GNTM 2024: Alles neu in Staffel 19! Diese drei Punkte ändern sich - alle News im Ticker

In der neuen Staffel von GNTM hat Heidi Klum wieder ein paar Überraschungen parat. Es gibt drei Neuheiten im Vergleich zur letzten Staffel.

Ein dreiviertel Jahr ist bereits seit dem Sieg von Vivien bei GNTM 2023 vergangen, das bedeutet: Die neue GNTM-Staffel steht in den Startlöchern. Am 15. Februar geht es wieder los. Doch auch dieses Jahr gibt es etwas Neues bei GNTM - es wird nicht nur ein Final-Cover der Harper’s BAZAAR geben, sondern zwei. Mit einer Frau und einem Mann!

GNTM 2024: Das erste Mal mit Male-Models

Damit gibt es schon wieder eine große Neuerung: Nach Curvey-Models und Best Ager werden in der 19. Staffel auch Männer mit von der Partie sein und es somit zwei Gewinner geben: ein weibliches und ein männliches Model. Die ersten Anwärterinnen und Anwärter für die GNTM-Siege gibt es auch schon zu sehen. Doch das bedeutet auch, wir werden dieses Jahr nicht mehr den Spruch "Nur eine kann 'Germany's Next Topmodel' werden" hören. Das wird eine ziemliche Umstellung. Dennoch sind wir gespannt, wie sich durch die männlichen Models die Dynamik ändert. Gibt es weniger Zickerei? Oder vielleicht sogar mehr davon? Gibt es vielleicht sogar Paare in oder nach der Sendung? Es liefert auf jeden Fall neue Impulse für die TV-Show.

GNTM 2024: 19. Staffel ohne Best Ager

Doch nicht nur diese Änderung findet in der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" statt. Es wird auch keine Best-Ager-Models geben. Im letzten Jahr stießen die Best Ager erst später in der Staffel dazu. Doch warum gibt es in GNTM-Staffel 19 keine Best Ager? Auf der ProSieben-Seite wurde der Grund bekannt gegeben. Dieser ist simpel: Heidi Klum hat keine gefunden. "So was kann man eben nicht erzwingen. Und nur, weil jemand alt ist, will ich die jetzt auch nicht mitnehmen, sondern wirklich nur die Besten, die in meinen Augen das Zeug dazu haben, die Show zu gewinnen", teilt die Modelmama in einem Interview mit TV-Digital mit. Sie werden nur ein bisschen älter sein, führt sie weiter aus.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

GNTM 2024: Noch mehr GNTM mit mehr Folgen

Auch wenn das die zwei wichtigsten Punkte sind, gibt es noch eine weitere kleine Neuheit. Da in Staffel 19 mehr Kandidaten dabei sind, wird es eine Folge mehr geben als im letzten Jahr, also noch mehr GNTM für die Zuschauer.

Alle GNTM-Folgen gibt es wie gewohnt auf ProSieben oder Joyn im Stream zu sehen.