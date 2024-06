GNTM 2024: Fataler Fehler! Kostet diese Entscheidung den Zwillingen den Einzug ins Finale?

Jeder kleine Fehler entscheidet über den Einzug ins GNTM-Finale. Wird ein Fehler beim Catwalk den Zwillingen zum Verhängnis und sie fliegen aus der Show?

Nur noch neun Kandidatinnen und Kandidaten sind bei GNTM übrig, die im Halbfinale stehen und die letzten Aufgaben bewältigen müssen. Das GNTM-Finale ist zum Greifen nahe und nur kleine Fehler entscheiden seit Wochen mittlerweile, wer gehen muss und wer nicht. Das zeigten bereits die letzten Wochen mit Kadidja, Marvin oder Armin gezeigt.

GNTM: Letzter Catwalk mit Mode von Designer Yannik Zamboni

Nachdem Helikopter-Shooting steht ein letzter Catwalk für die Models an. Sie müssen die Mode des Schweizer Designers Yannik Zamboni der die US-Show "Making the Cut" gewonnen hat, präsentieren. Die Mode ist nicht nur extravagant, sondern auch das komplette Styling ist extrem ausgefallen. Alle - auch die Männer sollen hohe Schuhe tragen, bekommen Fake-Wimpern und crazy Frisuren.

Das Make-up ist sogar nicht der Fall von Luka und Julian, sie haben Problem zu Feminin zu wirken. Doch das können sie noch irgendwie überwinden. Doch Julian hat ein weiteres Problem: die hohen Schuhe. Er hatte sich vor ein paar Jahren sein Fußgelenk bei einem Motorradunfall gebrochen und kann deswegen keine hohen Schuhe tragen. Die vertikale Belastung von oben kann seinem Gelenk schaden. "Ich bin ultravorsichtig geworden, wenn ich da irgendwas versaue, dann kann ich bei der nächsten Show nicht mehr laufen", so Julian zu Designer Yannik Zamboni, der auch in der Jury neben Heidi Klum sitzen wird.

GNTM: Zwillinge unglücklich über Outfit

Das hört der Designer nicht gerne: "Ich würde es fair finden, wenn man es versucht, weil alle anderen High Heels tragen. Die einzige andere Option, die wir in deiner Größe hätten, wären flache Schuhe. Dan wärst du die einzige Person mit flachen Schuhen." Daher entschließt Julian sich zunächst, es zu versuchen. "Wäre schade, wenn eine Person eine Spezialbehandlung bekommt. Aber wenn das aus gesundheitlichen Gründen ist, dann machen wir das natürlich", ergänzt Yannik Zamboni im GNTM-Interview.

GNTM: Zwillinge enttäuschen mit Entscheidung den Designer - ist der Einzug ins Finale in Gefahr?

Doch beim Catwalk trägt Julian dann doch die flachen Schuhe. Zuvor fragt Zamboni noch nach, ob das geht. Doch Julian meint, das es gar nicht ginge und das Risiko ihm zu groß sei. Designer Yannik Zamboni stellt daraufhin klar: "Wäre Julian bei einem Casting von mir gewesen wäre und es nicht gehen würde, finde ich das völlig legitim und okay. Aber er würde dann nicht für meine Show laufen. Es muss sich jetzt vielleicht doppelt beweisen auf dem Laufsteg." Es sei einfacher für ihn mit den flachen Schuhen.

Das betont er auch noch bei GNTM-Chefin Heidi Klum, als sie auf den Walk der Zwillinge warten: "Irgendetwas hat bei Julian heute nicht gestimmt. Ob es die Lashes sind, es ihm zu feminin ist, ich hatte das Gefühl, es liegt an den High Heels und nicht an seinem Knöchel." Heidi ist nur überrascht .... aber beim Walk selbst muss sie gestehen: "Abgesehen von den Schuhen, aber die Intensität finde ich bei Julian und Luka schon sehr gut. So habe ich die zwei auch noch nicht gesehen!" Da muss ihr der Designer auch zustimmen und findet es sehr gut. Bei der Beurteilung gibt er auch noch einmal zu verstehen, wie schade er es gefunden habe, dass Julian es noch nicht einmal versucht hat. Heidi schweigt dazu.

Und tatsächlich wird ihnen das Schuh-Drama nicht zum Verhängnis, denn die beiden ziehen ins Finale von GTNM ein. Wer sich noch einmal den Walk der Zwillinge und somit das GNTM-Halbfinale 2024 ansehen möchte, kann das über den Stream nachholen.