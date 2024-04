GNTM 2024: Sendetermine und alle Infos zu Staffel 19

Heidi Klum meldet sich mit einer neuen Staffel GNTM 2024 zurück. Seit wann gibt es neue Folgen? Wir haben die Sendetermine und alle Infos zu Staffel 19 für Sie.

" Germany's Next Topmodel" ist seit nahezu zwei Jahrzehnten ein Fixpunkt im ProSieben-Programm und hat sich im Laufe der Zeit stetig weiterentwickelt. Auch bei GNTM 2024 gibt es natürlich wieder Neuerungen. In dieser Staffel erwartete die Zuschauer bereits zu Beginn eine bedeutende Veränderung: Es durften sich nun auch männliche Models für die Show von Heidi Klum bewerben. Das hatte die Modelmama bereits im vergangenen Jahr höchstpersönlich auf ihrem Instagram-Account angekündigt und direkt den ersten Kandidaten für die neue Staffel eingeladen.

Wann gingen die neuen Folgen von GNTM bei ProSieben an den Start? Wie sehen die Sendetermine aus? Alle Infos zu Staffel 19 von GNTM 2024 haben wir hier für Sie.

Start von GNTM 2024: Wann begann Staffel 19 von "Germany's Next Topmodel"?

Genau wie im vergangenen Jahr ging GNTM auch 2024 wieder im Februar an den Start. Der genaue Termin war der 15. Februar 2024 - natürlich wie immer zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. ProSieben hatte zur Ankündigung von Staffel 19 auch einen Trailer auf der eigenen Homepage veröffentlicht.

Heidi Klum zeigte sich vor Drehbeginn begeistert von den anstehenden Folgen, insbesondere wegen der Regelneuerung: "Es ist sehr aufregend für mich, dass in diesem Jahr zum ersten Mal viele Männer zum Casting gekommen sind. Die Atmosphäre beim Dreh ist spürbar anders. Auf diese neue Dynamik freue ich mich sehr!"

GNTM 2024: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 19

Wie viele Folgen die neueste Ausgabe von GNTM haben wird, hat der Sender noch nicht endgültig verraten. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass sich im Vergleich zur vergangenen Staffel nicht viel ändern wird. Wir haben hier die vorläufigen Sendetermine von GNTM 2024 für Sie und passen die Liste an, wann immer es neue Informationen von Seiten des Sender gibt:

Jury von GNTM 2024: Welche Juroren sind dabei?

In den Anfangsstaffeln setzte sich die GNTM-Jury aus Heidi Klum und drei zusätzlichen Mitgliedern zusammen. Später verringerte sich die Anzahl der mit Heidi Klum zusammenarbeitenden Juroren auf zwei. Aktuell sind keine ständigen Jurymitglieder mehr vorhanden, mit der Ausnahme von Heidi Klum. Sie wird nun in jeder Episode von wechselnden Gastjuroren begleitet, die den Teilnehmern Ratschläge erteilen und deren Leistungen beurteilen.

In der vergangenen Staffel nahmen unter anderem Winnie Harlow, Alessandra Ambrosio und US-Superstar Sofia Vergara auf den Jury-Stühlen Platz. In diesem Jahr ist unter anderem Star-Designer Killian Kerner und Fotograf Christian Anwander an der Seite von Heidi Klum zu sehen.

Übertragung von GNTM 2024 im TV und Stream

Seit 19 Jahren zeigt ProSieben GNTM Jahr für Jahr im Free-TV. Außerdem gibt es die Option, die Show auch im Stream zu verfolgen. Zusätzlich zur Fernsehübertragung können die neuesten Folgen live auf der ProSieben-Homepage gestreamt werden. Für diejenigen, die die Sendung nicht am Donnerstagabend sehen möchten oder können, bietet der Streaming-Dienst Joyn die Möglichkeit, die aktuellen Folgen auch im Nachhinein abzurufen.

Kandidatinnen und Kandidaten bei GNTM 2024

Auch die Kandidaten und Kandidatinnen bei GNTM 2024 sind inzwischen bekannt.

Übrigens geht bei ProSieben auch ein neues Format an den Start: In "Wer isses?" leisten Chris Tall und Ralf Schmitz Detektivarbeit. Außerdem hatte im Februar neben GNTM auch die 7. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" begonnen.