GNTM-Ticker 2024: Heidi Klum schockt ihre Kandidaten in Folge 3 mit großer "Aufräumaktion"

In der neuen Staffel von GNTM hat Heidi Klum wieder ein paar Überraschungen parat: Es gibt drei Neuheiten! Was sonst noch passiert, lest ihr hier im Ticker.

Freitag, 01.03.2024, 08:58 Uhr: Pleiten, Pech und Pannen, das gab es für ein paar der Models in Folge 3. Doch schön der Reihe nach. Zuerst wirft Heidi Klum vor der Fashion Show acht Models raus, das war bereit schon vorher angekündigt. Nikita, Vivien, Greta, Fadi, Khaled, David, Niel und Michael dürfen nicht bei der Fashion Show antreten. Dann geht es weiter zum Fitting, die meisten sind begeistert, doch Nuri nicht ganz so. Die Kleider wollen nicht richtig passen und es benötigt mehrere Anläufe, das lässt sie in Tränen ausbrechen. Dann der nächste Fauxpas: Mares Kleid für Modenschau reißt, weil eine andere Kandidatin darauf getreten ist. Teile des Kleides müssen nun abgeschnitten werden.

Auch die Fashion Show selbst ist durchwachsen. Wie erwartet findet viel Rumstolpern statt: Die Schuhe sind zu groß, die Kandidatinnen rutschen mit ihren Zehen vorne raus und haben keinen Halt mehr, sie verheddern sich in ihren langen Kleidern und Umhängen, steigen auf die Kleider und Jana fällt sogar am Ende des Laufstegs komplett hin. Die Männer haben es da mit ihren flachen Sandalen doch etwas leichter. Oder auch nicht, denn Lucas Hose ist so schwer, dass er das Bein nicht richtig heben kann und auf die Bühne stolpert. Dabei merkt er dann auch noch, wie die Hose an seinem Po reißt. Er lässt sich aber nichts anmerken und sein Oberteil verdeckt den Riss schön.

Am Ende sortieren Heidi Klum und Jean Paul Gaultier noch einmal kräftig aus. Noch einmal müssen sieben Models gehen, einer von ihnen ist Niklas. Das ist überraschend, denn er war das erste Male Model, das Heidi Klum spontan im Flieger gecastet hatte. Doch dann ist es schon wieder vorbei. Damit hat Heidi Klum 15 Kandidatinnen und Kandidaten in GNTM-Folge 3 rausgeworfen. Ziemlich viel.

Und dann noch die Überraschung im Nachgang: Pitzi hat nach Folge 3 GNTM freiwillig verlassen - und das, obwohl er die Modenschau mit der Couture von Jasmin Erbas eröffnen durfte. In seiner Instagram-Story kündiget er bereits an, dass er mit den Gerüchten seiner Mitstreiter aufräumen wolle, die diese in die Welt gesetzt hätten. Weiter hat er sich bis jetzt noch nicht geäußert.

GNTM-Ticker: Das erwartet uns in Folge 3

Donnerstag, 29.02.2024, 19:21 Uhr: Bald geht die nächste Folge los und wir sehen die erste Fashion Show der angehenden Models, das heißt für uns auch, wir stellen uns auf jede Menge Stolpern, komisches, steifes Laufen und evtl. Hinfallen ein - so wie es den meisten Models bei ihrer ersten Modenschau bei GNTM in unbekannter Kleidung und Schuhen geht. Danach sortiert Heidi noch einmal auf, denn nicht alle dürfen mit nach Teneriffa. Doch wie bereits angekündigt, müssen davor noch jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten gehen, die es noch nicht mal auf Laufsteg schaffen werden.

Außerdem lernt man ein paar Kandidaten immer besser kennen und ihre Hintergrundgeschichten. Eine von ihnen ist Grace. Sie kam mit 14 Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland, da sie aus Syrien fliehen mussten. Grace erlebte den Krieg in Syrien hautnah mit, weshalb ihre Eltern sich zur Flucht entschlossen hatten. Schleuser brachten die Familie dann nach Deutschland.

GNTM-Ticker 2024: Heidi Klum schockt ihre Kandidatinnen und Kandidaten

Dienstag, 27.02.2023, 12:42 Uhr: Die ersten News zu Folge 3 warten bereits auf uns - und Überraschung es wird eine Fashion Show mit Jean Paul Gaultier geben - das hat sich bereits schon in er Vorschau in Folge 2 angekündigt, also eher wenig überraschend. Interessanter wird es schon eher bei der Frage, wer es denn gar nicht in die Fashion Show schafft. Dem Designer ist bei einem Model wichtig, dass es einen speziellen und einzigartigen Look hat. Kurz Persönlichkeit und Individualität, darauf kommt es Jean Paul Gaultier bei einem Model an, wie er bei GNTM zugibt. Laut Kandidat Lucas, sei es dennoch überraschend, wen es trifft: "Ich bin geschockt, wer hier alles rausfliegt. Damit hätte ich nicht gerechnet."

Das lässt natürlich Raum für viele Spekulationen. Bei diesen Beschreibungen könnten Models wir Livingston, Maximilian, Max, Lilli und Mare, um nur ein paar zu nennen. Aber Heidi Klum hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden, also mal abwarten.

GNTM-Ticker 2024: Heidi Klum schockt bereits in Folge 2 ihre Kandidatinnen und Kandidaten

Freitag, 23.0224, 11:38 Uhr: Außerdem wartet noch ein großer Überraschungsmoment - oder besser Schockmoment - auf die Kandidaten - sie müssen, wie im Vorspann bereits zu sehen war, eine große Modenschau direkt nach dem Casting laufen. Dafür werden sie von Designerin Jasmin Erbas ausgestattet. Sie dürfen vor 200 Zuschauern laufen unter denen sich bekannte Designer wie Jean Paul Gaultier, Kilian Kerner, Marina Hoermanseder und William Fan befinden. Doch die große Überraschung beziehungsweise Schock folgt sofrt: Es dürfen noch nicht mal alle Models die Fashion Show laufen, denn es wird eine Prüfung vorher geben und dann fliegen die nächsten schon wieder raus. Doch wen es trifft, das gibt es erst in Folge 3 nächste Woche zu sehen. Heidi hätte zu viele weiter gelassen, weshalb sie sich nun von weiteren angehenden Models trennen muss.

GNTM-Ticker 2024: Viele interessante Persönlichkeiten - es wird noch diverser in Folge 2

Freitag, 23.0224, 08:17 Uhr: Während des Castings lernt man bereits viele Persönlichkeiten kennen, die ihre Geschichten erzählen. Eine davon ist Stella. Die 34-Jährige ist Mama von vier Kindern und wollte bereits von 13 Jahre zu GNTM, hat sich dann aber dagegen entschieden, da ihr Sohn damals noch zu klein war. Auch wenn die Mama von vier Jungs fröhlich wirkt, ihre Vergangenheit war es nicht immer. Stella heiratete hochschwanger mit 20 Jahren und verlor nur wenige Wochen später ihren Mann noch vor der Geburt ihres Sohnes. Dennoch hat sie nie aufgehört zu träumen und der Zeitpunkt für eine erneute Teilnahme bei GNTM scheint der richtige zu sein.

Auch Maximilian, 21 Jahre aus Wien erzählt seine Geschichte. Er kommt ursprünglich aus Polen und ist homosexuell, daher war sein Outing alles andere als leicht. "Polen ist ein sehr christliches Land, das ist eines der schlechtesten Länder homosexuell zu sein. Mit 16 Jahren haben mich meine Eltern von zu Hause rausgeschmissen und ich war obdachlos wegen meiner Sexualität", so Maximilian. Seine Freunde haben ihn immer wieder aufgenommen. Das Modeln ist sein Traum.

Auch Transfrau Nuri berührt und begeistert, denn "Barbie hat uns beigebracht, dass man alles sein kann, was wir möchten" und ihr Traum ist es Model zu werden.

GNTM-Ticker: Auch ein Prinz ist beim Casting dabei

Auch einen waschechten Prinzen gibt es in dieser Staffel: Marvin, 22 Jahre lebt in Bielefeld kommt aber ursprünglich aus Ghana. Und Heidi muss gleich nochmal nachfragen: "Bist du ein echter Prinz? Darf ich jetzt sitzen oder muss ich irgend etwas machen? Muss ich auf die Knie fallen und deine Hand küssen?" Aber ja, darf sie. Marvins Vater ist ein König in Ghana, genauer gesagt der König von Suma-Ahenkro, ein Dorf mit 10.000 bis 15.000 Einwohnern. Er regiert vor allem über das Handy und hat einen Vertreter vor Ort in Ghana - so kann Marvin sich das für seine Zukunft später auch einmal vorstellen. Sein Leben in Deutschland sei aber ganz normal. Marvin arbeitet beispielsweise an der Supermarktkasse.

GNTM-Ticker: Das erwartet uns in Folge 2

Donnerstag 22.02.24, 17:11 Uhr: Nach einer langen Casting-Show kommt nun Casting-Show Nummer 2., kein Wunder bei so vielen Kandidaten. Doch selbst dann ist es noch nicht geschafft: denn es wartet auch noch eine Modenschau auf die Kandidaten.

Montag, 17.02.24, 15:55 Uhr: Einen kleinen Vorgeschmack, was in Folge 2 die Zuschauer erwartet, gibt es auch schon. Niemand geringere als der Designer als Jean Paul Gaultier ist mit von der Partie. Die Kandidaten erwartet eine Couture-Show mit den Outfits von Designerin Jasmin Erbas. Diese dürfen sie in einem Walk dem Kultdesigner und Heidi Klum präsentieren.

Das könnte unterhaltsam werden, denn meist gestalten komplizierte Kleider und Schuhe den Walk nicht gerade leicht. Stolperer und komische Körperhaltungen schienen da schon vorprogrammiert.

GNTM-Ticker 2024: Heidi Klum offenbart neue Dinge über sich

Freitag, 16.02.24, 15:31 Uhr: Die erste Folge ist vorbei - und ja es waren viele Gesichte und viel Gelaufe in der ersten Folge. Aber gut, das ist ja meist so in den ersten Folgen. Für Diversität ist auf alle Fälle gesorgt und das verspricht spannend zu werden. Spannend sind auch immer wieder neue Erkenntnisse von und über Heidi Klum. Als eine potenzielle Kandidatin von ihrem Beruf, Dachdeckerin, erzählt wird Heidi neugierig, denn die Modelmama behauptet, dass sie selbst auch schon mal ein Dach gedeckt habe. Naja, ob man ihr das wirklich so glauben kann? Irgendwie schwer vorstellbar, wobei Heidi Klum ja tatsächlich überall gerne mitmischt. Also wer weiß.

GNTM 2024: Heidi Klum zeiht die ersten Kandidatinnen und Kandidaten heraus in Folge 1. Foto: ProSieben/Richard Hübner

GNTM-Ticker 2024: Alles neu in Staffel 19! Das passiert in Folge 1

Donnerstag, 15.02.24, 16:58 Uhr: Heute geht es los bei GNTM - Folge 1 ist angesagt. Und was passiert heute Abend? Einen ersten Einblick gibt es auf Instagram. Wie immer gibt es zu Beginn erst einmal die offenen Castings, nur dieses Mal mit viel mehr Models, da nicht nur "Meeeeeedchen" sich vorstellen, sondern auch Male Models dabei sind. Natürlich steht die erste Modenschau an, bei der Heidi Klum den "Walk" der Models genau unter die Lupe nimmt. Die ersten Kandidaten und Kandidatinnen müssen dann natürlich auch schon wieder gehen. Wer auf jeden Fall in die nächste Runde kommt, lest ihr unten schon einmal.

Wobei es ein paar Fans auf Instagram gibt, die das gerade schade finden, dass die ersten Gesichter bereits vor der ersten Folge bekannt gegeben werden und man sie nicht erst mit den Castings kennenlernt. Hat wohl alles seine Vor-und Nachteile. Gespannt, was die erste Folge zu bieten hat, sind die Fans dennoch.

GNTM-Ticker: Die ersten Models sind bekannt

Mittwoch, 14.02.24, 08:52 Uhr: Die ersten 20 GNTM-Kandidaten hat Heidi auf Instagram bereits gezeigt. Zehn Frauen und zehn Männer wurden in kurzen Videos vorgestellt. Hier sind wieder jede Menge interessante Gesichter und Persönlichkeiten dabei. Ein Kandidat hat beispielsweise eine royale Abstammung.

Die weiblichen Kandidaten der neuen GNTM-Staffel 2024:

Alexandra (21) aus Erfurt

Fabienne (20) aus Solingen

Kadidja (21) aus Wien

Lea (24) aus Düsseldorf

Leoni (25) aus Hannover

(25) aus Lilli (22) aus Mannheim

Lilian (24) aus Hannover

Lydwine (21) aus Lemgo

Sara (28) aus Berlin

Xenia (23) aus Hof

Die männlichen Kandidaten der neuen Staffel von GNTM 2024

Aldin (22) aus München

Felix (20) aus Passau

Frieder (25) aus Berlin .

. Jermaine (19) aus Kassel

Julian (24) aus Frankfurt

Linus (25) aus Bayern

Marvin (22) aus Bielefeld .

. Max (20) aus Berlin

Maximilian (21) aus Wien

Pitzi (33) aus Hamburg

Und noch eine weitere Kandidatin fehlt: Tracy. Sie war bereits in der letzten Staffel GNTM dabei, hat sich aber wegen des Drucks entschieden, freiwillig auszusteigen. Im GNTM-Finale 2023 hat sie Heidi dann aber gebeten, dass sie im neuen Jahr wieder mit dabei sein darf und Heidi hat zugestimmt.

GNTM im News-Ticker: Die GNTM-Jury

Montag, 12.02.24, 16:32 Uhr: Neben den neuen Regeln und Premieren gibt es aber auch altbekanntes oder besser gesagt, altbekannte Gesichter. Auch in diesem Jahr setzt sich die GNTM-Jury aus diversen Gastjuroren zusammen. So sind wieder die Starfotografen Rankin und Christian Anwander, Designerin Marina Hoermanseder, Designer Kilian Kerner und Topmodel Jourdan Dunn dabei. Doch das sind bestimmt noch nicht alle. Auch ehemalige Kandidatinnen wie Rebecca Mir, Lena Gercke und Stefanie Giesinger sind häufiger mal dabei. Hierzu gibt es aber noch keine offizielle Aussage von ProSieben.

GNTM im News-Ticker: Zwei Premieren für Harper's BAZAAR

Freitag, 09.02.24, 11.10 Uhr: Die Harper’s BAZAAR feiert ebenfalls zwei Premieren: Zum einen feiern sie 10jähriges Jubiläum und zum anderen wird es das erste Mal überhaupt in Deutschland sein, dass ein Mann auf dem Cover der Zeitschrift sein wird. Heidi Klum sieht das als "mega Fortschritt" an. Übrigens beide Gewinner werden je 100.000 Euro Siegprämie erhalten.

Nachdem die Dreharbeiten bereits am 1. Oktober 2023 gestartet sind gibt es auch schon die ersten Eindrücke der neuen Staffel, die nächste Woche losgeht. Mit dabei Zwillinge! Auch das gab es noch nie.

GNTM 2024: Alles neu in Staffel 19! Diese drei Punkte ändern sich - alle News im Ticker

Ein dreiviertel Jahr ist bereits seit dem Sieg von Vivien bei GNTM 2023 vergangen, das bedeutet: Die neue GNTM-Staffel steht in den Startlöchern. Am 15. Februar geht es wieder los. Doch auch dieses Jahr gibt es etwas Neues bei GNTM - es wird nicht nur ein Final-Cover der Harper’s BAZAAR geben, sondern zwei. Mit einer Frau und einem Mann!

GNTM 2024: Das erste Mal mit Male-Models

Damit gibt es schon wieder eine große Neuerung: Nach Curvey-Models und Best Ager werden in der 19. Staffel auch Männer mit von der Partie sein und es somit zwei Gewinner geben: ein weibliches und ein männliches Model. Die ersten Anwärterinnen und Anwärter für die GNTM-Siege gibt es auch schon zu sehen. Doch das bedeutet auch, wir werden dieses Jahr nicht mehr den Spruch "Nur eine kann 'Germany's Next Topmodel' werden" hören. Das wird eine ziemliche Umstellung. Dennoch sind wir gespannt, wie sich durch die männlichen Models die Dynamik ändert. Gibt es weniger Zickerei? Oder vielleicht sogar mehr davon? Gibt es vielleicht sogar Paare in oder nach der Sendung? Es liefert auf jeden Fall neue Impulse für die TV-Show. Die Schlafräume werden im Übrigen getrennt sein, die Aufenthaltsräume werden aber zusammen genutzt.

GNTM 2024: 19. Staffel ohne Best Ager

Doch nicht nur diese Änderung findet in der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" statt. Es wird auch keine Best-Ager-Models geben. Im letzten Jahr stießen die Best Ager erst später in der Staffel dazu. Doch warum gibt es in GNTM-Staffel 19 keine Best Ager? Auf der ProSieben-Seite wurde der Grund bekannt gegeben. Dieser ist simpel: Heidi Klum hat keine gefunden. "So was kann man eben nicht erzwingen. Und nur, weil jemand alt ist, will ich die jetzt auch nicht mitnehmen, sondern wirklich nur die Besten, die in meinen Augen das Zeug dazu haben, die Show zu gewinnen", teilt die Modelmama in einem Interview mit TV-Digital mit. Sie werden nur ein bisschen älter sein, führt sie weiter aus.

GNTM 2024: Noch mehr GNTM mit mehr Folgen

Auch wenn das die zwei wichtigsten Punkte sind, gibt es noch eine weitere kleine Neuheit. Da in Staffel 19 mehr Kandidaten dabei sind, wird es eine Folge mehr geben als im letzten Jahr, also noch mehr GNTM für die Zuschauer.

Alle GNTM-Folgen gibt es wie gewohnt auf ProSieben oder Joyn im Stream zu sehen.