooting und zwei unterschiedliche Walks.

Nun stellt sich allerdings die Frage, welche Models die Show verlassen mussten. Wer ist raus bei GNTM 2023? Wer ist weiter? Hier bekommen Sie die Infos zu Folge 8.

GNTM gestern: Wer ist rausgeflogen am 6. April 2023?

Nach Folge 7 waren insgesamt noch 13 Mädchen im Rennen, die um den Titel "Germany's Next Topmodel" 2023 kämpfen - die "Top 10" schien greifbar zu sein. Modelmama Heidi hatte jedoch einen anderen Plan und schickte kurzerhand sechs neue Models ins Rennen. Somit wurden aus ursprünglich 13 Kandidatinnen, plötzlich wieder 19 Mädchen. Von den sechs Nachzüglerinnen mussten bereits zwei wieder nachhause fahren. Auch ein Mädchen, das von Beginn an in der Sendung dabei war, musste die Show verlassen. Wer ist raus? Hier erhalten Sie eine Übersicht, wer in Folge 8 ausgeschieden ist:

GNTM 2023: Wer ist raus?

Hier erhalten Sie eine Übersicht von allen Kandidatinnen, die die Show bisher verlassen mussten:

Leona (21) aus Großheubach (raus in Folge 8)

(raus in Folge 8) Zuzel (51) aus Kissing (raus in Folge 8)

(raus in Folge 8) Charlene (51) aus Georgensgmünd (raus in Folge 8)

(raus in Folge 8) Lara (19) aus Aschbach (raus in Folge 7)

(raus in Folge 7) Jülide (23) aus Paderborn (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Elsa (18) aus Baden in Österreich (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Tracy (25) aus Essen (freiwillig raus in Folge 5)

Sarah (20) aus Osnabrück (freiwillig raus in Folge 5)

(freiwillig raus in Folge 5) Eliz (21) aus München (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Emilia (19) aus Kelkheim (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Zoey (26) aus Stuttgart (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Juliette (20) aus Bad Sobernheim (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Melina (18) aus Linz in Österreich (raus in Folge 3)

in (raus in Folge 3) Melissa (19) aus Düsseldorf (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Slata (19) aus Leipzig (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Alina (20) aus München (raus in Folge 1)

(raus in Folge 1) Ana (22) aus Heide (raus in Folge 1)

Elisabeth (20) aus München (raus in Folge 1)

(raus in Folge 1) Indira (20) aus Magdeburg (raus in Folge 1)

Welche Kandidatinnen sind weiter bei "Germany’s Next Topmodel" 2023?

Für einen besseren Überblick haben wir Ihnen hier die Kandidatinnen verlinkt, die noch dabei sind:

Anna-Maria (24) aus Bochum

Anya (19) aus Berlin

Cassey (23) aus Hamburg

Coco (20) aus München

Ida (23) aus Köln

Katja (20) aus Flensburg

Mirella (20) aus Berlin

Nina (22) aus Wetter

Olivia (22) aus Hamburg

Selma (18) aus Berlin

Somajia (21) aus Bielefeld

Vivien (22) aus Koblenz

Nicole (49) aus Offenbach am Main

Marielena (52) aus Frankfurt am Main

Maike (23) aus Hanau

Ina (44) aus Neuss

GNTM gestern: Folge 8 als Wiederholung sehen

"Germany's Next Topmodel" 2023 läuft aktuell immer donnerstags auf ProSieben und zwar zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Für alle, die zur angegeben Zeit verhindert sind, gibt es alle Folgen von "GNTM" 2023 als Wiederholung - und zwar auf Joyn.

Das ist der nächste Termin von "Germany's Next Topmodel" 2023

Die nächste Folge von "Germany's Next Topmodel" 2023 läuft am Donnerstag, 13. April um 20.15 Uhr auf ProSieben.