GNTM 2023: Wer ist rausgeflogen gestern am 23. März 2023?

Bei GNTM 2023 gestern am 23. März 2023 mussten zwei Kandidatinnen gehen. Wer ist raus? Und wer ist nach Folge 6 noch dabei?

Heidi Klum hat in Folge 6 von "Germany’s Next Topmodel" 2023 das Feld der Teilnehmerinnen wieder verkleinert. Zwei Kandidatinnen von GNTM 2023 mussten gehen - für eine der beiden war nach einem "Shoot out" Schluss.

Wer ist raus bei GNTM 2023 nach Folge 6 gestern am 23. März 2023? Und welche Model-Anwärterinnen sind weiter dabei? Hier finden Sie die Informationen dazu, welche Kandidatinnen Heidi Klum und ihre Gast-Jurorin Rebecca Mir überzeugen konnten - und welche nicht.

GNTM gestern: Wer ist rausgeflogen am 23. März 2023?

Heidi Klum ließ sechs Kandidatinnen zum "Shoot out" antreten, die ihrer Meinung nach in der vergangenen Folge nicht überzeugt hatten. Katherine, Anya, Jülide, Selma, Elsa und Coco mussten sich noch einmal vor der Kamera beweisen. Fünf von ihnen konnten bleiben - Jülide ist aber ausgeschieden.

Neben Jülide ist auch Elsa raus bei GNTM 2023 gestern. Heidi Klum hatte das Gefühl, dass die 18-Jährige aus Österreich in Folge 6 weder beim Shooting noch auf dem Laufsteg überzeugt habe.

GNTM 2023: Wer ist raus?

In Staffen 18 von GNTM mussten mittlerweile schon 15 Kandidatinnen gehen. Wer ist ausgeschieden? Hier bekommen Sie die Übersicht darüber, welche Teilnehmerinnen raus sind:

Jülide (23) aus Paderborn (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Elsa (18) aus Baden in Österreich (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Tracy (25) aus Essen (freiwillig raus in Folge 5)

Sarah (20) aus Osnabrück (freiwillig raus in Folge 5)

(freiwillig raus in Folge 5) Eliz (21) aus München (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Emilia (19) aus Kelkheim (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Zoey (26) aus Stuttgart (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Juliette (20) aus Bad Sobernheim (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Melina (18) aus Linz in Österreich (raus in Folge 3)

in (raus in Folge 3) Melissa (19) aus Düsseldorf (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Slata (19) aus Leipzig (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Alina (20) aus München (raus in Folge 1)

(raus in Folge 1) Ana (22) aus Heide (raus in Folge 1)

Elisabeth (20) aus München (raus in Folge 1)

(raus in Folge 1) Indira (20) aus Magdeburg (raus in Folge 1)

Welche Kandidatinnen sind bei "Germany’s Next Topmodel" 2023 nach Folge 6 weiter?

Nach Folge 6 von GNTM 2023 sind 14 Kandidatinnen weiter. Diese Model-Anwärterinnen können weiter darauf hoffen, am Ende zu Germany’s Next Topmodel gekrönt zu werden.

Das ist die Übersicht:

Anna-Maria (24) aus Bochum

Anya (19) aus Berlin

Cassey (23) aus Hamburg

Coco (20) aus München

Ida (23) aus Köln

Katja (20) aus Flensburg

Lara (19) aus Aschbach

Leona (19) aus Großheubach

Mirella (20) aus Berlin

Nina (22) aus Wetter

Olivia (22) aus Hamburg

Selma (18) aus Berlin

Somajia (21) aus Bielefeld

Vivien (22) aus Koblenz

Allerdings werden im Verlauf von Staffel 18 auch noch Kandidatinnen dazukommen - bisher fehlen nämlich noch die Best-Ager bei GNTM 2023.

GNTM gestern: Folge 6 als Wiederholung sehen

GNTM 2023 lief am 23. März 2023 ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Der Sender bietet auch ganze GNTM-Folgen als Wiederholung an, die sich im Stream auf Joyn sehen lassen. Außerdem läuft eine Wiederholung von Folge 6 im TV - heute am 24. März 2023 ab 20.15 Uhr auf dem Sender sixx.

Wann läuft Folge 7 von GNTM 2023?

GNTM 2023 läuft aktuell immer am Donnerstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Die Sendetermine von GNTM 2023 sind auch in den nächsten Wochen sehr regelmäßig. Folge 7 ist damit am 30. März 2023 zu sehen.(sge)