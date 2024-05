GNTM 2024: Wer ist raus nach Folge 14 gestern am 16. Mai 2024?

Heidi Klum ist bei "Germany's Next Topmodel" wieder auf Modelsuche. Wer hat kein Foto bekommen und ist raus nach Folge 14 von GNTM am 16. Mai 2024?

Folge 14 von GNTM 2024 lief am 16. Mai 2024 und dieses Mal mussten sich die Modelanwärterinnen und -anwärter nicht nur beim Catwalk, sondern auch beim Tanzen beweisen. Am Ende einer jeden Ausgabe steht im Normalfall das harte Urteil der prominenten Gastjuroren. Sie entscheiden, welche Kandidatinnen und Kandidaten bei GNTM 2024 die Show verlassen müssen. Wen hat es dieses Mal getroffen? Wer ist raus bei GNTM nach Folge 14 am 16. Mai 2024?

Wer ist in Folge 14 von GNTM 2024 rausgeflogen?

In Folge 14 stand am Ende eine Tanz- und Lipsync-Challenge an. Hier konnten sich nicht alle Kandidaten von ihrer besten Seite zeigen, sodass es am Ende eng wurde für Aldin, Marvin und Linus. Aldin traf schließlich auch das Los - obwohl er stets beim Catwalk überzeugen konnte, musste er nun nach Folge 14 die Koffer packen.

Auch bei den Kandidatinnen mussten am Ende drei zittern: Für Sara, Fabienne und Grace wurde es eng. Letztendlich entschied sich die Jury dafür, Sara nach Hause zu schicken, obwohl diese im Training noch eine recht souveräne Performance hingelegt hatte.

Wer ist raus bei GNTM 2024?

GNTM 2024 schreitet mit strammen Schritten Richtung Finale. Dementsprechend musste sich auch schon ein Großteil der Teilnehmer verabschieden. Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind bisher ausgeschieden:

Peter (raus in Folge 2)

Chiara (raus in Folge 2)

Bella (raus in Folge 2)

Mike (raus in Folge 2)

Angel (raus in Folge 2)

Milena (raus in Folge 2)

Alexandra (raus in Folge 2)

Julia (raus in Folge 2)

Lennard (raus in Folge 2)

Cedric (raus in Folge 2)

Kelvin (raus in Folge 2)

Claudio (raus in Folge 2)

Enrico (raus in Folge 2)

Kevin (raus in Folge 2)

Leon (raus in Folge 2)

Nikita (raus in Folge 3)

Greta (raus in Folge 3)

Djoss (raus in Folge 3)

Ellen-Sofie (raus in Folge 3)

Fadi (raus in Folge 3)

Khaled (raus in Folge 3)

David (raus in Folge 3)

Niel (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Michael (raus in Folge 3)

Jason (raus in Folge 3)

Noël (raus in Folge 3)

Luca (raus in Folge 3)

Niklas (raus in Folge 3)

Akim (raus in Folge 3)

Vivien (raus in Folge 3)

Pitzi (raus in Folge 3)

Vanessa (raus in Folge 4)

Tracy (raus in Folge 4)

Yanik (raus in Folge 4)

Bao-Huy (raus in Folge 4)

Marcia (raus in Folge 5)

Lilian (raus in Folge 5)

Felice (raus in Folge 5)

Franz (raus in Folge 6)

Livingsten (raus in Folge 6)

Leoni (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Alexandra (raus in Folge 7)

Max (raus in Folge 7)

Felix (raus in Folge 10)

Yusupha (raus in Folge 10)

Dominik (raus in Folge 10)

Nuri (raus in Folge 10)

Jana (raus in Folge 10)

Lilli (raus in Folge 10)

Maximilian (raus in Folge 11)

Mare (raus in Folge 11)

Lydwine (raus in Folge 12)

Lucas (raus in Folge 12)

Stella (raus in Folge 13)

Dominic (raus in Folge 13)

Aldin (raus in Folge 14)

Sara (raus in Folge 14)

Wer ist weiter dabei nach Folge 14 von GNTM 2024?

Nach dem Ausscheiden von Aldin sind diese männlichen Kandidaten noch dabei:

Armin (27) aus Durach

Frieder (25) aus Berlin

Jermaine (19) aus Kassel

Julian (24) aus Frankfurt

Linus (25) aus Berlin

Marvin (22) aus Bielefeld

Luka (24) aus Frankfurt

Sara ist raus, aber für diese Kandidatinnen geht das Rennen noch weiter:

Fabienne (20) aus Solingen

Kadidja (21) aus Wien

Lea (24) aus Düsseldorf

Xenia (23) aus Hof

Grace (24) aus Düsseldorf

Wiederholung von Folge 14: GNTM vom 16. Mai 2024 nachschauen

Folge 14 von GNTM 2024 verpasst? Dann haben Sie mehrere Möglichkeiten, die Ausgabe der Castingshow auch im Nachgang noch anzusehen. Zum einen wird die aktuelle Episode immer einen Tag später, als freitags, um 20.15 Uhr auf dem Sender sixx ausgestrahlt. Zum anderen bietet der Streamingservice Joyn die neueste Folge auch nach der TV-Ausstrahlung zum Streaming an. Außerdem kann man bei Joyn auch ältere Staffeln der Sendung ansehen.

Nächste Sendetermine von GNTM 2024

Ein Blick auf die Sendetermine von GNTM verrät, dass noch drei weitere Folgen vor dem Finale anstehen. Die nächste Übertragung von GNTM im Fernsehen gibt es am 23. Mai 2024. Die Ausstrahlung übernimmt der Model-Haussender ProSieben.