Kandidaten bei GNTM 2024: Die Männer und Frauen im Überblick

Die Kandidaten von GNTM 2024 sind diesmal nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 19 näher vor.

2024 läuft Staffel 19 von " Germany's Next Topmodel" - und diese bringt eine fundamentale Änderung am Konzept der Sendung mit sich. Wer dachte, dass man nach fast zwei Jahrzehnten an dem Model-Format nicht mehr viel drehen kann, hat sich geirrt: In der aktuellen Staffel von GNTM sind zum ersten Mal auch männliche Models dabei. Was jetzt wohl aus Heidis bekanntem Ausspruch "Meine Mädels" wird?

Ein Blick auf die Sendetermine der 19. Staffel GNTM verrät: Am 15. Februar 2024 startete die diesjährige Modelsuche. Voraussichtlich erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer dann rund 18 Sendetermine, weshalb "Germany's Next Topmodel" 2024 wahrscheinlich im Juni 2024 gekürt wird.

Die Übertragung von GNTM 2024 übernimmt in gewohnter Manier der Sender ProSieben. Alle Laufsteg-Enthusiasten können die Sendung also im linearen TV zu den geplanten Sendezeiten ansehen. Gleichzeitig besteht auch die Möglichkeit, das ProSieben-Programm parallel zur TV-Ausstrahlung online im Livestream zu verfolgen. Das funktioniert mit einem kostenlosen Account beim sendereigenen Streaminganbieter Joyn.

Sie wollen wissen, wer 2024 bei "GNTM" dabei ist? Hier gibt es alle Informationen rund um Kandidaten und Kandidatinnen der aktuellen Staffel.

GNTM-Kandidaten 2024: Die Männer in Staffel 19 im Überblick

Aldin (22, aus München)

Aldin. Foto: Michael de Boer

Aldin studiert eigentlich Archäologie in München, wenn er nicht gerade modelt. Ansonsten ist er sportlich unterwegs, fährt beispielsweise Inlineskates oder geht Schwimmen. Der 22-Jährige hat außerdem noch ein etwas außergewöhnlicheres Hobby, bei dem er seine Leidenschaft für Sport und Musik kombinieren kann: Seit er sieben Jahre alt ist, macht Aldin bosnischen Volkstanz.

Felix (20, aus Passau)

Felix. Foto: ProSieben/Michael de Boer

Felix ist ganz weit weg von den Laufstegen dieser Welt aufgewachsen, denn seine Eltern haben einen Bauernhof in Niederbayern, auf dem er gemeinsam mit drei jüngeren Geschwistern groß geworden ist. Inzwischen studiert der 20-Jährige Medien und Kommunikation in Passau. Er sieht sich als Mitglied der queeren Community und ist in seiner Freizeit auch in der Welt der Drag-Kunst unterwegs.

Frieder (25, aus Berlin)

Frieder. Foto: ProSieben/Michael de Boer

Frieder verdient sein Geld als selbstständiger Künstler in Berlin. Zuvor hat er einen Masterabschluss in Fashion Design gemacht. In seiner Freizeit betreibt Frieder verschiedene Sportarten, darunter Schwimmen und Trampolin. Modeltechnisch würde er am liebsten mal ein Fantasy Editorial Shooting mitmachen.

Jermaine (19, aus Kassel)

Jermaine. Foto: ProSieben/Michael de Boer

Jermaine arbeitet selbstständig als Influencer. Außerdem ist er bereits beruflich als Model tätig, hat dem ein oder anderen Kandidaten also bereits einiges an Erfahrung voraus. Und seine bisherige Bilanz als in der Branche kann sich sehen lassen, schließlich war er 2022 Teil einer europaweiten Adidas-Kampagne. So wie viele der anderen Kandidaten betätigt Jermaine sich in seiner Freizeit gerne sportlich, zum Beispiel beim Fitness oder Leichtathletik. Unter einem perfekten Samstagabend stellt er sich Kochen, Musik hören, Weingläser bemalen oder mit dem Auto fahren und Sterne betrachten vor.

Julian (24, aus Frankfurt)

Julian. Foto: ProSieben/Michael de Boer

Der 24-Jährige arbeitet als Filmmaker und Content Creator. In seiner Freizeit beschäftigt er sich ebenfalls gerne mit Filmmaking sowie Fotografie. Außerdem ist er sportlich sehr aktiv - zu seinen Sportarten zählen Calisthenics, Kickboxen, Wakeboarden, Kitesurfen und Surfen. Außerdem träumt er von einer Reise zur Französisch-Polynesischen Insel Bora Bora. Eine weitere Besonderheit an Julian: Er hat einen Zwillingsbruder.

Linus (25, aus Berlin)

Linus. Foto: ProSieben/Michael de Boer

Linus ist geboren in Bayern, lebt aber mittlerweile in Berlin und studiert dort BWL. Auch er ist nicht ganz unerfahren in der Modelbranche, denn er stand bereits einige Mal für den Versandhändler "About You" vor der Kamera. Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit engen Freunden oder im Sportstudio. Bei GNTM will er mit seiner positiven Art und seinem Ehrgeiz punkten.

Marvin (22, aus Bielefeld)

Marvin. Foto: ProSieben/Michael de Boer

Marvin lebt in Bielefeld und studiert dort Soziale Arbeit. Aufgewachsen ist der 22-Jährige in Ghana - und das in einer royalen Familie, denn sein Vater Didi ist König von Suma-Ahenkro, einer ghanaischen Stadt. Marvin begeistert sich nicht nur für den Job vor der Kamera, sondern schießt auch leidenschaftlich gerne selbst Fotos. Eine weitere seiner Leidenschaften ist das Singen, denn hier kann er seine emotionale Seite zeigen.

Max (20, aus Berlin)

Max. Foto: ProSieben/Michael de Boer

Auch Max arbeitet professionell als Modell und war bereits Teil von einigen Marketing- und Magazinkampagnene - und sogar zu Fashion Weeks hat er es schon geschafft. In seiner Freizeit hört er gerne Musik und macht Sport. Außerdem zu Max gehört sein Hund Balou, der ihn durchs Lebens begleitet.

Maximilian (21, aus Wien)

Maximilian. Foto: ProSieben/Michael de Boer

Maximilian kommt aus Österreich und arbeitet als Barista. Das ist allerdings nicht seine einzige kulinarische Leidenschaft, denn in seiner Freizeit kocht er gerne. Bei GNTM will er mit seiner zielstrebigen Art überzeugen.

Armin (27, aus Durach)

Armin Foto: ProSieben/Michael de Boe

Armin ist ein vielseitiges Talent mit einer Ausbildung als Software-Entwickler sowie einem Bachelor-Abschluss in Wirtschaftsinformatik und einem laufenden Master-Studium in Informatik. Neben seinen Interessen an Fußball und Schach hegt er eine Leidenschaft für Schauspielerei und Modeln.

Bao-Huy (22, aus Köln)

Bao-Huy Foto: ProSieben/Michael de Boer

Bao-Huy stammt aus Viersen und hat mittlerweile sein Zuhause in der Rheinmetropole Köln gefunden. Neben seinem Studium der Wirtschaftsinformatik arbeitet er als Assistent für Test-Manager und genießt es, viel Zeit mit seiner Freundin Zoe und seinem Kater Iggy zu verbringen.

Dominic (20, aus Kaltenburg-Lindau)

Dominic Foto: ProSieben/Michael de Boer

Dominic arbeitet als Verkäufer im Einzelhandel und hat eine Leidenschaft für Mode. Seit zwölf Jahren spielt er Trompete in einem Verein und schon in seiner Kindheit hegte er den Traum, Modedesigner zu werden.

Dominik (27, aus Waltenhofen)

Dominik Foto: ProSieben/Michael de Boer

Dominik, der aus Ulm stammt, verfügt bereits über Erfahrungen als Model. Sein Sehnsuchtsziel für eine Traumreise ist das paradiesische Hawaii. In seiner Freizeit widmet er sich gerne dem Boxen, Fußball, Schachspielen und der Musik.

Franz (19, aus Lübeck)

Franz Foto: ProSieben/Michael de Boer

Franz befindet sich im ersten Ausbildungsjahr seiner Lehre als Industriekaufmann und charakterisiert sich als vielseitig, abenteuerlustig, gelassen, selbstreflektiert und gesellig. Seine Liebe zur Kunst zeigt sich in seinen vielfältigen Interessen.

Livingsten (23, aus Berlin)

Livingsten Foto: ProSieben/Michael de Boer

Livingstens Familie stammt aus Sri Lanka, aufgewachsen ist er jedoch in Saarbrücken. Mittlerweile lebt er in Berlin und arbeitet als Supervisor im Einzelhandel.

Lucas (24, aus Norderstedt)

Lucas Foto: ProSieben/Michael de Boer

Lucas war bereits Schauspieler in der TV-Serie "Köln50667". Gemeinsam lebt er mit seinem Freund und seinen zwei Möpsen. Seit über 13 Jahren ist dem Hip-Hop verfallen.

Luka (24, aus Frankfurt am Main)

Luka Foto: ProSieben/Michael de Boer

Luka nimmt an der Show gemeinsam mit seinem Zwillingbruder Julian teil. Er studiert Media, Conception and Production und träumt von einer Reise auf die französisch-polynesische Insel Bora Bora.

Yanik (20, aus Gladbeck)

Yanik Foto: ProSieben/Michael de Boer

Yanik tanzt und malt gerne in seiner Freizeit. Außerdem arbeitet er in einer Spielhalle in Oberhausen. Er wird oft mit Machine Gun Kelly verglichen.

Yusupha (25, aus Bremen)

Yusupha Foto: ProSieben/Michael de Boer

Yusupha wurde in Gambia geboren und ist leidenschaftlicher Barkeeper und Model. Außerdem ist er Tänzer und Sportler. Seine Zeit verbringt er neben seinen Hobbies auch gerne mit Reisen und Kochen.

Die GNTM-Kandidatinnen 2024: Das sind die Frauen in Staffel 19

Alexandra (21, aus Erfurt)

Alexandra Foto: ProSieben/Michael de Boer

Alexandra absolviert hauptberuflich gerade eine Ausbildung zur Dachdeckerin. Während sie als Kind noch von einem Reiterhof träumte, ist sie mittlerweile auf mehr PS umgestiegen und fährt in ihrer Freizeit gerne Motorrad. Die 21-Jährige ist zudem auch sehr konkret, was ihre kulinarischen Vorlieben angeht: Ihr Lieblingsgericht ist eine asiatische Gemüsepfanne mit Tofu und Reis.

Fabienne (20, aus Solingen)

Fabienne. Foto: ProSieben/Michael de Boer

Fabienne wurde im Senegal geboren, lebt aber mittlerweile in Solingen. Sie arbeitet als Zahnmedizinische Fachangestellte - ihr Herz schlägt allerdings für die Modebranche. Als Model hat sie auch bereits Erfahrungen sammeln können, beispielsweise für Esprit. Entgegen dem Modelklischee gönnt Fabienne sich hin und wieder mal „ungesunde“ Köstlichkeiten wie Pizza, Burger und Pommes.

Kadidja (21, aus Wien)

Kadidja. Foto: ProSieben/Michael de Boer

Auch Kadidja hat Wurzeln im Senegal - dazu kommen noch familiäre Verbindungen nach Italien und Österreich. Die 21-Jährige hat zwei Geschwister, wobei ihre Schwester Mona ein großes Vorbild für sie ist. Kadidja arbeitet als Kosmetikerin und nutzt ihre Freizeit zum Fußballspielen und fürs Cheerleading. Ansonsten verbringt sie auch gerne Zeit mit ihrem Freund Brandon - die beiden sind bereits seit drei Jahren ein Paar.

Lea (24, aus Düsseldorf)

Lea. Foto: ProSieben/Michael de Boer

Lea arbeitet als Business Developer und studiert nebenbei Retail Design. Der Hang zur Kreativität zeigt sich auch in ihrer Freizeit, denn die verbringt Lea gerne mit Zeichnen, Wohnungsumgestaltung oder 3D-Projekten. Außerdem löst die gerne Sudokus. Die 24-Jährige hat eine sehr genaue Vorstellung davon, wie ihr perfekter Sonntag aussehen soll: Ausschlafen, Karamell-Macchiato, Avocado-Ei-Brot und Netflix mit ihrem Freund.

Leonie (25, aus Hannover)

Leoni. Foto: ProSieben/Michael de Boer

Leonie studiert Grundschullehramt - daneben hat sie aber auch bereits einiges an Modelerfahrung gesammelt. In ihrer Freizeit treibt sie gerne Sport, beispielsweise auf dem Rennrad. Außerdem verbringt sie gerne Zeit mit Freunden, kocht und geht ins Kino. Kulinarische Vorlieben: Schokolade, Sommerrollen, Wraps und ein Kaffee am Morgen.

Lilian (24, aus Hannover)

Lilian. Foto: ProSieben/Michael de Boer

Lilian arbeitet aktuell als Erzieherin - ihr Traumberuf ist aber das Modeln. Und dort hat sie auch schon Erfahrungen gesammelt, denn sie war bereits Werbegesicht für Zalando, Adidas, Reebok und C&A. Ihre Freizeit verbringt die 24-Jährige gerne mit Journaling und langen Spaziergängen, aber auch im Fitnessstudio oder mit Freunden.

Lilli (22, aus Mannheim)

Lilli. Foto: ProSieben/Michael de Boer

Lilli studiert aktuell Deutsch und Politikwissenschaften. In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich mit Vintage-Mode, Rap und Hip-Hop. Außerdem kocht sie gerne für Familie und Freunde und betreibt seit zwei Jahren einen eigenen TikTok-Account.

Lydwine (21, aus Lemgo)

Lydwine. Foto: ProSieben/Michael de Boer

Lydwine studiert aktuelle Innenarchitektur. Eigentlich träumt sie aber vom Modelleben - auch weil sie gerne reisen und die Welt sehen möchte. Ihr Traumziel wäre Tokyo. In Ihrer Freizeit tanzt die 21-Jährige gerne und schneidet daraus auch eigene Videos.

Sara (28, aus Berlin)

Sara. Foto: ProSieben/Michael de Boer

Sara ist eigentlich gelernte Mediengestalterin und Barista. Dementsprechend kreativ ist sie auch in ihrer Freizeit, malt und gestaltet gerne. Außerdem liest sie gerne und kocht Rezepte aus aller Welt nach. Ihr beruflicher Kindheitstraum war immer Anwältin oder Model - bei einem von beiden könnte GNTM nachhelfen.

Xenia (23, aus Hof)

Xenia Foto: ProSieben/Michael de Boer

Xenia lebt in ihrer Heimstadt Hof an der Saale und studiert dort Förderlehramt. In ihrer Freizeit interessiert sie sich außerdem für Filme - und schläft am Wochenende gerne bis 13 Uhr aus.

Felice (20, aus Berlin)

Felice Foto: ProSieben/Michael de Boer

Felice studiert Bauingenieurwesen und spielt gern Tennis. Sie ist gebürtige Berlinerin und genießt es ihre Freizeit mit Freunden zu verbringen. Außerdem geht sie gerne ins Gym.

Grace (24, aus Düsseldorf)

Grace Foto: ProSieben/Michael de Boer

Grace ist Content Creatorin und teilt ihre Inhalte mit einer stetig wachsenden Community. Mit ihren Fotos und Videos erreicht sie auf verschiedenen Plattformen Millionen von Menschen. Als gebürtige Syrerin musste sie einst aus ihrer Heimat fliehen.

Jana (24, aus Kreis Germersheim)

Jana Foto: ProSieben/Michael de Boer

Jana hat bereits ein Bachelor-Studium in BWL abgeschlossen und teilt sich ihr Zuhause mit ihren zwei Hunden. In ihrer Freizeit geht sie gern auf Reisen und Konzerte.

Nuri (21, aus Berlin)

Nuri Foto: ProSieben/Michael de Boer

Die 21-jährige Studentin kommt aus Berlin und steht für Gleichberechtigung. Neben ihrem Lehramtstudium malt sie gerne und moderiert auf Twitch und YouTube Streams im Gaming-Bereich.

Marcia (23, aus Neuenhof)

Marcia Foto: ProSieben/Michael de Boer

Marcia hat nigerianische Wurzeln und stammt aus einer Großfamilie. Sie lebt mit ihren Eltern und Geschwistern in einer Gemeinde in der Schweiz. Um Model zu werden gibt sie ihren Beruf als diplomierte Arztsekretärin vorzeitig auf.

Mare (22, aus Gmund am Tegernsee)

Mare Foto: ProSieben/Michael de Boer

Mare spricht neben Deutsch noch vier weitere Sprachen und ist somit ein Sprachtalent. Die Fotodesign-Studentin lässt sich gerne von verschiedenen Menschen inspirieren und genießt die Zeit vor der Kamera.

Stella (34, aus Dortmund)

Stella Foto: ProSieben/Michael de Boer

Stella hat vier Söhne und ist stolze Hundebesitzerin. Zu ihren Interessen gehören neben Tanzen und Kochen auch Fashion und Fitness. Ihr Traum ist es Topmodel zu werden.

Tracy (26, aus Essen)

Tracy Foto: ProSieben/Michael de Boer

Tracy ist als Model und Hostess tätig. Sie war bereits in der 18. Staffel mit dabei bei der Sendung aber entschied sich, diese freiwillig zu verlassen. Jetzt hat sie wieder eine Chance auf den Traum von Germany's Next Topmodel.

Vanessa (22, aus Viernheim/Mannheim)

Vanessa Foto: ProSieben/Michael de Boer

Vanessa ist ein Swiftie, also ein Fan von Taylor Swift, und hat neben ihrer Leidenschaft für Musik auch ein Interesse für das Kochen und Thaiboxen. Außerdem spielt sie Geige, Klavier, Panflöte und Tenorhorn.

GNTM 2024: Diese Kandidaten sind nicht mehr dabei

Diese Kandidaten sind nicht mehr dabei:

Vivien (24, aus Landau in der Pfalz)

Vor der Kamera konnte sich Vivien bereits auf TikTok beweisen. Jetzt wollte sie sich ihren Kindheitstraum in der Modelwelt erfüllen. Sie arbeitet als Kauffrau für Büromanagement und singt und schreibt in ihrer Freizeit. Nach dem spontanen Walk-Challenge von Heidi in Folge 3 war allerdings schon wieder Schluss für Vivien.

Pitzi (33, aus Hamburg)

Pitzi hat sich die Modelwelt bereits aus einer anderen Perspektive ausgiebig angesehen: Seit zehn Jahren arbeitet der Hamburger als Hair- und Make-Up-Artist - sein Spezialgebiet sind Extensions. Nun wollte er die Seiten wechseln und sich selbst auf dem Laufsteg wagen. In seiner Freizeit spielt außerdem seine französische Bulldogge Spike eine große Rolle. Nach Folge 3 war Schluss für Pitzi - allerdings wurde er nicht von Model-Mama Heidi aussortiert. Stattdessen soll Pitzi die Show freiwillig verlassen haben, wie verschiedene Medien berichteten.